El equipo de voluntarias de cuidados paliatikvos del Instituto Roffo

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El doctor Alvaro Saurí (MN66053) se dedica a los cuidados paliativos desde antes de que éstos se convirtieran en una especialidad médica. Sin embargo, de los años 80, cuando él se inició en este enfoque, a la actualidad, es relativamente poco lo que se ha avanzado en el país, ya que aunque desde 2022 está vigente y reglamentada una ley de Cuidados Paliativos, ésta no cuenta con financiamiento y la cobertura de obras sociales y prepagas para estos cuidados es de solo 14% en todo el país.

A Saurí le interesa que los pacientes sepan que “pueden elegir estar aliviados” y que eso no es una opción, sino un derecho.

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El servicio que dirigió por muchos años en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, en la Capital Federal, existe desde 1990. En 2023, Saurí fue jubilado, porque ya tenía más de 35 años de servicios, con ese criterio legalista que no valora el aporte de las trayectorias y el conocimiento acumulado.

En esta charla con Infobae, explica que el alcance de los cuidados paliativos va mucho más allá del alivio del dolor: se trata de mejorar todo lo posible la calidad de vida a los pacientes, sostenerlos durante los tratamientos, a la vez que se asiste también a su entorno. Si bien no trata solo los casos de enfermos terminales, no hay forma de exagerar el beneficio que representa para la familia del paciente la contención que brinda un profesional de cuidados paliativos en el sentido de prepararlos para lo que se viene.

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La actividad de Saurí no se limita a la atención de los pacientes sino también a la formación de profesionales y al entrenamiento de voluntarios.

El objetivo de los cuidados paliativos, un área que abarca varias especialidades de la medicina y auxiliares, es asistir al paciente y a su familia o su entorno vincular a transitar una enfermedad. Los beneficios de estos cuidados no se limitan al final de vida, sino que son esenciales desde el momento mismo de un diagnóstico para enfrentar mejor los tratamientos. La interdisciplinariedad es otra característica de este enfoque, que involucra a médicos de diferentes especialidades, enfermeros, kinesiólogos, trabajadores sociales, acupunturistas, psicólogos, etcétera.

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Y también a voluntarios, el equipo creado por el doctor Saurí —del que habla con indisimulado orgullo—, que realiza una gran cantidad de actividades de acompañamiento de enorme importancia.

El doctor Saurí creó y dirigió el Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto Oncológico Angel Roffo

— ¿Cómo llegó a especializarse en cuidados paliativos?

— Antes de terminar la residencia de Clínica Médica en el Hospital Posadas, en el 85, empecé con el tema de los cuidados paliativos, yendo a una fundación que recién empezaba, que se llamaba Fundación Prager-Bild. Prager era un inglés que aportaba fondos y Rubén Bild un psicólogo argentino, que ahora está en España. Empezamos en el 85, pero en el 89 la hiperinflación obligó a la fundación a cerrar. En el 90 ingresé al Instituto Roffo. Al tiempo, el director, que no me conocía, preguntó: “¿Quién c… es Saurí, que todos andan preguntando?”. Preguntaban por mí, por el tema del control del dolor y de los síntomas.

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— Empezaba a crecer la demanda de esos servicios...

— Sí, además, ya habíamos creado la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos en el 90. Todo lo hacíamos a pulmón, con un grupo de médicos, enfermeras y psicólogas. En el 89, tuve la suerte de que me invitaron a Inglaterra, conocí a Cicely Saunders, una de las pioneras del movimiento de hospice [N. de la R: cuidados paliativos en sentido amplio], y pude ver cómo se hacía el control de síntomas, el acompañamiento a la familia e incluso el apoyo en el duelo. Entonces empecé con eso en el Instituto Roffo. Nos fuimos juntando y coordinando con médicos de distintos hospitales para armar la asociación. Hicimos cursos de cuidados paliativos.

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— ¿Existía ya en aquel momento, en los hospitales, la conciencia de que había que tener un servicio dedicado a eso?

— No. Nosotros fuimos pioneros en ese sentido. No existían los cuidados paliativos ni en el Roffo.

— ¿Ni en el Roffo?

— No, así que fue una pelea cuerpo a cuerpo, porque los médicos creían que trataban bien el dolor y la verdad es que no era así. Pero enseguida se notó la diferencia. En el 2006 me incluyen en el organigrama hospitalario como un Departamento de Cuidados Paliativos, vinculado con cirugía, clínica, radioterapia, tratamientos oncológicos específicos, etc.

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— ¿Y actualmente?

— En abril del 23 me jubilaron. Vieron que tenía ya treinta y cinco años en el hospital... De todas maneras, desde el 2007 había empezado a formar un voluntariado. Ahora son 50 personas, más o menos. Un voluntariado social en cuidados paliativos y oncología, que sigo coordinando.

El doctor Saurí con parte de su equipo

— ¿Cualquier persona puede integrar ese voluntariado?

— Lo puede integrar cualquier persona, cualquier ciudadano, pero tiene que hacer sí o sí un curso que va de abril a octubre, y después una pasantía. Además tenemos cursos para enfermería, para formar profesionales, pero esto es voluntariado. Ahora, en cuidados paliativos, el voluntariado requiere un entrenamiento.

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— Hecho el curso, ¿pueden empezar a asistir a pacientes?

— Bueno, no toda la gente queda, por supuesto. Para hacer el curso hay un screening, para ver si la persona es apta y después hacen una práctica y si lo logran y nosotros estamos conformes y es el perfil de persona que buscamos para ayudar, está perfecto.

— ¿Qué responsabilidades tienen esos voluntarios?

— Hacen diferentes actividades. Primero, hemos logrado que todas las personas que llegan al instituto reciban un desayuno. Vienen al consultorio, a hacerse algún estudio, lo que sea, después pueden desayunar. Les damos té, mate, café, medialunas, galletitas, todo de donaciones. Después tenemos un grupo de voluntarios que enseñan el uso de las bandanas, los pañuelos y las pelucas, incluso confeccionamos pelucas para la gente que hace quimioterapia. Y unos morrales que sirven para colgar las bolsas, por ejemplo, colectoras de orina, en algo que sea más estético.

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Una de las tareas de los voluntarios es la de enseñar el uso de bandanas y pelucas, e incluso fabricarlas

— ¿Qué otras actividades realizan?

— También visitamos a los pacientes en sala, les llevamos diferentes entretenimientos para las horas de la tarde, por ejemplo, el QR para un audiolibro o crucigramas. Organizamos ciclos musicales, van artistas a tocarles música. En diciembre, hacemos el Palia-Palooza, todos los músicos que fueron durante el año vienen a tocar desde la mañana.

— ¿Dónde lo hacen?

— En el mismo Roffo.

— Es decir que el cuidado paliativo no es solamente aliviar el dolor, sino una contención más general.

— Claro. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida.

— Vale aclararlo porque se asocia cuidado paliativo a droga antidolor, pero es mucho más que eso.

— No es solo eso, claro. Por ejemplo, también tenemos un grupo de voluntarios que se dedica a llamar a algún paciente vulnerable para ver cómo está, informarnos. A mí, como voluntario médico, cuando un paciente se va al domicilio y lleva, por ejemplo, una medicación por vía subcutánea, me puede consultar para que lo oriente; según el caso, le aumento la medicación o lo mando a la guardia. Es acompañamiento.

— Entonces, los cuidados paliativos, ¿no están destinados sólo a pacientes terminales?

— Es más amplio. El cuidado paliativo se dirige a las personas que tienen enfermedades que limitan la vida, que generan síntomas que necesitan ser aliviados. Por lo tanto, nosotros hablamos de asistencia paliativa. Es decir, que no se enfoca en resolver la enfermedad, que para eso ya está el especialista, sino en ayudar al paciente a controlar los síntomas y a reinsertarse en la vida e incluso en la actividad laboral, lo más posible. Por eso son equipos interdisciplinarios. Hay aportes de psicología, de servicio social, de medicina propiamente dicha, de enfermería, quizá kinesiología u otras áreas de la salud.

— ¿También se ocupan de la familia del paciente?

— Sí, hay un voluntariado que apoya a la familia, durante el acompañamiento, e incluso tenemos voluntarios que acompañan a las familias en el proceso de duelo si éstas lo solicitan. Es decir que nos ocupamos de todo el fenómeno perienfermedad, incluso del final de vida. Lógicamente, muchos de nuestros pacientes mueren, porque están con un proceso irreversible y progresivo. Pero muchos otros se mantienen un tiempo muy interesante de vida y siempre el objetivo es mejorar la calidad de esa vida con un adecuado control de síntomas. Ese es el objetivo de los cuidados paliativos.

Saurí creo un equipo de voluntarios de cuidados paliativos y sostiene que esta especailidad requiere de ls cooperación entre diversas disciplinas

— Esto de la familia es muy importante. Los médicos argentinos, en general, son muy precavidos a la hora de dar un diagnóstico terminal. Y a veces, por humanidad, se pasan de discretos, pero no preparan a la familia para lo que está por pasar. Creo que ese es un rol muy importante del médico de cuidados paliativos.

— Así es. Poder dar una información apropiada en el momento apropiado, y acompañar. Lo que buscamos es que la persona tenga su mejor autonomía, que tenga el derecho a elegir lo que quiere y lo que no, sabiendo de qué se trata. Por eso apoyamos también el plan de directivas anticipadas que una persona puede hacer.

— ¿Se reúnen con la familia?

— Sí, tenemos como estrategia las reuniones familiares, porque cuando vemos a un enfermo, no podemos verlo solo, sino con su entorno. Además hay que resolver temas de índole económica, social, legal. A veces hacemos reuniones multifamiliares, con gente que tiene problemáticas parecidas. Esto es interesante porque los que ya pasaron por la experiencia les enseñan a los que la comienzan. Es muy educativo.

— En comparación con el momento en que usted empezó con esto, y la actualidad, ¿está instalado, en todos los hospitales, que cuando un enfermo se va a su casa con calmantes porque ya no hay tratamientos, hay que remitirlo al médico o al equipo de cuidados paliativos, para que lo acompañe?

— No, en algunos lugares sí, pero son la minoría. No está generalizado. Aunque hay una Ley de cuidados paliativos [N.º 27.678 del 5 de julio de 2022] que dispone el acceso a ellos y el acompañamiento familiar, su financiamiento es cero. La anterior es la ley de muerte digna, el derecho de los enfermos.

— ¿La ley establece la obligación de los hospitales de brindar cuidados paliativos?

— Sí, eso dice la ley. Los hospitales públicos y los privados. Y las obras sociales y las prepagas tienen que tener cobertura de cuidados paliativos.

Los principios que guian los cuidados paliativos

— Pero no se está cumpliendo.

— Se cumple muy parcialmente. La cobertura no llega al 14 % de nuestra población. Y es muy desparejo. En algunas ciudades hay algo y en otras regiones, nada.

— Por otro lado, da la impresión de que la gente no está informada sobre esto.

— La gente está poco informada.

— Poco informada de que esto existe, de cómo y dónde buscar este tipo de asistencia.

— Es desparejo. Por ejemplo, en Esquel hay un excelente grupo de cuidados paliativos, pero es una población chica. En Río Grande y en Ushuaia hay equipo, pero también son lugares chicos. En el Gran Buenos Aires hay muchos lugares donde la persona no accede siquiera a las drogas básicas de cuidados paliativos para el alivio del dolor, como la morfina.

— ¿Son caros los cuidados paliativos? ¿Es caro cuidar al paciente?

— Es caro cuidar al paciente, porque se necesita el recurso humano, de cuidadores, de enfermería, a veces la visita médica. Las drogas no son caras. La morfina es barata. Los analgésicos suelen ser accesibles. Aunque ahora tenemos que repensarlo, porque el costo de medicamentos se fue de rango frente al ingreso que tienen las personas. La cobertura de las obras sociales, de las prepagas, de PAMI, cada vez es peor, es mala.

— ¿Qué dispone la ley de muerte digna?

— Cuando la persona está en el proceso de morir, necesita estar tranquila, y entonces es necesaria la sedación. Pero también hay situaciones en las que la persona tiene derecho a, de alguna manera, finalizar su vida.

— ¿Negándose al tratamiento por ejemplo?

— Por la ley de muerte digna, la persona puede negarse a recibir tratamiento; también puede negarse a ser alimentada. Nuestro deber es que no esté sufriendo. Que reciba cuidados paliativos de una manera que le sea tolerable. El cuidado paliativo es toda acción destinada a aliviar y a que la vida de esa persona pueda seguir adelante, sin adelantar la muerte, sin tampoco posponerla con procedimientos fútiles, innecesarios.

Merienda y entretenimientos para los pacientes del Roffo

— ¿En su práctica, ve mucha gente que dice “basta, no doy más, quiero morir”?

— No, son los menos. Cada tanto hay, pero son los menos. Generalmente la gente pide esto cuando está sufriendo. Entonces, cuando uno trata el sufrimiento, se olvidan de esta demanda. Ahora, puede haber momentos en que la persona diga: “No doy más, no quiero hacer más nada”. Y uno acompaña esa decisión. O sea, no hacemos lo que la persona no quiere que se haga. El objetivo es que esté tranquila, que no le duela, que esté acompañada. Nosotros siempre tenemos la solución antes de que aparezca el problema. Es proactivo. Si yo sé que la persona puede tener ahogo, tengo la medicación para evitárselo. O si va a tener vómitos, o…

— ¿Sería como una dimensión preventiva?

— Claro, nosotros decimos proactiva en el sentido de estar anticipándonos, porque cuando la persona sufre ya es tarde. Por eso, la medicación se da antes de que venga el dolor. O cuando ya la está tomando, cinco o diez minutos antes de la próxima. Es una estrategia para que la persona no sufra.

— ¿Medicina del dolor y cuidados paliativos son la misma cosa?

— No, son dos cosas distintas. La medicina del dolor son procedimientos médicos que buscan aliviar el dolor. El cuidado paliativo incluye la globalidad del ser humano, no solamente sus síntomas, sino su entorno relacional, la familia o el grupo social. He tenido pacientes cuyos mejores cuidadores han sido sus amistades. Por eso decimos núcleo social de pertenencia.

— ¿Existe alguna forma de especializarse en esto?

— Sí, los médicos necesitan hacer los cursos de control de síntomas. Hay cursos de cuidados paliativos en el país, es una especialidad médica ahora. El trabajo con otras disciplinas es muy importante.

— ¿Se dan estos cursos en la UBA por ejemplo?

— En la UBA hay. En la carrera se dan nociones de cuidados paliativos de pregrado, pero después son especializaciones de posgrado. Creo que todos los médicos deberían saber algo de esto. Y también en otras profesiones: trabajo social, enfermería…

— Psicología también supongo.

— Sí, sí, pero además hay una asociación de psicooncología. Antes el Instituto Nacional del Cáncer daba cursos de cuidados paliativos para psicólogos, enfermeros, médicos. Era interdisciplinario y gratuito. Ahora todo eso se fue al demonio porque no existe más el Instituto Nacional del Cáncer.

Voluntarias del Roffo y los carteles y objetos que muestran la variedad de actividades que realizan

— ¿Lo cerraron?

— Sí, lo cerró este gobierno hace dos años. Era un lugar de entrenamiento. Nosotros recibíamos alumnos del Instituto Nacional del Cáncer para estudiar cuidados paliativos. De hecho, hemos formado profesionales que están ahora en el Posadas, y otros lugares.

— Desde el punto de vista etario, la población que atienden ¿es mayormente de adultos mayores?

— Hay de todo, pueden ser de cualquier edad, incluso niños y adolescentes. Pero la mayoría sí, son personas de edad, estadísticamente, seguramente porque nos enfermamos peor y mal al final, cuando tenemos más años.

— ¿Cuáles son las enfermedades más complicadas desde el punto de vista del dolor?

— Las neoplasias —el cáncer — por supuesto, pero también las enfermedades de la columna pueden generar dolor. Otras enfermedades que pueden causar mucho dolor son por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, los trastornos neurológicos de demencia, el Parkinson. Son diferentes tipos de dolor. Generalmente nosotros hablamos de sufrimiento. Entonces, todas esas enfermedades llevan de alguna manera hacia el sufrimiento. Pero hay algunas que requieren de cuidados paliativos que tal vez no van a tener nunca dolor. Por ejemplo, algunos casos de insuficiencia cardíaca. O la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se requiere control de síntomas pero no hay dolor necesariamente. O enfermos renales que ya no pueden recibir trasplante por el rechazo. En el cuidado paliativo tratamos todos los síntomas, no solo el dolor. También el insomnio, la angustia, la desesperación de la familia, en fin, los síntomas propiamente médicos y los síntomas sociales. Hay muchas enfermedades que son limitantes de la vida, que no necesariamente causan dolor, pero son enfermedades evolutivas largas, que generan agotamiento. Y necesidad de ayuda, por síntomas como la debilidad, la imposibilidad de desarrollar las actividades de la vida diaria. Entonces, requieren control de síntomas.

— ¿Qué puede esperar de estos cuidados alguien que atraviesa algunas de estas enfermedades?

— Es importante que la gente sepa que puede elegir de alguna manera estar aliviado. Y que esto tiene muchas significaciones, que para cada uno es personal pero posible. Es decir, que un síntoma llegue a un nivel que sea tolerable para esa persona. Y que este es un derecho humano, fundamentalmente. El alivio de los síntomas es un derecho humano. Hoy en día, debe estar así considerado. Pero está condicionado a la provisión de fármacos y a la posibilidad de tener la cobertura, que como dije es muy baja, de sólo catorce por ciento.

— Por eso es bueno que la gente lo sepa, que puede reclamar esto. Y que la ciencia, la farmacología, ha avanzado bastante, ¿no?

— Sí, sí. Los avances son bienvenidos siempre, sobre todo cuando brindan calidad de vida. Pero hay que tener en cuenta cuando algo está de más, como en el ensañamiento terapéutico. Hay que evitar los tratamientos innecesarios.

[Para comunicarse con el equipo de voluntarios del Instituto Roffo: Voluntariosroffo@gmail.com]