La interrupción repentina de las benzodiazepinas puede desencadenar reacciones graves de abstinencia y convulsiones que ponen en riesgo la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Suspender un tranquilizante de un día para otro puede producir síntomas de abstinencia y complicaciones graves, aun cuando el medicamento haya sido indicado con receta. En las personas mayores, el riesgo requiere una atención particular: son fármacos que pueden formar parte de tratamientos prolongados y que, a la vez, se asocian con problemas de memoria, confusión y caídas.

La pregunta no es únicamente si un ansiolítico o un hipnótico debe continuarse, sino cómo revisar su indicación sin sumar un riesgo evitable. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advierte que interrumpir de forma repentina las benzodiazepinas, o bajar la dosis con demasiada rapidez, puede causar reacciones de abstinencia, incluidas convulsiones que pueden poner en riesgo la vida.

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El asunto fue abordado por el psiquiatra Richard A. Friedman en una nota publicada por The Washington Post en marzo de 2024 sobre la prescripción y el retiro de medicamentos psiquiátricos. La discusión adquiere relevancia en la vejez porque revisar la necesidad de un tratamiento puede ser apropiado, pero esa revisión no equivale a dejarlo sin una estrategia individual y seguimiento clínico.

Las benzodiazepinas son medicamentos que se emplean, entre otras indicaciones, para la ansiedad, el insomnio y ciertas convulsiones. Lorazepam, diazepam y clonazepam pertenecen a ese grupo. Su uso continuado puede producir dependencia física, una adaptación del organismo que se manifiesta con síntomas cuando el fármaco se retira de manera brusca o se reduce en forma marcada.

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La dependencia física explica por qué el retiro debe ser gradual y supervisado

Fármacos como el lorazepam, el diazepam y el clonazepam se prescriben de manera habitual para tratar la ansiedad, el insomnio y las convulsiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de la FDA no se limita a un malestar transitorio. El organismo enumera ansiedad, insomnio, irritabilidad, temblores, alteraciones de la memoria, ataques de pánico, dolor y rigidez muscular entre los posibles signos de abstinencia. En los cuadros de mayor gravedad, pueden presentarse convulsiones, delirios, alucinaciones y cambios intensos de la salud mental.

La dependencia física no significa por sí sola que una persona tenga un trastorno por consumo de sustancias. Describe la respuesta del cuerpo a la exposición repetida a un medicamento. Sin embargo, es un factor decisivo para no confundir la necesidad de reevaluar una receta con la conveniencia de abandonarla de inmediato. La FDA sostiene que no existe un esquema único de reducción de dosis que sirva para todas las personas y recomienda un plan ajustado a cada caso.

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El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos señala que, en adultos mayores, las benzodiazepinas pueden elevar el riesgo de pérdida de memoria, delirio, deterioro cognitivo, caídas, fracturas y accidentes de tránsito. Esos efectos son una razón para que los equipos de salud revisen periódicamente si el tratamiento sigue teniendo un beneficio claro, especialmente cuando se combinan varios medicamentos.

La revisión debe contemplar la indicación original, la dosis, el tiempo de uso, otros tratamientos y los síntomas que podrían reaparecer durante la reducción. MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indica en su ficha sobre lorazepam que la disminución se realiza de modo gradual bajo indicación médica. También enumera señales que requieren consulta, entre ellas movimientos inusuales, dificultades para concentrarse, temblores, espasmos musculares y cambios del estado de ánimo.

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El problema, por lo tanto, tiene dos dimensiones. Por un lado, mantener durante largo tiempo un medicamento que ya no aporta el mismo beneficio puede exponer a efectos adversos. Por otro, una reducción acelerada puede desencadenar abstinencia o agravar el cuadro previo. El seguimiento clínico permite ajustar el ritmo del descenso o, si aparecen síntomas, reconsiderar el plan de retiro.

En Argentina, el uso frecuente de tranquilizantes en mayores de 60 años refuerza la necesidad de controles

La dependencia física describe una adaptación biológica del organismo y no equivale a un trastorno por consumo de sustancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado de 2022 relevó información sobre personas de 60 a 75 años. El informe oficial del Observatorio Argentino de Drogas indicó que el 26,1 % de esa población había consumido tranquilizantes con receta alguna vez en su vida. La proporción fue de 31,3 % entre las mujeres y de 20,2 % entre los varones.

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La frecuencia de uso vuelve especialmente importante la conversación sobre cualquier cambio de tratamiento. Según el informe oficial basado en la ENCoPraC 2022, el 16,9 % de las personas de 60 a 75 años había usado tranquilizantes con prescripción en el último año y el 13,5 % durante el último mes. Entre quienes los habían tomado en el último año, el 61,5 % informó un consumo diario.

La Guía para el Uso Racional de Psicofármacos del Ministerio de Salud argentino recomienda que las benzodiazepinas se utilicen en la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible. También indica que en adultos mayores deben emplearse dosis más bajas y que el retiro se efectúe en forma gradual, debido a la posibilidad de dependencia y síndrome de abstinencia.

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El dato argentino no permite saber cuántas personas requieren una reducción de dosis ni reemplaza la evaluación individual. Sí muestra que el consumo de tranquilizantes alcanza a un grupo considerable de personas mayores y que, para quienes consideran modificar la medicación, la consulta profesional resulta central. La información oficial estadounidense y argentina coincide en un punto: la suspensión abrupta no es una alternativa segura para benzodiazepinas utilizadas de manera continuada.