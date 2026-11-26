La OACNUDH advirtió que ninguna mujer debería enfrentar amenazas o represalias por defender los derechos humanos. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó este miércoles 25 de noviembre al Estado de Honduras a garantizar el acceso efectivo a la justicia para las mujeres y niñas, reforzar su protección frente a la violencia de género y combatir la impunidad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A través de un pronunciamiento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que las autoridades hondureñas deben asegurar que las víctimas puedan acudir a los mecanismos de justicia sin discriminación y recibir respuestas institucionales que permitan prevenir nuevas agresiones y evitar que los delitos queden sin castigo.

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El organismo también subrayó que la protección de las mujeres debe contemplar las distintas condiciones de vulnerabilidad que enfrentan en el país, particularmente aquellas que viven en comunidades rurales y territorios de pueblos indígenas y personas afrodescendientes.

La OACNUDH instó al Estado de Honduras a garantizar justicia y protección para las mujeres y niñas en el marco del 25 de noviembre. (Foto: Archivo / EFE/Gustavo Amador)

En estos sectores, la OACNUDH consideró fundamental fortalecer los mecanismos de protección y justicia para que sean efectivos, accesibles y culturalmente pertinentes, de manera que las mujeres puedan denunciar las vulneraciones a sus derechos y obtener atención de las instituciones correspondientes.

La Oficina advirtió que el acceso a la justicia no debe limitarse a la existencia de mecanismos de denuncia, sino que requiere respuestas institucionales capaces de garantizar protección y evitar que las víctimas queden expuestas a nuevas formas de violencia.

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Asimismo, destacó el trabajo que realizan las mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, especialmente aquellas que protegen el medio ambiente, la tierra y el territorio, y que acompañan a otras mujeres en sus procesos de denuncia y exigencia de derechos.

El organismo de Naciones Unidas pidió combatir la impunidad frente a los casos de violencia contra las mujeres. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Según el organismo, estas mujeres desempeñan un papel importante en sus comunidades al visibilizar vulneraciones, promover cambios y defender los derechos de otras personas, por lo que también necesitan garantías para desarrollar su labor sin amenazas ni intimidaciones.

“Proteger a las mujeres debe ser una prioridad: ninguna mujer debería enfrentar amenazas, intimidación o represalias por defender derechos humanos”, manifestó la Oficina en su pronunciamiento.

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La institución también expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y reiteró que ninguna mujer debe ser objeto de represalias por denunciar abusos o exigir el cumplimiento de sus garantías fundamentales.

En ese contexto, la OACNUDH reafirmó su disposición de continuar brindando asistencia técnica al Estado hondureñopara fortalecer las respuestas institucionales relacionadas con la justicia, la protección y la reparación de las víctimas.

El acceso a la justicia y la reparación forman parte de las garantías que deben recibir las mujeres que sufren violencia. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

El organismo hizo énfasis en que estas acciones deben prestar especial atención a las mujeres y niñas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, así como a quienes se encuentran en primera línea de defensa de los derechos humanos.

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La petición se produce en el marco del 25 de noviembre, una fecha establecida para visibilizar la violencia que enfrentan mujeres y niñas y promover acciones para prevenirla, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia.

La conmemoración también busca recordar la responsabilidad de los Estados de desarrollar políticas y mecanismos que permitan combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, desde las agresiones físicas y sexuales hasta las amenazas, la intimidación y otras vulneraciones de sus derechos.