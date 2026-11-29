Felipe Múgica Pedrejon - Reflexiones de un silver sobre su vida cotidiana

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Según su propia presentación trabajó muchos años como analista de riesgos en el mundo de la banca, por eso hoy se define como “analista de la vida”. También se presenta como un “curioso sin remedio”, y asegura que con sus videos no pretende ser psicólogo ni coach.

Es autor de Felipe 7.0: Reflexiones de un analista de la vida que, según explica él mismo, “es un libro de pensamientos, recuerdos y observaciones sobre la condición humana, la edad, la familia, la soledad, el sentido común, los cambios de nuestro tiempo y ese extraño espectáculo en el que a veces se ha convertido la vida moderna”.

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“No es un manual, ni un sermón, ni una colección de frases huecas. Es la voz de un hombre que ha vivido, ha pensado y ha decidido compartir con honestidad lo que ve, lo que siente y lo que aprende. Porque vivir también es reflexionar. Y reflexionar, a veces, es una forma de resistir”, agrega.

Aunque apele a la IA para crear algunos de sus videos, es una persona real. En este video, ironiza sobre el trato que los bancos y otras empresas de servicios dan a las personas mayores. Aunque lo hace en tono de humor, sus críticas y comentarios son acertdos y de sentido común.

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El libro en el Felipe Mügica Pedrejón volcó sus pensamientos, recuerdos y observaciones sobre la condición humana, la edad, la familia, la soledad

“Para cobrarme, todas las empresas saben perfectamente quién soy, pero para atenderme, de repente soy un desconocido que tiene que demostrar que existe. Usuario, contraseña, código por SMS y marque todas las casillas donde aparezca una bicicleta. Coño...”, empieza su comentario.

Señala la cada vez más notoria ausencia de trato humano: “Antes entrabas en una oficina y alguien preguntaba: ¿En qué puedo ayudarle? Ahora entras y te preguntan: ¿Tiene la aplicación? Pues no, mire, tengo una consulta. Por eso he venido a una oficina y no a una tienda de teléfonos".

Y a continuación viene el hágalo usted mismo que se extiende a medida que avanza la tecnología. “Entonces aparece la frase mágica: ‘Eso lo tiene que hacer usted desde casa’. Qué maravilla de servicio. Yo vengo para que me atiendan y ustedes me mandan a trabajar a mi domicilio, porque hemos conseguido un progreso extraordinario. Ahora soy mi propio cajero, mi propio administrativo y mi propio técnico informático. Todo sin cobrar”, señala aludiendo al ahorro que hacen las empresas con esta automatización.

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Felipe Múgica Pedrejón se rebela contra la atención despersonalizada que viene de la mano de la tecnología

También describe los obstáculos de la atención telefónica: “Cuando consigues hablar por teléfono, te recibe una máquina. ‘Explíqueme brevemente el motivo de su llamada’. Se lo explicas. ‘No le he entendido’. Se lo vuelves a explicar. ‘¿Desea contratar algún producto?’. Eso sí lo has entendido, condenada. Después llega la música y una voz que asegura que tu llamada es muy importante. Debe de ser importantísima porque llevan cuarenta minutos conservándola".

Para no ser tratado de cavernícola, aclara que la tecnología le gusta, que usa inteligencia artificial y que sigue aprendiendo. Pero aclara: “Precisamente por eso distingo entre una herramienta que me facilita la vida y un obstáculo que le facilita a otro no atenderme, que no es lo mismo.”

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También señala que “saber utilizar una aplicación no significa tener la obligación de resolverlo todo con ella”. Y compara: “También sé freír un huevo y no por eso cuando voy a un restaurante me mandan a la cocina”.

En defensa del reclamo de las asociaciones de personas mayores, de tener más atención personalizada, señala: “Hay quien tiene problemas de vista, de movilidad o de memoria, quien no dispone de un teléfono adecuado y quien sencillamente necesita explicar algo que no cabe en un menú de cuatro opciones. Esa persona merece una respuesta, aunque no recuerde dónde puñetas guardó la contraseña”.

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Felipe Múgica Pedrejón asegura saber lo suficiente de tecnología como para distinguir "entre una herramienta que me facilita la vida y un obstáculo que le facilita a otro no atenderme"

Concluye: “Yo quiero tecnología para vivir con más autonomía y personas disponibles cuando necesite ayuda. Así que hagan aplicaciones, mejórenlas, pongan inteligencia artificial, si sirve, pero dejen una puerta abierta para hablar con alguien. Y sobre todo, aclaremos una cosa. Si para cobrarme encuentran mi cuenta sin ninguna dificultad, para atenderme también deberían encontrar a un ser humano, que yo seré mayor, pero mi dinero, por lo visto, sigue siendo joven y perfectamente compatible con todos sus sistemas”.