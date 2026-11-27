El uso inadecuado de psicofármacos en adultos mayores eleva el riesgo de caídas y fracturas debido a la somnolencia y las alteraciones del equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los psicofármacos pueden transformar la autonomía de los adultos mayores en dependencia cuando se consumen en dosis inadecuadas, se combinan con otros tratamientos o se usan sin supervisión, advirtió Jorge Kilstein (matrícula 11511), director de la carrera de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana sede Rosario, en diálogo con Infobae.

El médico alertó que la somnolencia, la confusión y las alteraciones del equilibrio elevan el riesgo de caídas y fracturas.

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El problema adquiere mayor dimensión en personas que toman varios medicamentos de forma simultánea. Kilstein advirtió que la polifarmacia puede aumentar las interacciones no deseadas o peligrosas, a lo que se suman los cambios propios del organismo, los errores de prescripción y la automedicación.

Los antipsicóticos de segunda generación en pacientes con demencia elevan el riesgo de muerte por complicaciones cardiovasculares o infecciosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kilstein sostuvo que las consecuencias de los psicofármacos no se limitan al efecto buscado sobre la ansiedad, el insomnio o el malestar psicológico. Al describir los cuadros que pueden aparecer en esta población, afirmó: “Pueden provocar entorpecimiento, confusión y letargo”.

La combinación de medicamentos y la pérdida de autonomía

El director de Medicina explicó que las alteraciones de coordinación y equilibrio pueden exponer a los pacientes a caídas, incluso cuando antes conservaban independencia para sus actividades cotidianas. “Muchas veces pacientes que eran bastante autoválidos y autosuficientes terminan siendo dependientes por el cuadro confusional que pueden originar estos psicofármacos”, indicó.

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El riesgo aumenta cuando los tratamientos se toman en cantidades elevadas o se mezclan con otros productos de uso habitual, incluso de venta libre. Kilstein señaló que esas combinaciones pueden elevar los niveles de los medicamentos en sangre y generar interacciones con efectos adversos y complicaciones.

La polifarmacia incrementa las interacciones peligrosas entre medicamentos en personas de edad avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud recomienda revisar los tratamientos de manera periódica para detectar duplicidades o esquemas complejos que puedan simplificarse. También plantea que los farmacéuticos deben identificar medicamentos capaces de causar sedación o debilidad y analizar con el médico tratante si corresponde suspenderlos o buscar alternativas.

En los adultos mayores con demencia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2012) advierte que los antipsicóticos de segunda generación usados para tratar la psicosis vinculada a esa enfermedad se asocian con un mayor riesgo de muerte por complicaciones cardiovasculares o infecciosas. Asimismo, el documento plantea que los planes terapéuticos deben revisarse cuando coinciden el uso de estos fármacos y el diagnóstico de demencia.

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La tolerancia y el escalado de dosis

Kilstein identificó a las benzodiacepinas entre los medicamentos que requieren mayor vigilancia. Al referirse a ansiolíticos como alprazolam, lorazepam y diazepam, explicó: “Todos estos medicamentos provocan a largo plazo dependencia, necesidad de aumentar las dosis para lograr el mismo efecto y abstinencia cuando se los retira en forma abrupta”.

El médico clínico Jorge Kilstein advierte sobre el uso de los psicofármacos en las personas mayores.

El médico describió la tolerancia como un mecanismo por el cual la persona necesita cantidades progresivamente mayores para obtener el resultado inicial. “Eso ocurre mucho con las benzodiacepinas, que son los típicos sedantes o ansiolíticos”, señaló.

La suspensión repentina tampoco constituye una salida segura frente a un consumo sostenido. Kilstein enumeró entre las manifestaciones de abstinencia, ansiedad, insomnio y agitación, síntomas que pueden llevar a indicar otros medicamentos para tratar los efectos derivados del retiro.

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Los cuadros de confusión causados por fármacos reducen la autonomía cotidiana de personas mayores que antes eran autosuficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia alcanza a familiares y cuidadores, que pueden detectar problemas en el manejo cotidiano de los tratamientos. El médico recomendó identificar qué fármacos consume realmente la persona mayor y retirar los productos vencidos o acumulados en el botiquín para reducir confusiones e interacciones.

“Los cuidadores tiren los medicamentos vencidos, que hagan una limpieza del botiquín”, planteó Kilstein, quien remarcó que los medicamentos guardados sin control pueden ser consumidos sin prescripción y ocasionar efectos adversos inesperados.