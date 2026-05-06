México

Sheinbaum destaca relación comercial con Estados Unidos pese a tensiones por caso con Rocha Moya

La mandataria celebró que EE.UU reconociera por primera vez la crisis de drogas y el tráfico

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum habla sobre su relación con Estados Unidos. EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum habla sobre su relación con Estados Unidos. EFE/Mario Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relación comercial con Estados Unidos en medio de las tensiones por las acusaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Chihuahua con licencia temporal, Rubén Rocha Moya.

Luego de que el Departamento de Justica de Estados Unidos diera a conocer la investigación emprendida contra 10 funcionarios, el gobierno de México ha mantenido su postura sobre exigir pruebas antes de realizar cualquier acusación.

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La mandataria afirmó que la relación comercial y de cooperación entre México y Estados Unidos se mantiene estable, a pesar de las recientes tensiones derivadas del caso que involucra a Rocha Moya. “Si hubiera algo así contra México, no se hubieran firmado estos acuerdos”, subrayó la mandataria, al referirse a los convenios bilaterales que siguen vigentes en áreas clave como la agricultura y el comercio exterior.

Sheinbaum destacó el trabajo de Julio Berdegué, quien, aun después de dejar la Secretaría de Agricultura, continuó encabezando negociaciones con Estados Unidos sobre temas como el gusano barrenador, el jitomate y las cuotas de importación de azúcar.

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La presidenta señaló que, en todos estos rubros, la colaboración bilateral avanzó sin contratiempos y se mantuvo una comunicación fluida a través de las comisiones técnicas. “No ha habido ningún problema. Es decir, no hay una situación en donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos”, aseguró.

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