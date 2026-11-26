El Banco Mundial aprobó un financiamiento de 230 millones de dólares para proyectos de vivienda en El Salvador. (REUTERS/José Cabezas)

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El Banco Mundial aprobó un programa de USD 230 millones para ampliar el acceso a vivienda asequible y resiliente en El Salvador, una iniciativa que prevé beneficiar a cerca de 39 mil hogares durante su primera etapa, prevista entre 2027 y 2031.

La decisión fue anunciada este miércoles en un comunicado difundido desde Washington. El plan apunta a fortalecer el crédito hipotecario, aumentar la oferta de viviendas, mejorar las capacidades institucionales del sector y generar condiciones para una mayor intervención de inversores privados.

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El proyecto forma parte del Enfoque Programático Multifase Housing Opportunity Made Equal, denominado HOME por sus siglas en inglés. El esquema tendrá dos fases a lo largo de una década. Su primer tramo se llamará HogarES y concentrará los recursos iniciales para ampliar las alternativas de financiamiento destinadas a hogares de ingresos bajos y medios.

HogarES priorizará a trabajadores informales y compradores de primera vivienda

Según el comunicado del Banco Mundial, la primera fase pondrá el foco en trabajadores informales, compradores de primera vivienda y hogares encabezados por mujeres. El objetivo es atender una parte de las dificultades que enfrentan esas familias para acceder a créditos y soluciones habitacionales formales.

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El programa contempla la movilización de USD 335 millones en capital privado. La entidad multilateral señaló que la participación de esos recursos será parte de la estrategia para expandir el financiamiento disponible y aumentar la construcción de viviendas dirigidas a sectores con menor acceso al mercado hipotecario.

La iniciativa HogarES prioriza a trabajadores informales, compradores de primera vivienda y hogares encabezados por mujeres. (REUTERS/José Cabezas)

La iniciativa también prevé apoyar la creación de unos 11,700 empleos equivalentes por año. De ese total, más de 5,000 puestos serán a mujeres y alrededor de 1,550 a jóvenes, de acuerdo con las proyecciones incluidas en la nota de prensa.

El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, sostuvo que el acuerdo permitirá ampliar las herramientas financieras destinadas a la vivienda de interés social. “Con este programa damos un paso importante para que más familias salvadoreñas puedan acceder a una vivienda adecuada”, afirmó el funcionario en el comunicado.

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Posada agregó que el respaldo del organismo facilitará la expansión de opciones de crédito, el fortalecimiento de las capacidades del sector y la generación de empleo. Sus declaraciones fueron difundidas por el Banco Mundial tras la aprobación del financiamiento.

El programa combinará financiamiento, gestión de suelo e inversión privada

La propuesta contempla medidas sobre el financiamiento habitacional, la gestión de suelo y el marco institucional. El Banco Mundial indicó que esos componentes buscarán respaldar las políticas públicas vinculadas al acceso a vivienda y a la respuesta frente a fenómenos climáticos y desastres naturales.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) participará con asesoramiento para estructurar proyectos y promover criterios de construcción sostenible. Según el comunicado, ese trabajo estará orientado a facilitar una mayor presencia del sector privado en el desarrollo de viviendas y en la canalización de inversiones.

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“Una vivienda adecuada brinda a las familias mayor seguridad y mejores condiciones para construir su futuro”, dijo Diletta Doretti, gerente de país del Grupo Banco Mundial en El Salvador. La representante afirmó que el proyecto acompañará los esfuerzos del país para ampliar la oferta de viviendas asequibles y resilientes.

Alrededor del 68% de los hogares en El Salvador enfrenta situaciones de déficit habitacional y hacinamiento. (REUTERS/José Cabezas)

El organismo internacional señaló que El Salvador registró avances en la modernización del sector habitacional, aunque persisten necesidades vinculadas al acceso a soluciones formales y a la vulnerabilidad de los hogares ante eventos extremos.

El comunicado indicó que alrededor del 68% de los hogares presenta algún tipo de déficit habitacional. Ese indicador incluye carencias asociadas a la calidad de las viviendas, el hacinamiento o la falta de condiciones adecuadas para las familias.

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