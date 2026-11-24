El periodista especializado Fabrizio Romano interviene para abordar la situación contractual y deportiva de Julián Álvarez.

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Tras la novela que protagonizó en el último mercado de pases, hay novedades relacionadas con Julián Álvarez y su futuro en el Atlético Madrid. El delantero argentino tomó una importante decisión tras su frustrada venta al Barcelona.

Según el periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano, la novedad reciente en el caso del delantero argentino no pasó por un cambio de club, sino que dejará de ser representado por Fernando Hidalgo, tras la tensión que se generó por la novela con el elenco catalán. “El verdadero cambio ha sido un cambio de representante”, explicó el periodista italiano, que calificó de “muy tranquila” la situación actual del futbolista.

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Según detalló, Julián cuenta ahora con un nuevo agente: Pablo Barquero, el mismo representante del mediocampista español Rodri. “Esta es la idea de Julián Álvarez, saber cuándo lo van a comunicar, cuándo lo van a firmar, pero esta es la intención de Julián”, señaló en DAZN, aunque aclaró que todavía resta formalizar ese vínculo.

Julián cambió de representante (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Al hablar puntualmente sobre la ventana de enero, Romano fue tajante: “No hay movimientos”. El periodista también se refirió al interés que el Arsenal mostró por el ex River Plate y Manchester City durante el pasado mercado de verano.

Según la reconstrucción de Romano, esa operación con el club inglés no avanzó por decisión del propio jugador. “El jugador no quiso volver a Inglaterra después de la experiencia en el Manchester City”, indicó. El periodista también desmintió una versión que circuló en las últimas semanas sobre un posible intercambio entre el Atlético de Madrid y el Arsenal que involucraba a Martín Zubimendi y a Julián Álvarez. “Se ha hablado de un trueque entre Atlético Madrid y Arsenal, Zubimendi, Julián Álvarez, de lo que me consta, no hay nada”, cerró.

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En paralelo, se reportó, a partir de información difundida por el servicio Polymarket FC, que el PSG tiene cada vez más encaminada su intención de presentar una propuesta formal por el delantero argentino en la próxima ventana de pases. Según ese reporte, el club parisino busca reforzar su ofensiva de cara a la Ligue 1 y la Champions League con la incorporación de un delantero con experiencia en la élite europea.

El mismo medio señaló que el Atlético de Madrid fijó un precio de salida de 130 millones de euros, una cifra con la que la dirigencia rojiblanca busca proteger a una de sus figuras ofensivas. De acuerdo con ese reporte, Julián Álvarez mantiene la intención de buscar un cambio de aire, aunque sin forzar su salida ni generar conflictos con la institución madrileña, mientras que la viabilidad de la operación dependerá de la capacidad del club francés para afrontar ese desembolso a mitad de temporada.

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De todos modos, el delantero dejó atrás el inicio conflictivo de la temporada, marcado por su pedido de salida hacia el Barcelona y su ausencia en algunos entrenamientos del Colchonero. En sus últimas nueve presentaciones entre el club y la selección argentina, Julián Álvarez participó en un gol por partido, con cinco conversiones y cuatro asistencias, entre ellas las dos que entregó en la victoria 3-1 sobre Getafe. Esa mejora se reflejó también en la última gira de la Albiceleste, donde marcó el descuento en la derrota 2-1 ante Uruguay y anotó un doblete en el 7-0 sobre Costa Rica, disputado en su Córdoba natal.