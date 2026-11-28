En el libro “The 100-Year Life”, Lynda Gratton y Andrew Scott proponen otra alternativa a la de una vida en tramos estancos determinados por la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el libro The 100-Year Life, Lynda Gratton y Andrew Scott —profesores en London Business School— se preguntaron qué ocurre con nuestras biografías cuando vivir mucho deja de ser la excepción. Su pnto de partida es el modelo que ordenó la vida adulta durante el siglo XX: educación, trabajo y retiro, la vida en tres actos. Los autores reemplazan ese modelo por una vida de múltiples etapas, en la que se pasa una y otra vez por períodos de formación, trabajo y pausa.

El problema -sostienen Gratton y Scott- es principalmente aritmético antes que cultural. En una vida de cien años (o más), jubilarse a los 65 supone más de treinta y cinco años fuera de la actividad, un horizonte que ni los sistemas previsionales ni los ahorros individuales están en condiciones de soportar.

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La alternativa que proponen es una vida de múltiples etapas, en la que las personas rotan una y otra vez entre períodos de formación, trabajo y pausa. En ese esquema, la edad y la etapa se desacoplan progresivamente y cobran importancia las transiciones: en la vida de tres etapas solo había dos, del estudio al trabajo y del trabajo al retiro. Una vida más larga exige, en cambio, aprender a cambiar varias veces de rumbo y contar con la flexibilidad necesaria para reinventarse.

Los demógrafos Jim Oeppen y James Vaupel, en un estudio publicado en la revista Science bajo el título “Broken Limits to Life Expectancy” (2002), reconstruyeron la evolución de la esperanza de vida récord —la más alta registrada cada año en algún país del mundo— desde mediados del siglo XIX. En 1840, ese récord correspondía a las mujeres suecas, que vivían en promedio algo más de 45 años. Hoy, según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, las japonesas viven en promedio 87,33 años y encabezan la longevidad mundial por cuadragésimo primer año consecutivo. ¿Cómo pensar entonces la vida en tres etapas?

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Las mujeres japonesas encabezan los réecords de longevidad (New York Times)

Sucede que el modelo de tres etapas no solo organizaba biografías; también facilitaba la tarea del Estado. “Enlatar” la vida en tres tramos simplificaba la formulación de políticas públicas, porque la edad equivale a la etapa: alcanza con conocer la fecha de nacimiento de una persona para saber si le corresponde la escuela, el empleo o la jubilación.

Los propios autores advierten que buena parte de la política actual sigue enfocada en la etapa final de la vida y mirada con el prisma de las tres etapas. Sin embargo, las consecuencias de la longevidad alcanzan a todos, no solo a los mayores, y van mucho más allá de ajustar el monto de las pensiones o la edad de retiro. Ahí reside la pregunta de fondo: si la vida dejó de tener tres etapas, ¿qué ocurre con las instituciones que se construyeron sobre ellas?

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Los datos europeos permiten medir el desfase. Según Eurostat, oficina de estadísticas de la Unión Europea, en 2023 una persona de 65 años podía esperar vivir, en promedio, 20,2 años más. Es decir, la tercera etapa ya dura tanto como la infancia y la adolescencia juntas. Adicionalmente, la OCDE advierte que menos de la mitad de ese tiempo transcurre sin discapacidad. No obstante, el indicador con el que solemos medir este cambio todavía responde al viejo esquema. Se trata de la tasa de dependencia de la vejez, que calcula cuántas personas de 65 años o más hay por cada cien en edad de trabajar, es decir, de entre 15 y 64 años. Según Eurostat, en la Unión Europea esa relación pasó de 33,9 en 2024 a 34,5 en 2025: hoy hay algo menos de tres personas en edad activa por cada mayor. Para la zona del euro, el Banco Central Europeo proyecta que llegará a 51 en 2050 y a 62 en 2100, es decir, apenas dos personas en edad de trabajar por cada mayor a mediados de siglo. El problema es que el cálculo da por supuesto que todos los mayores de 65 dependen de otros y que todos los que tienen entre 15 y 64 años los sostienen. Es exactamente la división que la vida en tres etapas ya no describe.

En la zona del euro, el Banco Central Europeo proyecta que a mediados del siglo, habrá apenas dos personas en edad de trabajar por cada adulto mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad se contrapone a ese supuesto: en 2025, la tasa de empleo entre los 55 y los 64 años alcanzó un récord del 66,4%, frente al 43,2% de 2009. Asimismo, un análisis del Banco Central Europeo lo confirma: entre comienzos de 2022 y fines de 2025, la tasa de empleo de la zona del euro aumentó 1,7 puntos porcentuales y las personas de entre 55 y 74 años, que representaban apenas el 34% de la población en edad de trabajar, aportaron 1,4 puntos a ese aumento, el doble que quienes tienen entre 25 y 54 años. La tendencia actual a jubilarse más tarde que las generaciones anteriores ha sido un motor clave del crecimiento del empleo.

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Ahora bien, si la edad dejó de anticipar la etapa biológica, las políticas públicas deberán aprender a acompañar trayectorias como la formación que pueda hacerse a cualquier edad, transiciones graduales entre el trabajo y el retiro e indicadores que midan la actividad efectiva de las personas y no solo su fecha de nacimiento. Pero el desafío más profundo es político. En las elecciones alemanas de febrero de 2025, el 42,6% del electorado habilitado tenía 60 años o más, mientras que los menores de 30 apenas llegaban al 13%; en 1990, los mayores de 60 no alcanzaban el 30%.

Una sociedad que envejece no se vuelve por ello menos democrática, pero sí queda más expuesta a que el contrato entre generaciones, que durante el siglo XX funcionó de manera implícita, se transforme en una disputa por recursos escasos. La Unión Europea parece haberlo advertido: en marzo de 2026 adoptó su primera Estrategia de Equidad Intergeneracional, que propone un contrato simbólico entre generaciones y la elaboración de un índice para medir esa equidad. Es un comienzo. La longevidad no es una cuestión de los mayores, sino una pregunta dirigida a toda la comunidad política: cómo construir instituciones que no dividan la vida en tramos estancos ni a la ciudadanía en bandos de edad. Si la vida dejó de tener tres etapas, la democracia ya no puede seguir pensando a sus ciudadanos como si las tuviera.

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