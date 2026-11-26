Un expediente sobre los femicidios de 2026 en Panamá permanece en un despacho junto a elementos de la administración de justicia penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Veintiún mujeres murieron víctimas de femicidio en Panamá entre enero y octubre, siete más que en el mismo lapso de 2025, cuando se contabilizaron catorce casos.

La cifra confirma una tendencia al alza que preocupa a las autoridades del Ministerio Público.

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La fiscal superior de la Sección Especializada en Familia de la Fiscalía Metropolitana, Ledye Machuca Álvarez, advirtió en TVN que detrás de cada homicidio existen señales previas de violencia que muchas veces pasan inadvertidas.

Machuca subrayó que esas conductas, si no se atienden a tiempo, pueden escalar hasta desenlaces fatales.

Entre los indicios que deben encender alarmas, la fiscal mencionó los celos excesivos, la revisión constante del celular de la pareja y las restricciones para relacionarse con familiares y amistades.

Una rosa roja, un marcador de evidencia y el contorno de una víctima sobre el pavimento mojado simbolizan la cruda realidad de un femicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También citó la vigilancia en el lugar de trabajo y las descalificaciones que afectan la dignidad de la persona. Según explicó, estas conductas pueden constituir manifestaciones de violencia doméstica y requieren orientación y atención profesional antes de que la situación se agrave.

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Entre enero y octubre de 2026 se registraron 21 casos, frente a 14 en el mismo período de 2025. El Ministerio Público atribuye el repunte a patrones de violencia que no se detectan a tiempo y promueve una campaña para fomentar las denuncias tempranas.

Esa campaña lleva el lema “La violencia crece cuando nadie la ve” y busca que la ciudadanía rompa el silencio frente a casos propios o ajenos.

Machuca informó que hasta la fecha se han recibido más de 15 mil denuncias por violencia doméstica a nivel nacional. Consideró que el número, aunque refleja la magnitud del problema, también evidencia que más personas se atreven a buscar protección.

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La funcionaria detalló a la televisora local que las víctimas de violencia doméstica suelen tener entre 27 y 59 años y que más del 80% son mujeres. Expresó además preocupación por la presencia de víctimas jóvenes entre los casos de femicidio.

Un grupo de mujeres sostiene una tela con un mensaje contra la violencia durante una marcha en una calle de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, planteó la necesidad de reforzar la prevención desde los hogares y los centros educativos. Mencionó el respeto, la igualdad, la resolución pacífica de conflictos, las relaciones de pareja saludables y la gestión de las emociones como ejes que deben trabajarse desde edades tempranas.

Una vez recibida una denuncia, se activan mecanismos de atención y protección que incluyen apoyo psicológico y de trabajo social. El Ministerio Público coordina estas acciones con otras entidades, entre ellas el Ministerio de la Mujer.

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Machuca insistió en que la violencia contra la mujer dejó de ser un asunto que deba resolverse exclusivamente en el ámbito familiar. “Se trata de una violación de los derechos humanos”, señaló la fiscal, quien añadió que denunciar es una responsabilidad compartida.

Sobre las herramientas disponibles para proteger a las víctimas, Machuca explicó que existe un catálogo de medidas que incluye el desalojo del presunto agresor del domicilio conyugal, órdenes de alejamiento y otras restricciones.

El Ministerio Público participa además en una mesa técnica para la implementación de brazaletes electrónicos como medida adicional de protección.

Una cinta amarilla de la Policía Nacional delimita el perímetro de una escena de femicidio en una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal remarcó que la protección no depende únicamente de emitir una medida, sino también de garantizar su seguimiento y cumplimiento. Si el agresor incumple las disposiciones, la víctima debe comunicarse con la Policía Nacional para que intervenga y se inicien las acciones penales correspondientes.

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Machuca recordó que quebrantar una medida de protección constituye, en sí mismo, otra conducta delictiva.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema es la cantidad de víctimas que desisten de continuar con los procesos judiciales. La fiscal atribuyó esto a situaciones de dependencia emocional o económica que dificultan sostener la denuncia en el tiempo.

Frente a ese problema, el Ministerio Público coordinó con el Ministerio de la Mujer un acompañamiento psicológico y social, además de alternativas que contribuyan a la autonomía económica de las víctimas y les permitan mantenerse vinculadas al proceso.

Machuca también destacó la importancia del tratamiento terapéutico multidisciplinario para las personas condenadas por violencia doméstica. Esta atención forma parte de la pena y su cumplimiento exige asistir a las terapias establecidas hasta que un profesional de la psicología o la psiquiatría determine que el programa se completó.

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Un hombre permanece esposado con las manos sujetas por detrás de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la fiscal, durante 2026 se reportaron cerca de 85 condenas por violencia doméstica únicamente en el distrito de Panamá. Agregó que también existen resultados en otras regiones del país.

La funcionaria reiteró el llamado a denunciar cualquier manifestación de violencia contra la mujer y a no considerar estos hechos como problemas privados de pareja. Para ella, la intervención de familiares, amistades y personas que conozcan una situación de riesgo puede contribuir a prevenir nuevas agresiones y salvar vidas.