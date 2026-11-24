Marita Ballesteros repasó su trayectoria y sus vivencias personales en el programa radial Otro plan de Radio con vos (Video: Otro plan/ Radio con vos)

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Marita Ballesteros habló con una franqueza poco habitual sobre los momentos más oscuros de su vida: una depresión que atravesó siendo muy joven y la muerte repentina de su marido. La actriz lo hizo en diálogo con Renzo Berecoechea y Vero Castañares en Otro Plan, ciclo de Radio con vos, donde repasó su trayectoria artística y se detuvo, sin esquivar el tema, en el peso que tiene el dolor como parte del camino personal.

La intérprete contó que la primera depresión la vivió cuando aún no era actriz, en una etapa en la que tampoco contaba con las herramientas que fue construyendo con los años. Lo que más le quedó grabado de ese período no fue el sufrimiento en sí, sino la incomprensión del entorno: “La gente no sabe cómo ayudarte, te dice: ‘Pero tenés trabajo, tenés esto’”, señaló, y aclaró que se trataba de una depresión existencial que no tenía ninguna relación con las condiciones materiales de su vida. “Era mucho más joven y no tenía tantas armas”, resumió.

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La actriz relató que afrontó una depresión existencial durante su juventud, en una etapa previa a su carrera profesional

El contraste con el dolor que vino después fue notorio. La muerte de su marido, el psiquiatra Julio Laurindo, en 2015 —un hecho que definió como “terrible” y “totalmente sorpresivo”— fue, a diferencia de la depresión, algo que el mundo podía reconocer y acompañar. “Es un duelo profundo”, dijo Ballesteros, y esa legibilidad del dolor ajeno marcó una diferencia en cómo lo vivió socialmente. Sin embargo, fue precisamente ese tránsito el que, con el tiempo, transformó su manera de ver la vida.

La actriz describió el dolor profundo con una imagen que ella misma identificó como “la noche negra del alma”, un estado que definió como “horroroso” mientras se está dentro de él, pero que, una vez atravesado, se convierte en punto de partida para algo nuevo. “Después le agradecí a eso”, afirmó sobre la pérdida de su marido, y explicó que esa experiencia la obligó a buscarse, a mirar sus propias miserias y a entender qué necesitaba mejorar.

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La intérprete catalogó el sufrimiento profundo como la noche negra del alma y afirmó que la pérdida de su marido impulsó un proceso de introspección

En ese marco, Ballesteros trazó una idea que sostuvo a lo largo de la charla: que el crecimiento personal parece estar indefectiblemente ligado al dolor. “No se conoce que vos crezcas o te pasen cosas mejores si vos no atravesás dolores. Al menos yo no conozco”, afirmó, aunque dejó abierta la posibilidad, con humor, de que “venga una era en que no atravesamos nadie y estamos todos chochos”. También fue cuidadosa al no juzgar a quienes no logran salir: “Hay gente que no puede. Y sí, también es entendible, porque son cosas muy fuertes”, señaló.

La actuación apareció en la conversación como una de las anclas que le permitió sostenerse. Berecoechea le preguntó si la profesión la había ayudado a atravesar esos momentos difíciles, y Ballesteros respondió sin dudar: “Sí, muchísimo”. Aclaró, igualmente, que en la primera depresión eso no fue posible porque todavía no era actriz. Su llegada a la profesión vino después, de manera casi fortuita: en 1977 ganó el concurso de la Mujer Maravilla Argentina, cuyo premio incluía la participación en una obra de teatro. Antes de eso, había trabajado como maestra jardinera y durante siete años en Austral, en el viejo Aeroparque.

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Con la distancia que da el tiempo, Ballesteros definió el único valor que, según ella, importa en la vida: “El amor a uno mismo y a los demás”, una conclusión a la que llegó después de haber pasado por sus propias noches oscuras. Hoy, la actriz integra el elenco de Ocho mujeres, la obra dirigida por José María Muscari que protagoniza junto a María Leal, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, Linda Peretz, Silvia Pérez, Mónica Villa y Juana Repetto. La pieza, un thriller con humor que transcurre en una residencia rural después del asesinato del dueño de casa, se presenta en el Multiteatro de miércoles a domingo, con dos funciones los sábados.