La cocinera contó cómo fue su encuentro con el líder de The Rolling Stones y reveló la inesperada pregunta que recibió cuando llevó el rollo de fotos a revelar (Video: La cocinera rebelde, Eltrece)

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Jimena Monteverde recordó cómo conoció a Mick Jagger y la sorpresa que se llevó al revelar las fotos de aquel encuentro, luego de llevarle tortas y postres durante una visita del músico a la Argentina.

La cocinera relató la anécdota en La cocina rebelde, el ciclo que conduce por Eltrece, mientras el equipo conversaba sobre los rollos fotográficos y las imágenes que podían quedar expuestas durante el revelado. Monteverde recordó que, antes de las cámaras digitales, muchas veces se descubría el contenido de una película recién al recibir las copias.

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“Cuando llevabas un rollo y por ahí ibas sacando fotos, ni te acordabas qué fotos habías sacado”, señaló. “Y de repente era relindo ver las fotos que te habías sacado y decir: ‘Uy, mirá esta’”.

Jimena Monteverde recordó en La cocina rebelde cómo fue el día en que conoció a Mick Jagger (La cocina rebelde/ Reuters)

En ese contexto, la conductora del ciclo contó que tuvo un encuentro con el músico británico en una de sus visitas al país. “Fui invitada a cuando vino Mick Jagger y le llevé unas tortas y unos postres”, explicó sobre la ocasión en que conoció al líder de The Rolling Stones.

La cocinera detalló que su marido había asistido a un partido de polo en el que participó el cantante. “Mi marido había ido a hacer de referí en un partido de polo que jugó Mick Jagger”, dijo. Según su relato, el músico estaba acompañado por su familia y ella tomó varias fotografías durante la jornada.

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La situación adquirió otra dimensión cuando llevó el rollo a un local para imprimir las imágenes. Monteverde contó que una empleada se acercó con una pregunta después de reconocer al artista en las fotos: “‘Perdón, te queremos preguntar: ¿estás con Mick Jagger?, porque vimos las fotos’”.

La cocinera contó que llevó tortas y postres durante una visita de Mick Jagger a la Argentina

El episodio dio paso a una conversación sobre la privacidad de las fotografías en la época analógica. “Eso es lo que uno aprecia más de la intimidad ahora, porque antes podías mandar fotos y algunas eran de esas que pensabas: ‘Por favor, que no la vean’”, planteó la conductora.

“El que revelaba las fotos sabía todo”, resumió Monteverde. Luego, el panel extendió la advertencia a los dispositivos actuales y mencionó los cuidados que requieren los celulares y las computadoras cuando se llevan a reparar.

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Días atrás, el programa también recibió a Mario Pergolini, quien mostró su costado culinario mientras preparaba canelones de espinaca y ricota. El conductor cuestionó algunas decisiones de la receta, como la salsa blanca rápida con almidón de maíz, y contó que suele cocinar en su casa. “Cocino todos los días, menos los viernes. Y las compras también las hago todos los días”, afirmó.

Monteverde recordó que su marido fue árbitro en un partido de polo que jugó el músico británico

Durante esa visita, Pergolini aseguró cuáles son sus platos favoritos. “Hago pastas. Canelones o ravioles, con la masa incluida. Me gusta brasear las carnes dos o tres horas con vino”, expresó. Al final de la emisión, probó el lemon pie preparado por Monteverde, le puso 7 puntos y sostuvo, en tono de broma, que su versión era superior.

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Las diferencias aparecieron al momento de preparar las salsas. Monteverde eligió una salsa blanca rápida con almidón de maíz, en lugar de la receta tradicional a base de harina y manteca, y Pergolini expresó sus reparos. Más tarde, cuando ella explicó que evitaba el aceite de oliva para que su gusto no predominara, él respondió: “Si es por un tema de plata yo les presto. Por ahí no quieren gastar”.

“El que revelaba las fotos sabía todo”, afirmó Jimena Monteverde al recordar la experiencia (REUTERS/Henry Nicholls)

El conductor también habló de los hábitos alimentarios de su familia durante la preparación de la boloñesa. “Mi salsa preferida es la boloñesa, pero tengo dos hijos vegetarianos y mi esposa casi no come carne. Como carne una vez por semana con suerte”, contó. En ese tramo propuso reemplazar la zanahoria por una pizca de azúcar.

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Al cierre de la visita, Monteverde destacó el manejo de su invitado entre los ingredientes: “La verdad es que sabe un montón de cocina”. Pergolini recogió el comentario y bromeó con una eventual continuidad en el ciclo: “El año que viene yo hago este programa”.