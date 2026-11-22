El artista responde a la pregunta: ¿De qué se trata la vejez?

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La Universidad de Barcelona le pidió a Joan Manuel Serrat un mensaje de cierre para un Encuentro sobre la Tercera Edad que tuvo lugar ese establecimiento y el cantautor catalán grabó un video que condensa en pocos minutos mucho de lo más profundo que cabe decir sobre esta etapa de la vida.

Serrat empieza con una graciosa presentación de sí mismo: “Me llamo Joan Manuel Serrat. Algunos de ustedes me conocerán. Escribo canciones y las canto. Tengo 82 años, gozo de buena salud y un estado de conservación más que aceptable”.

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A continuación bromea con una situación muy frecuente: el intercambio que suele darse cuando una persona mayor en buena forma revela su edad: “—¿82 años? —Dios, sí, 82. —Está muy bien para su edad. Eso me dicen esperando que les devuelva el cumplido”.

Al parecer, se quedan con las ganas, porque Serrat es de los que no elude la edad: “Será que la gente quiere lucir joven, verse en el retrato de Dorian Gray”, reflexiona, apuntando a la extendida costumbre de negar el envejecimiento, de pretenderse eternamente joven.

“De momento, yo estoy encantado de estar aquí compartiendo la clausura de estas jornadas de reflexión acerca del colectivo al que se conoce como la tercera edad, las personas mayores, en fin, lo que llamaremos en confianza los viejos”, sigue diciendo, en este caso con una clara referencia a los eufemismos que solemos usar para esta franja etaria. Es que, en el fondo, nos han convencido un poco a todos de que “viejo” es una palabra descalificante.

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Y entonces Serrat pasa a una definición no sólo positiva sino muy profunda de la vejez, citando a un filósofo y novelista francés: “Con el tiempo he llegado a eso que Pascal Bruckner llama el veranillo de la vida, o sea, ese tiempo de propina en que a menudo el alma suele conversar con sí misma. Este es un buen momento para soltar el alma”.

Como se ha señalado alguna vez en esta sección, reflexionar sobre la etapa silver es reflexionar sobre el sentido de la vida. Es también, como expone Serrat en su mensaje, un tiempo de balance.

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Este es el suyo: “Soy un hombre agradecido con la vida y acepto el hecho natural de envejecer y los inconvenientes que la naturaleza y el tiempo demoledor me imponen con el paso de los días. Con raspones, con abolladuras, aún conservo buena parte de mis ilusiones y convivo con mis achaques, con la ayuda de los fármacos y de las prótesis, las gafas, los audífonos, en fin, esas cosas”.

Serrat, un octogenario en "un estado aceptable de conservación", según sus propias palabras

Esas cosas son los muchos apoyos que la medicina y la tecnología nos aportan para ayudarnos a transitar esta etapa con la mayor autonomía posible.

Seguir teniendo sueños y propósitos: según todos los expertos, y según la más elemental sabiduría, es una de las condiciones necesarias para sentirse vivo. La desvalorización, la indiferencia o el descarte despersonalizan a la persona mayor, como si la edad avanzada determinara la caducidad del individuo.

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Así lo expresa el artista: “Me gusta la vida, me gusta estar vivo y sentirme útil. Por eso me rebelo contra un mundo donde se identifica a los viejos con la falta de capacidad, de talento o de preparación. Los viejos resultan incómodos para una sociedad que potencia el gasto y busca beneficios fáciles y rápidos, en tanto que a ellos, a los viejos, los tienen marginados porque consumen menos, porque tienen menos necesidades”.

No se considera a los viejos como personas, dice por ejemplo Simone de Beauvoir, porque “sólo interesa el material humano en la medida en que rinde; después se lo desecha”. Una deshumanización que lleva a negarles el derecho a sentir, a soñar, a vivir de modo pleno.

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A la gente mayor se le pide contención, serenidad; no molestar, en lo posible.

“A los viejos se les abandona en la soledad —sigue denunciando Serrat—, porque la soledad, dicen, es algo inherente a la vejez y han de acostumbrarse a ella”. Y acto seguido menciona un valor, el de la intergeneracionalidad. que no debe ser olvidado, porque hacerlo equivale a privarse de un tesoro.

Serrat parece haberse convertido en un porta estandarte de una generación silver que no desea retirarse de la vida, que quiere seguir siendo útil y vivir con dignidad

“Pero una sociedad sin solidaridad entre las generaciones es una sociedad empobrecida. Prescindir de los viejos no solo es un acto criminal e imbécil, es como quemar los libros, es destruir la memoria”. Metáfora ésta que no puede ser más acertada.

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Llega entonces el reclamo de respeto a la dignidad del adulto mayor, algo de lo que a veces adolecemos de modo desesperante, cruel incluso.

“Vivir más años no significa vivir mejor, pero tampoco vivir a rastras —dice Serrat—. Envejecer es la única manera que hemos encontrado de vivir una larga vida y queremos hacerlo con dignidad. Los viejos somos un colectivo que aún tiene mucho que aportar”.

Dijo que deseaba sentirse útil y es evidente que una de las formas que encontró es la de ser una suerte de porta estandarte de las personas mayores, ya que expresa como nadie su sentir, sus deseos y en muchos casos el contraste con la dura realidad que viven estos adultos.

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“Que no nos hagan invisibles, que escuchen y respeten nuestras preferencias, que empaticen con nuestros problemas y con nuestras dificultades, que nos tengan en cuenta en sus decisiones”, manifiesta, casi como un programa. Para advertir a continuación: “Hacer otra cosa sería tirar piedras al tejado propio”. Gran verdad, ya que es evidente que en el destrato al adulto mayor está la negación de la realidad, la pretensión de la eterna juventud, el sueño absurdo de tantos Dorian Gray.

En esta intervención, breve pero contundente, en un lenguaje directo y sencillo, Serrat repasa todo el espinel de vivencias de la generación silver: los achaques de la edad son inevitables, pero el adulto mayor está en condiciones de seguir aportando y desea hacerlo; una sociedad que discrimina a los adultos mayores se está saboteando a sí misma; la soledad no es inevitable; el adulto mayor necesita apoyos para preservar el mayor tiempo posible su autonomía; y esta es una etapa de diálogo con uno mismo, de balance y de profunda reflexión.

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