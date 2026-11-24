El jefe de misión estadounidense mantuvo encuentros con referentes civiles, campesinos y familias, quienes expusieron denuncias sobre restricciones, detenciones y dificultades económicas en el occidente cubano.

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El jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con activistas, opositores, productores independientes y familias de Pinar del Río y Artemisa durante una gira realizada entre el 16 y el 20 de noviembre. La Embajada estadounidense afirmó que el diplomático escuchó testimonios directos de personas que sufrieron encarcelamientos por ejercer de forma pacífica su derecho a expresarse.

La representación diplomática difundió un video sobre la recorrida bajo la etiqueta #ConCubanosDeAPie. En el mensaje, sostuvo que continuará sus visitas por el país para conocer “cuáles son las aspiraciones de los cubanos de a pie” y reiteró su pedido de que sean liberadas todas las personas que considera injustamente encarceladas.

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Activistas y campesinos expusieron sus reclamos ante el diplomático

Durante una de las visitas, un hombre que se identificó como firmante del Proyecto Varela —iniciativa ciudadana que buscaba promover reformas políticas mediante un referéndum— relató las consecuencias que, según dijo, afrontan quienes respaldaron aquella propuesta.

“Yo soy regulado, pero soy rehén de estas personas”, expresó durante el encuentro, de acuerdo con la transcripción del video difundido por la embajada. También manifestó que los promotores del proyecto viven una situación de marginación y cuestionó el trato de las autoridades hacia quienes sostienen posturas críticas.

ctivistas cubanos relataron ante Mike Hammer sus experiencias de prisión y restricciones (Composición fotográfica Infobae)

La gira incluyó una reunión con Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Ajete habló sobre las dificultades de los productores rurales y sostuvo que quienes trabajan la tierra no reciben de manera directa los ingresos que generan.

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“Los campesinos que ahora vas a ver ahí, que producen la tierra, no tienen nada”, afirmó Ajete en el video. El dirigente agregó que las limitaciones económicas afectan a familias, personas discapacitadas, viudas y adultos mayores que reciben apoyo mediante redes comunitarias y religiosas.

Algunos interlocutores sufrieron prisión por expresarse

El mensaje oficial señaló que parte de las personas contactadas por Hammer durante su recorrido fue encarcelada por ejercer pacíficamente la libertad de expresión. La publicación no precisó los nombres de todos los activistas a los que se refería ni detalló las causas judiciales de cada caso.

Ajete fue detenido en enero de 2023 junto a tres integrantes de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, según informó CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba. En esa ocasión, agentes de la Seguridad del Estado les advirtieron sobre posibles acusaciones relacionadas con publicaciones en internet, de acuerdo con ese medio.

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Hammer también visitó al artista visual Arquímedes “Nelo” Lores Echevarría en la ciudad de Pinar del Río. El recorrido continuó en Guanajay, Artemisa, donde el diplomático se reunió con familias vinculadas a la parroquia de San Hilarión Abad y representantes de Cáritas.

La comunidad religiosa describió las condiciones de vida de varias familias de Guanajay como una “realidad difícil y dolorosa”. En ese municipio, Hammer escuchó testimonios sobre la separación de familias y las necesidades de sectores vulnerables.

Giras provinciales desde su llegada en noviembre de 2024

Foto archivo: Mike Hammer, Encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, posa para las fotos tras una misa conmemorativa en honor a la fallecida cantante cubana de salsa Celia Cruz en la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana. (Cuba, el 21 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Perez)

Desde su llegada a Cuba en noviembre de 2024, Hammer realizó encuentros con opositores, familiares de presos políticos, artistas, periodistas independientes y referentes de la sociedad civil en distintas provincias. Esas actividades provocaron cuestionamientos de medios estatales cubanos y denuncias de hostigamiento formuladas por algunos de los anfitriones de las visitas.

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La Embajada de Estados Unidos cerró su publicación con el compromiso de mantener esos contactos fuera de La Habana y con un nuevo llamado a favor de la excarcelación de quienes, según su postura, permanecen detenidos de manera injusta.