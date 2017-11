El escritor estadounidense Harlan Coben (1962) creó un investigador que es típico del policial negro, pero que, a la vez, es bastante heterodoxo. Myron Bolitar es un ex basquetbolista, ex FBI, entusiasta conocedor de los musicales de Broadway. Un tipo que pasó los treinta y todavía vive con los padres. Trabaja como representante deportivo de baja categoría. Cínico, pero con un tono humorístico antes que sombrío, Bolitar se mueve en el ambiente opaco del deporte al que todos, de alguna manera, preferimos no prestarle demasiada atención. La corrupción y los negociados en el deporte nos sorprenden siempre como si fuera la primera vez.