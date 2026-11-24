El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en operación un nuevo Centro de Transporte Terrestre de aproximadamente 2.800 metros cuadrados. Crédito: AERIS

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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea de Costa Rica, puso en funcionamiento un nuevo Centro de Transporte Terrestre (CTT), una infraestructura diseñada para mejorar la movilidad de pasajeros, ordenar la circulación vehicular y facilitar el acceso a diferentes servicios de transporte.

La obra, que comenzó a operar en noviembre de 2026, forma parte de un proyecto de modernización aeroportuaria que contempla una inversión total de USD 62 millones, según informó AERIS, empresa encargada de la administración de la terminal.

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El nuevo centro dispone de aproximadamente 2,800 metros cuadrados y está ubicado estratégicamente entre el área de llegadas internacionales y la terminal doméstica, una zona que concentra el movimiento de viajeros que ingresan y salen del país.

Su principal objetivo es reunir en un mismo espacio los servicios de taxis oficiales del aeropuerto, transporte hacia hoteles y centros de alquiler de vehículos, con el propósito de facilitar el abordaje de pasajeros y reducir la dispersión de unidades de transporte en las áreas exteriores.

La habilitación de estas instalaciones representa un cambio en la organización de los servicios terrestres que operan en la terminal, especialmente en los puntos destinados a recoger a los viajeros.

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¿Qué servicios tendrá el nuevo centro de transporte?

La infraestructura incorpora diferentes facilidades orientadas a mejorar la experiencia de los pasajeros y las condiciones de operación de los transportistas.

Entre sus principales características destacan tres islas techadas diseñadas para busetas, accesos independientes de entrada y salida, pasos peatonales, aceras perimetrales y servicios sanitarios.

Estas áreas permitirán que los usuarios cuenten con espacios acondicionados para esperar y abordar los vehículos, mientras se procura mantener una circulación más ordenada.

Además, el centro incorpora sistemas de control de acceso vehicular, cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) y protección contra descargas atmosféricas, elementos destinados a fortalecer la seguridad y funcionalidad de las instalaciones.

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De acuerdo con AERIS, la concentración de estos servicios también busca mejorar la distribución de los vehículos y facilitar el desplazamiento de quienes utilizan diariamente las instalaciones aeroportuarias.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, explicó que la nueva infraestructura responde a la necesidad de ofrecer instalaciones más cómodas y seguras a los viajeros.

“Con la puesta en operación de este nuevo centro buscamos que los pasajeros cuenten con espacios más cómodos, seguros y organizados para acceder a los servicios de transporte terrestre”, señaló Hernández.

El jerarca agregó que esta intervención permitirá mejorar la circulación vehicular y facilitar los desplazamientos de las personas que llegan o salen del aeropuerto.

La infraestructura permitirá concentrar en un mismo espacio los taxis oficiales, servicios de transporte hotelero y centros de alquiler de vehículos. Crédito: AERIS

Una inversión de USD 62 millones para modernizar el aeropuerto

El nuevo Centro de Transporte Terrestre forma parte del proyecto denominado Expansión del Edificio Terminal Internacional hacia el oeste, Fase 1, una iniciativa que contempla una inversión global de USD 62 millones.

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Es importante señalar que este monto corresponde al conjunto de obras incluidas en el proyecto de expansión y no exclusivamente a la construcción del nuevo centro de transporte.

Según AERIS, las intervenciones contempladas en esta fase están orientadas a ampliar y modernizar la infraestructura aeroportuaria, así como a mejorar las condiciones operativas de la terminal.

La empresa considera que estas inversiones permitirán responder a las necesidades de movilidad de los pasajeros y de la comunidad aeroportuaria, mediante instalaciones más funcionales y eficientes.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría conecta a Costa Rica con 42 destinos alrededor del mundo, mediante las operaciones de 26 aerolíneas comerciales internacionales y dos domésticas, de acuerdo con los datos suministrados por AERIS.

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La entrada en funcionamiento del nuevo centro se suma a los esfuerzos de modernización de la principal puerta de entrada aérea del país, donde la coordinación entre los servicios aeroportuarios y el transporte terrestre constituye un componente importante de la experiencia de los visitantes.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mantiene conexiones con 42 destinos internacionales y nacionales, mediante operaciones de 28 aerolíneas comerciales, según datos de AERIS. Fuente: AERIS

Con esta infraestructura, la administración aeroportuaria busca que el proceso de llegada y salida de los pasajeros sea más cómodo, organizado y seguro, mientras continúa el desarrollo de las obras de expansión previstas para la terminal.