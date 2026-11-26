El biogerontólogo Longo afirma que el pan, la pasta, la pizza, las patatas y las proteínas no deben eliminarse de la alimentación diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El biogerontólogo Valter Longo, director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California, sostiene que las cinco P —pan, pasta, pizza, papas y proteínas— no deben eliminarse de la alimentación, porque la salud depende de las cantidades, la frecuencia y la forma de incorporarlas a la dieta. El especialista plantea que las restricciones absolutas pueden conducir a decisiones poco adecuadas para la salud.

Su propia alimentación incluye carbohidratos y proteínas de origen animal. Al describir su rutina al Corriere della Sera, Longo explicó: “Mi desayuno es una frisella integral, un pan tostado que llega a Estados Unidos desde Altamura, en el sur de Italia, sobre la que unto una crema de chocolate elaborada con almendras y cacao. Me salto el almuerzo y luego meriendo con té y galletas de kale. Por la noche, casi siempre como pescado más 70 gramos de pasta con legumbres. Y tomo dos cafés al día”.

PUBLICIDAD

Longo omite el almuerzo y mantiene una cena basada en pescado junto a 70 gramos de pasta con legumbres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque del experto fue recogido por Men’s Health y cuestiona la tendencia a clasificar determinados alimentos como saludables o perjudiciales sin atender a su composición, su porción y su lugar dentro del patrón alimentario.

Cantidad, frecuencia y composición, las claves según Longo

“Pan, pasta, pizza, papas y proteínas: las ‘cinco P’ no deben demonizarse ni evitarse de entrada. Lo que importa es cuánto comemos, con qué frecuencia y cómo las incorporamos a nuestra alimentación”, afirmó Longo.

El investigador también advirtió contra los mensajes que reducen la nutrición a prohibiciones generales. “Confiemos en la ciencia de la nutrición para entender cómo, cuándo y cuánto comer, evitando simplificaciones que puedan llevarnos a tomar decisiones poco adecuadas para nuestra salud”, señaló.

PUBLICIDAD

La salud nutricional depende de las cantidades, la frecuencia y la forma de incorporar los alimentos a la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre los carbohidratos no se limita a que pertenezcan al mismo grupo de nutrientes. Los cereales refinados, las bebidas azucaradas y los dulces se distinguen de los cereales integrales, las frutas y las verduras por su composición: unos contienen carbohidratos simples y otros, complejos.

Carbohidratos y proteínas animales, en el centro del debate

Las proteínas de origen animal atraviesan una discusión similar. Algunas recomendaciones proponen evitarlas y sustituirlas por fuentes vegetales, pero Longo incluye pescado en sus cenas y rechaza que esas proteínas deban excluirse de forma automática.

“Transmitir mensajes demasiado simplistas es un fenómeno mundial”, sostuvo el especialista. “Si hablo de estos alimentos, la gente rápidamente asume que estoy diciendo que la pasta no es buena. No, no estoy diciendo que la pasta no sea buena; está muy bien, porque no se trata precisamente de comerse un plato enorme, que es lo que no está bien”.

PUBLICIDAD

El director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California advierte que las restricciones absolutas propician decisiones poco adecuadas para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)