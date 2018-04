Según el relato de la doctora ante la Policía, de donde se desprende esta presunta situación que deberá investigar la Justicia, cuando ella volvió a relatar los hechos y a impulsar una acción para ir a la Justicia con el tema, recibió el consejo de no meterse. No hubo amenazas ni nada que se le parezca: según la denuncia directamente no le dieron importancia a la cuestión, lo que de comprobarse constituye un gravísimo comportamiento de los profesionales y de las autoridades del club, que si bien no están mencionados en el expediente sí habrían sido puestos al tanto de la trama de corrupción que se había tejido en el fútbol amateur de River.