La directora de UNOPS en Honduras, Claudia Valenzuela, señaló que el clima y las distancias geográficas representan desafíos logísticos para el abastecimiento.

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Honduras recibió más de 5,27 millones de unidades de medicamentos esenciales en 31 municipios, con el objetivo de reducir las barreras de acceso a tratamientos en comunidades alejadas de los centros urbanos, donde las distancias, el clima y las dificultades de transporte complican el abastecimiento.

El programa contempla un esquema de 66 medicamentos distribuidos a través de 60 establecimientos de salud ubicados en esos 31 municipios, con prioridad en poblaciones que enfrentan mayores dificultades para conseguir tratamientos y recibir atención médica.

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Durante sus primeros seis meses de ejecución, la iniciativa permitió que alrededor de 192.500 personas tuvieran acceso a servicios de salud y medicamentos esenciales mediante los establecimientos incorporados al programa.

Los resultados fueron dados a conocer por representantes de Naciones Unidas, quienes destacaron el alcance de la intervención y la importancia de mantener la coordinación con las autoridades hondureñas para llevar insumos médicos a sectores donde el acceso a los servicios sanitarios representa una dificultad cotidiana.

La directora de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Honduras, Claudia Valenzuela, explicó que uno de los principales objetivos es garantizar que los medicamentos esenciales lleguen a las personas que más los necesitan, en particular en comunidades donde las condiciones geográficas y las emergencias pueden convertirse en obstáculos para el abastecimiento.

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Una veeduría de la Asociación para una Sociedad más Justa indica que el 30% de los pacientes en la red pública de Honduras no recibió su tratamiento completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valenzuela señaló que la distancia entre las localidades y los establecimientos de salud, sumada a las condiciones del clima, representa un reto logístico que requiere mecanismos de distribución capaces de responder a las necesidades de cada población.

Más de 192.000 hondureños atendidos

Dentro de la población beneficiada se encuentran aproximadamente 140.600 mujeres y niños, dos grupos que requieren especial atención dentro de las estrategias de salud pública debido a sus necesidades de prevención, tratamiento y seguimiento médico.

Valenzuela destacó que detrás de los resultados existen familias que pueden recibir tratamientos sin enfrentar las dificultades que anteriormente condicionaban el acceso a los medicamentos:

“Detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una historia. Se trata de poner nuestra experiencia y capacidades al servicio de quienes más lo necesitan, para que los recursos se conviertan en respuestas concretas que lleven alivio, tranquilidad y esperanza a las comunidades”, expresó.

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El coordinador de la ONU destaca avances sanitarios pese a las dificultades del sistema hondureño.EFE/Casa Presidencial

El coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, valoró el trabajo conjunto para llevar medicamentos a las comunidades que enfrentan mayores dificultades de acceso y reconoció que el sistema sanitario hondureño enfrenta dificultades, aunque señaló que existen avances en diferentes áreas.

“Todo el mundo sabe que no ha sido fácil en temas de salud; sin embargo, los resultados están allí como en materia de reducción de mora quirúrgica, equipamiento y medicamentos”, afirmó.

Sus declaraciones se produjeron en el marco de la presentación de los avances del programa de distribución, que busca complementar los esfuerzos de las autoridades sanitarias para mejorar la disponibilidad de tratamientos en las zonas más alejadas.

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El viceministro de Salud, Eduardo Midence, señaló que la coordinación institucional ha permitido beneficiar a comunidades de diferentes regiones del territorio hondureño.

La participación de las autoridades sanitarias en esta iniciativa busca fortalecer la coordinación con los organismos internacionales y facilitar que los medicamentos lleguen a los centros de salud que requieren abastecimiento.