La rutina matutina de la entrenadora reúne cinco ejercicios específicos de activación muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La entrenadora Janet Osborne, de 65 años, propone utilizar las escaleras para fortalecer las rodillas cuando subir o bajar peldaños provoca molestias: su método apunta a reforzar los músculos que rodean la articulación, sin pesas ni gimnasio. La especialista sostiene que evitar los escalones por temor al dolor no es la única opción, y plantea que esta preparación puede favorecer la autonomía y el movimiento sin dolor a cualquier edad.

“Si las escaleras empiezan a molestarte en las rodillas, no las evites: entrena para ellas”, afirmó en un video difundido en redes sociales y citado por Women’s Health.

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“¿Te duelen las rodillas al subir o bajar escaleras? ¿Y si te dijera que estas mismas escaleras pueden ayudarte a fortalecerlas?”, preguntó la entrenadora a sus seguidores.

Cinco ejercicios para activar rodillas y pantorrillas

La rutina matutina preferida de Osborne reúne 50 elevaciones de talones con un movimiento similar al trote, 40 ondas corporales, 30 giros como si se golpeara una pelota de golf —15 de cada lado—, 20 aperturas de cadera y 10 posturas de gato-vaca.

Las elevaciones de talones comienzan de pie sobre una superficie plana, con los dedos orientados hacia adelante. Se levantan los talones de manera alternada sin despegar las puntas de los pies, se hace una pausa breve y se baja lentamente; las mancuernas son opcionales.

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El movimiento funciona como calentamiento de todo el cuerpo, en particular si se acompaña con el desplazamiento de los brazos. El movimiento contrae la musculatura de las pantorrillas.

Las ondas corporales incluyen estirar el cuerpo y doblar las rodillas mientras los brazos van hacia atrás y abajo. Osborne las recomienda para trabajar la zona central del cuerpo, mejorar la movilidad y aliviar la tensión.

Los giros inspirados en un swing de golf se realizan al rotar las caderas y la parte superior del cuerpo como si se golpeara una pelota. La indicación es mantener un ritmo lento y relajado.

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Las aperturas de cadera se hacen de pie, con los pies algo más separados que el ancho de las caderas y las manos detrás de la cabeza. Luego se eleva una rodilla hacia el pecho, se lleva la pierna hacia un costado y se vuelve a la posición inicial antes de alternar con el otro lado durante 30 segundos.

Este ejercicio puede mejorar la movilidad y el rango de movimiento de la cadera, además de aliviar la rigidez lumbar, según la entrenadora.

La extensión sentada para reforzar los cuádriceps

El trabajo específico en escaleras puede realizarse con entre 1 y 3 series del circuito, 2 o 3 días por semana. Para la extensión de pierna sentada solo se necesita el primer escalón de la casa y una postura estable.

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Las elevaciones de talones contraen las pantorrillas y funcionan como calentamiento corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona debe sentarse en un peldaño bajo con las plantas de los pies firmemente apoyadas en el suelo. Desde allí, estira una pierna hacia adelante con el pie flexionado, sostiene la posición durante un segundo y baja despacio antes de repetir con el otro lado.

Osborne recomienda hacer 10 repeticiones por cada pierna. Define la elevación de pierna estirada como “una forma sencilla de fortalecer los cuádriceps y dar soporte a la articulación de la rodilla”.

La postura de gato-vaca

La postura de gato-vaca se inicia en cuatro apoyos, con los hombros alineados sobre las muñecas y las rodillas algo más separadas que el ancho de las caderas. Primero se redondea la espalda, se separan los omóplatos y se lleva la barbilla hacia el pecho; después se mira hacia arriba y se arquea la columna durante 2 o 3 segundos mientras se juntan los omóplatos.

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El circuito en peldaños demanda una frecuencia de dos a tres días semanales.(Imagen Ilustrativa Infobae)