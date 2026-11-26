La práctica de la natación después de los 60 años estimula la autonomía personal y la vida activa.

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Aprender a nadar después de los 60 años puede aportar beneficios físicos, cognitivos y emocionales, además de ofrecer una actividad recreativa que favorece la autonomía y la vida activa. El ejercicio en el agua permite trabajar distintos grupos musculares, reducir el impacto sobre las articulaciones y compartir clases con otras personas.

1. Mejora la salud cardiovascular

La natación es una actividad aeróbica que estimula el funcionamiento del corazón y los pulmones. La práctica regular puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria, reducir la frecuencia cardíaca en reposo y aumentar la eficiencia del corazón para bombear sangre.

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El Colegio Americano de Medicina del Deporte señaló que los ejercicios aeróbicos, entre ellos la natación, contribuyen a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. La actividad aeróbica sostenida también puede ayudar a disminuir la presión arterial, mejorar el perfil lipídico y reducir factores de riesgo asociados con enfermedades cardiovasculares.

El aprendizaje en mayores comienza con ejercicios en seco antes de ingresar a sectores de poca profundidad.

2. Fortalece los músculos y mejora la movilidad

Al nadar intervienen brazos, piernas, espalda y abdomen. La resistencia que ofrece el agua permite trabajar la fuerza muscular y la flexibilidad, dos capacidades que ayudan a conservar la autonomía en las actividades cotidianas.

Mantener una buena función física puede facilitar acciones como levantarse de una silla, entrar o salir de la cama, desplazarse dentro del hogar y caminar por el barrio. La actividad física también puede contribuir a proteger los huesos y los músculos frente a la pérdida de masa, fuerza y función asociada con la edad.

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Los especialistas aconsejan una consulta médica previa y complementar la natación con entrenamientos de fuerza y equilibrio. (Captura de video: YouTube)

3. Reduce el impacto sobre las articulaciones

El agua disminuye la carga que recibe el cuerpo durante el ejercicio. Por esa razón, la natación y otras actividades acuáticas permiten realizar movimientos con menor impacto que los ejercicios fuera de la piscina.

Esta característica puede resultar beneficiosa para personas con artrosis, molestias articulares, sobrepeso o dolor crónico. Los ejercicios en el agua pueden ayudar a mejorar el uso de las articulaciones afectadas por artritis, disminuir el dolor y no agravar los síntomas.

4. Favorece la salud mental y cognitiva

La actividad física regular puede reducir la ansiedad, mejorar el descanso y favorecer el estado de ánimo. Mantenerse activo también puede ayudar a preservar algunas funciones cognitivas, como la memoria, la atención, la capacidad de organizar una actividad y la habilidad para concentrarse en información relevante.

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La actividad física habitual ayuda a preservar la memoria y disminuye los síntomas de ansiedad en los adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio puede contribuir a reducir los síntomas de depresión y ansiedad en los adultos mayores. En el caso de la natación, el contacto con el agua también puede ofrecer una alternativa para ejercitarse durante más tiempo sin que aumente el dolor articular o muscular.

5. Promueve la socialización y la independencia

Aprender a nadar supone incorporar una habilidad, enfrentar temores y compartir experiencias con otras personas. Las clases grupales pueden favorecer vínculos sociales y ayudar a combatir el aislamiento, mientras que una mejor condición física puede contribuir a mantener la independencia durante el envejecimiento.

El ejercicio en la piscina reduce la carga sobre las articulaciones y beneficia a personas con artrosis o sobrepeso.

El profesor Sebastián Nieto, instructor de natación para adultos mayores, explicó que el temor inicial suele estar relacionado con la falta de herramientas técnicas. “El miedo aparece porque nos faltan recursos técnicos básicos, como la respiración o la flotación, no porque tengamos una barrera psicológica imposible”, afirmó. “El único animal que no sabe nadar es el ser humano, tiene que aprender”.

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Nieto señaló que tuvo alumnos de 60, 70 y hasta 80 años que comenzaron a nadar y lograron avances. El proceso, indicó, debe respetar el ritmo de cada persona. “Comenzamos en seco, para familiarizarnos con los movimientos”, explicó. Luego, las prácticas pasan al agua baja con ejercicios de respiración y flotación, como sentarse en el borde de la piscina o utilizar un flotador.

La resistencia del agua fortalece los grupos musculares y facilita movimientos cotidianos como caminar o levantarse de una silla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo importante es avanzar a su propio ritmo y festejar cada pequeño logro”, sostuvo. El instructor advirtió que uno de los retos más habituales es controlar la respiración y reducir la tensión muscular. “Muchas personas se tensan demasiado, eso las hace hundirse”, observó.

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Antes de iniciar clases, se recomienda consultar con un profesional de la salud, especialmente ante enfermedades crónicas o limitaciones físicas. La natación puede formar parte de una rutina activa, aunque no reemplaza por sí sola los ejercicios de fuerza y equilibrio recomendados para los adultos mayores.