Las precipitaciones acumularon 60.2 milímetros de lluvia en Isla de la Juventud durante la jornada del miércoles, según el Instituto de Meteorología de Cuba. (Cortesía: Facebook)

Guardar

Las precipitaciones registradas durante la tarde del miércoles dejaron 60.2 milímetros de lluvia en Isla de la Juventud, donde autoridades y rescatistas reforzaron las evacuaciones preventivas ante el aumento del nivel del agua.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraron calles anegadas y dificultades para la circulación en distintos sectores del municipio especial.

PUBLICIDAD

Entre las zonas más afectadas figura la calle 43 en Nueva Gerona, donde el agua cubrió parte de la vía y afectó el desplazamiento de vecinos y vehículos. Ante dicha situación, los Cuerpos de Bomberos trasladaron a vecinos hacia lugares seguros como medida preventiva, de acuerdo con la información divulgada por el medio oficialista Canal Islavision. No se precisó cuántas personas fueron evacuadas ni si se registraron daños materiales en viviendas, servicios públicos o infraestructuras.

Los Cuerpos de Bomberos evacuaron a vecinos hacia zonas seguras como medida de prevención ante el aumento del nivel del agua. (Cortesía: Canal Islavision)

En Isla de la Juventud, las imágenes de calles cubiertas por el agua y los operativos de evacuación reflejaron los efectos de las precipitaciones durante la jornada de este día. A su vez, las condiciones sanitarias pueden deteriorarse a causa de las lluvias, por la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos y la acumulación de basura en zonas inundadas.

PUBLICIDAD

El Instituto de Meteorología advirtió sobre precipitaciones fuertes e intensas

La directora del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), Ailyn Justiz Águila, explicó que las condiciones de inestabilidad continuarán durante el miércoles 25 de noviembre, sobre todo entre el mediodía y la tarde.

La especialista indicó que el área de bajas presiones que podría formarse en el sudeste del golfo de México no llegó a consolidarse. En su lugar, quedó una vaguada, asociada a vientos fuertes en niveles altos de la atmósfera, a más de cinco y seis kilómetros de altitud.

Según Justiz Águila, esas corrientes favorecieron la presencia de nubosidad sobre el occidente y el centro de Cuba, además del estrecho de la Florida, el golfo de México y sectores del mar Caribe occidental. La combinación de esa vaguada con otros procesos atmosféricos generó condiciones favorables para chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.

PUBLICIDAD

La directora advirtió que las precipitaciones pueden ser fuertes e incluso intensas en algunas localidades. Agregó que esa intensidad causaría grandes volúmenes de agua en poco tiempo o a la persistencia de las lluvias sobre una misma zona.

Una vaguada asociada a vientos en la alta atmósfera generó nubosidad sobre el occidente y centro de Cuba. (Cortesía: Instituto de Meteorología Cuba)

Un frente frío avanzará sobre el archipiélago cubano

De igual manera, el INSMET anticipó la llegada de un frente frío al occidente cubano hacia el final de la tarde y durante la noche del miércoles. El sistema avanzará después hacia el este del archipiélago, aunque con un desplazamiento más lento al aproximarse a la región oriental.

Justiz Águila señaló que el frente podría provocar nuevas precipitaciones, con mayor incidencia en áreas de la costa norte oriental a partir del jueves 26 de noviembre. Tras su paso, una masa de aire con vientos del noroeste y el norte favorecerá un descenso de las temperaturas.

PUBLICIDAD

La meteoróloga aclaró que las lluvias pueden disminuir después de la entrada del frente. De todos modos, persistirá la nubosidad, la humedad y la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas en distintas zonas de la isla.