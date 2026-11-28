Con el paso de los años, el cristalino, la retina, el nervio óptico y las glándulas que producen lágrimas pueden atravesar modificaciones que afectan la visión, lo que vuelve imprescindibles los controles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La salud ocular es necesaria para la realización de tareas cotidianas que dependen de la nitidez visual, como leer, conducir o identificar detalles a distancia. Mantener controles periódicos y atender los cambios perceptibles forma parte del cuidado general, incluso cuando no existen molestias evidentes.

Con el paso de los años, el cristalino, la retina, el nervio óptico y las glándulas que producen lágrimas pueden atravesar modificaciones que afectan la visión. Los cambios no se presentan de la misma manera ni al mismo ritmo en todas las personas. Sin embargo, una visión que se vuelve borrosa, dificultades para adaptarse a la poca luz, mayor sensibilidad al deslumbramiento o una sensación persistente de arenilla pueden justificar una evaluación profesional. La detección temprana permite identificar afecciones que tienen tratamientos o medidas de control disponibles.

PUBLICIDAD

Los 5 cuadros oculares más asociados a la edad

La presbicia es la pérdida gradual de la capacidad de enfocar objetos cercanos. Según explicó la oftalmóloga Claudia Pérez-Straziota en Cleveland Clinic, el cristalino pierde flexibilidad con el tiempo, por lo que la dificultad suele instalarse de manera paulatina. Alejar un texto para poder leerlo, necesitar más iluminación, padecer fatiga visual o dolores de cabeza al realizar tareas de cerca son algunas de las señales asociadas.

La presbicia reduce la capacidad para enfocar objetos cercanos entre los 40 y los 45 años debido a la pérdida de flexibilidad en el cristalino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Optometric Association indicó que estos problemas de enfoque cercano suelen comenzar entre los 40 y los 45 años y pueden avanzar hasta cerca de los 60. La entidad señaló que los lentes de lectura, los bifocales o progresivos y algunas opciones de lentes de contacto forman parte de las alternativas para corregir ese cambio visual, según la evaluación que corresponda a cada caso.

PUBLICIDAD

Las cataratas aparecen cuando las proteínas del cristalino se alteran y forman zonas opacas que interfieren con el paso de la luz. Cleveland Clinic informó que este proceso puede comenzar después de los 40 años, aunque los síntomas suelen hacerse perceptibles en décadas posteriores. La visión nublada, los cambios frecuentes de graduación, la dificultad para leer con luz habitual y los halos al conducir de noche pueden estar vinculados con esta afección.

Las cataratas surgen por la opacidad de las proteínas del cristalino y provocan visión nublada o halos nocturnos al conducir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glaucoma, en tanto, se asocia con daño en el nervio óptico. La clínica estadounidense explicó que el envejecimiento puede afectar los canales de drenaje del humor acuoso, un líquido presente dentro del ojo. Si ese líquido se acumula, puede aumentar la presión ocular y afectar el nervio. La entidad estimó que una de cada diez personas mayores de 75 años presenta glaucoma, una afección que puede producir pérdida visual permanente si no recibe tratamiento.

PUBLICIDAD

La degeneración macular asociada a la edad, conocida como DMAE, afecta la mácula, la zona central de la retina que permite distinguir detalles frente a los ojos. Harvard señaló que puede dificultar actividades como leer, escribir y conducir. La visión borrosa, las líneas rectas que pasan a verse onduladas, los cambios en la percepción de los colores y la aparición de áreas oscuras o vacías en el campo visual son signos descritos por Cleveland Clinic.

La degeneración macular asociada a la edad deteriora la zona central de la retina y distorsiona la percepción de líneas rectas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto cuadro frecuente es el ojo seco. La reducción de la producción de lágrimas y de los aceites que lubrican la superficie ocular puede provocar ardor, picazón, sensibilidad a la luz, visión fluctuante o una sensación arenosa. Pérez-Straziota indicó a la institución sanitaria que no existe una cura definitiva, aunque la condición puede manejarse con gotas y otros tratamientos definidos en una consulta oftalmológica.

PUBLICIDAD

Cómo cuidar la visión con el paso de los años

Los exámenes oculares integrales son una herramienta central para detectar cambios antes de que afecten de forma marcada la visión. La American Optometric Association recomienda que los adultos de entre 18 y 64 años sin problemas visuales se realicen un control cada dos años. Para quienes usan corrección óptica o tienen factores de riesgo, la entidad aconseja una consulta anual. A partir de los 65 años, Cleveland Clinic recomienda exámenes anuales.

Las entidades médicas aconsejan exámenes oculares integrales anuales para personas mayores de 65 años o con factores de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La optometrista Laura Di Meglio, de Johns Hopkins Medicine, aconsejó realizar evaluaciones cada uno o dos años desde los 40, de acuerdo con las necesidades y el estado de salud general. La profesional sostuvo que esos controles permiten contar con una referencia para reconocer modificaciones posteriores en la salud de los ojos.

PUBLICIDAD

La protección frente a la radiación ultravioleta también forma parte de las medidas descritas por la profesional de la institución. La exposición solar se vincula con un mayor riesgo de cataratas y DMAE, ya que el cristalino y la retina absorben la radiación UV. Por ese motivo, recomendó utilizar lentes que indiquen protección contra rayos UVA y UVB o UV 400 y que se adapten correctamente al rostro.

Algunos síntomas requieren una consulta sin demoras. La University of Pittsburgh Medical Center incluyó entre las señales de alerta la pérdida repentina de visión, visión doble, dolor ocular intenso, enrojecimiento o hinchazón, y la aparición súbita de numerosas moscas volantes o destellos. La American Optometric Association añadió que una pérdida de visión periférica puede ser un indicio de glaucoma y que las líneas rectas distorsionadas o un área vacía en el centro de la visión pueden relacionarse con la DMAE.

PUBLICIDAD