El calzado adecuado puede prevenir caídas, la principal causa de lesiones en adultos mayores, según los CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las caídas son la principal causa de lesiones entre los adultos de 65 años o más y pueden derivar en consecuencias graves, como movilidad reducida o pérdida de independencia, según una guía del programa STEADI de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dedicado a la prevención de caídas en adultos mayores.

Frente a ese panorama, la agencia federal subrayó que “la atención de rutina de los pies y el uso de calzado adecuado y de apoyo pueden reducir el riesgo de caídas”. El calzado, entonces, no es un detalle menor: su elección puede tener consecuencias directas sobre la salud. No todos los modelos, sin embargo, implican el mismo nivel de peligro. Por ello, identificar qué tipos de calzado representan mayor o menor riesgo puede ser clave a la hora de elegir qué ponerse.

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Un análisis publicado por el estudio de abogados Maison Law buscó trazar esa jerarquía de riesgo. Para eso, examinó registros del Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones (NEISS, por sus siglas en inglés) de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC), correspondientes al período 2021–2025, y ordenó seis tipos de calzado —pantuflas, botas, ojotas, sandalias, tacos altos y zapatillas/calzados deportivos— por volumen de visitas a urgencias y por severidad de las lesiones.

El análisis determinó que las pantuflas son el tipo de calzado más peligroso. Si bien en volumen de visitas a urgencias se ubican apenas por debajo de las botas —20.750 visitas anuales frente a 20.840, una diferencia dentro del margen de error estadístico—, son las que más lesiones graves generan por año: 8.359 (32,3% con fractura y 23,3% con hospitalización), frente a las 3.562 de las botas (11,8% y 7,9% respectivamente), de acuerdo con el mismo informe.

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Las pantuflas registraron 8.359 lesiones graves anuales, con 32,3% de fracturas y 23,3% de hospitalizaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto del ranking, calzado por calzado

El análisis también relevó los datos del resto de las categorías de calzado evaluadas, con resultados que completan el panorama del ranking:

En cuanto a volumen de visitas a urgencias, las ojotas registraron unas 16.083 visitas anuales, seguidas de cerca por las sandalias con 15.961. En lesiones graves, las ojotas generaron 4.965 casos anuales (26,8% con fractura y 11,3% con hospitalización), mientras que las sandalias registraron 4.451 (24,1% y 9,5% respectivamente).

Los tacos altos registraron 10.290 visitas anuales y 2.708 lesiones graves por año (25,7% con fractura y 3,4% con hospitalización, la proporción más baja de todas las categorías), de acuerdo con el informe.

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Las zapatillas y el calzado deportivo fueron la opción más segura en ambas dimensiones: registraron aproximadamente 8.630 visitas anuales, la cifra más baja de todas las categorías analizadas, y 1.731 lesiones graves por año (16,3% con fractura y 7,4% con hospitalización), también la menor de todas.

Por esta combinación de factores, Maison Law determinó que las zapatillas y el calzado deportivo son el tipo de calzado más seguro que los datos del CPSC permiten medir.

Las zapatillas y el calzado deportivo fueron la opción más segura, con las menores cifras de urgencias y lesiones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones y recomendaciones

El estudio de Maison Law aclaró que el NEISS recopila datos de aproximadamente 100 departamentos de emergencia de todo el país y los utiliza como muestra representativa del total nacional. Más del 58% de los casos de lesiones relacionadas con calzado no especifican el tipo de zapato involucrado, por lo que quedaron fuera del ranking.

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La guía del programa STEADI —a la que hace referencia el propio estudio— reúne una serie de recomendaciones para reducir ese riesgo:

Usar siempre zapatos bien ajustados , tanto dentro como fuera del hogar, y evitar caminar solo con medias.

Optar por calzado con suela con textura y talón biselado para prevenir resbalones, talón firme para dar estabilidad, talón ancho para maximizar el contacto con el suelo, y suela delgada que permita “sentir” el piso.

Evitar el calzado sin respaldo trasero —como zuecos o mulas—, los de tiras en el talón —como las sandalias tipo slingback—, los de suela lisa o gastada, y los modelos con tacones de más de 2,5 centímetros , especialmente los de base angosta.

Consultar al médico o podólogo al menos una vez al año y trabajar con un fisioterapeuta para mejorar la fuerza y flexibilidad del pie y el tobillo. Quienes necesiten una solución personalizada pueden recurrir a un pedortista, especialista en calzado y dispositivos ortopédicos.

A la hora de comprar zapatos, hacerlo al final del día —cuando los pies están en su mayor tamaño— y medir ambos pies para verificar el ancho y el largo correctos.