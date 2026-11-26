Un total de 587 mujeres en alto riesgo de femicidio cuentan con dispositivos GPS como mecanismo de protección ante posibles amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Costa Rica, 587 mujeres identificadas en alto riesgo de femicidio cuentan con dispositivos GPS que les permiten alertar a las autoridades ante una situación de amenaza, como parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno para prevenir la violencia contra las mujeres y proteger la vida de quienes enfrentan situaciones de peligro.

La cifra fue revelada este miércoles 25 de noviembre durante la conferencia de prensa semanal de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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De acuerdo con los datos presentados por el Ejecutivo, cerca de 3,500 mujeres que denunciaron algún tipo de violencia han recibido atención durante 2026, mientras que las solicitudes de ayuda a través de los canales institucionales han experimentado un importante crecimiento durante los últimos meses.

Las autoridades destacaron la necesidad de identificar oportunamente comportamientos que pueden anteceder a agresiones físicas, entre ellos los celos excesivos, el aislamiento social y el control sobre las decisiones personales de las mujeres.

Las llamadas para solicitar ayuda aumentaron un 73,5%

En septiembre de este año, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) lanzó la campaña denominada Alerta Bandera Roja, cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre aquellas conductas que pueden representar las primeras manifestaciones de una relación violenta.

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Según las cifras gubernamentales, las llamadas a la línea gratuita 1125 pasaron de 1,991 en julio a 3,455 en octubre, lo que representa un incremento aproximado del 73,5% entre ambos meses.

El aumento refleja una mayor demanda de los servicios de atención, aunque no necesariamente implica un crecimiento equivalente en la incidencia de la violencia contra las mujeres.

La presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado, señaló que uno de los objetivos institucionales es conseguir que las víctimas busquen ayuda antes de que las situaciones de violencia deriven en consecuencias irreversibles.

Como parte del fortalecimiento de los servicios, el Gobierno informó que aumentó de cuatro a diez funcionarios el personal de atención en las sedes regionales.

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Asimismo, durante 2026, los albergues institucionales han brindado protección a 129 mujeres y 133 niños y niñas que requirieron abandonar sus entornos ante situaciones de violencia.

El INAMU también estableció un protocolo junto al Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la seguridad y confidencialidad de estos espacios de protección.

Las llamadas a la línea 1125 del INAMU aumentaron un 73,5% entre julio y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia económica, una barrera para escapar de la violencia

Más allá de los mecanismos de protección inmediata, las autoridades reconocieron que la falta de recursos económicos puede convertirse en uno de los principales obstáculos para que las mujeres abandonen relaciones en las que sufren agresiones físicas o psicológicas.

En lo que va del año, más de 2,835 mujeres han recibido un subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) destinado a atender situaciones de violencia.

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La jerarca de esa institución, Yorleni León, explicó que las estrategias de acompañamiento contemplan oportunidades de capacitación, emprendimiento e incorporación al mercado laboral, además de recursos para cubrir necesidades básicas durante el proceso.

Entre las ayudas también figuran alternativas de cuido infantil, becas educativas para los hijos de las beneficiarias y asistencia económica para el pago de alquileres y alimentación.

A estas iniciativas se suma el reglamento de la Ley 10.724, conocida como Tierra para Mujeres, que busca facilitar el acceso a terrenos para mujeres rurales interesadas en desarrollar actividades productivas.

La normativa contempla arrendamientos de hasta cinco años, asignaciones condicionadas y mecanismos de protección para aquellas mujeres que deban abandonar sus comunidades debido a situaciones de violencia.

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Laura Fernández: “Quien te ama no te violenta”

Durante su intervención, la presidenta de la República hizo un llamado a la sociedad costarricense para evitar la normalización de comportamientos violentos, independientemente del entorno social o económico en el que ocurran.

“En el momento en que normalicemos la violencia, en ese momento habremos perdido la convivencia pacífica como sociedad. No se puede normalizar la violencia. La violencia no es normal. Quien te ama no te violenta”, manifestó Fernández.

La gobernante también reconoció que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes y anunció que su administración continuará impulsando programas de independencia económica, ampliación de las redes de cuido y fortalecimiento de los servicios institucionales.

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Por su parte, el INAMU prevé ampliar durante 2027 su trabajo en las comunidades rurales y los territorios indígenas, con el propósito de acercar los servicios de prevención y atención a poblaciones que enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos.