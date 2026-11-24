Incidentes y empujones entre jugadores de Gimnasia y Newell's tras el final del partido

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El pitazo final del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s no puso fin a la tensión acumulada durante los 120 minutos de juego. Apenas el árbitro Nicolás Ramírez marcó el final del encuentro disputado en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como el Bosque, se desató una pelea campal entre jugadores de ambos equipos que derivó en expulsiones, luego de que el Lobo se impusiera 4 a 2 en el tiempo suplementario y avanzara a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El origen del conflicto estuvo ligado al desgaste arbitral que se había instalado a lo largo del partido. Desde Newell’s reclamaron con insistencia una tarjeta roja para Germán Conti tras uno de los penales para la visita, en una jugada que generó malestar entre los dirigidos por Frank Darío Kudelka. La bronca por esa decisión se sumó a la frustración de haber quedado eliminados tras dos expulsiones, que dejaron al conjunto rosarino con nueve futbolistas en cancha durante los minutos decisivos.

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Newell’s llegó a los instantes finales con bajas que condicionaron su funcionamiento colectivo. Jerónimo Russo fue expulsado tras recibir una segunda amarilla por una falta sobre Merlo, mientras que Martín Ortega, que ya tenía una tarjeta amarilla, vio la roja directa después de arrojar la pelota al piso contra Ignacio Fernández. Esas dos bajas le permitieron a Gimnasia aprovechar los espacios en el alargue, donde marcó los goles de Franco Escobar y Matías Melluso que sellaron el 4 a 2 definitivo.

Escandaloso final en Gimnasia y Esgrima La Plata-Newell's. El provocador festejo del arquero Harlen Castillo

El resultado final no logró diluir la tensión que se había instalado desde el empate 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, con Walter Mazzantti como autor de un doblete de penal para la visita. Cuando el árbitro dio por terminado el partido, la discusión entre el arquero colombiano Harlen Castillo y el delantero uruguayo Ignacio Ramírez encendió la mecha de un conflicto que escaló con rapidez hacia un enfrentamiento generalizado entre ambos planteles.

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Lo que comenzó como un cruce verbal entre dos jugadores -acusaron al colombiano de burlarse de sus adversarios- se transformó en pocos segundos en una gresca con participación de futbolistas de ambos bancos de suplentes. Lucas Carrizo protagonizó uno de los episodios más violentos al impactar con un cabezazo a Marcelo Torres, mientras que Gabriel Arias, arquero suplente de Newell’s y exjugador de Racing, también se involucró de manera directa en los forcejeos que se produjeron sobre el campo de juego.

El reclamo de Frank Kudelka al árbitro Nicolás Ramírez al finalizar el partido

El árbitro Nicolás Ramírez debió intervenir junto a sus asistentes para separar a los futbolistas que continuaban enfrentados varios minutos después de concluido el encuentro. Como consecuencia, el juez repartió tarjetas rojas para Gabriel Arias y Lucas Carrizo, de la visita, y para Harlen Castillo, del local, según informó ESPN. Así, el Lobo se quedará sin guardameta para la próxima instancia.

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Más allá del escándalo final, el resultado deportivo le permitió a Gimnasia clasificarse a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia. El conjunto platense había comenzado ganando con un gol de Nacho Fernández y luego amplió las diferencias con el tanto de Ignacio Miramon. Tras los dos penales convertidos por Mazzantti, resolvió la serie en el tiempo suplementario con los tantos de Escobar y Melluso.

Para Newell’s, la eliminación llegó acompañada de un cuestionamiento explícito al desempeño arbitral de Nicolás Ramírez, quien había sido también el encargado de validar los dos penales a favor del equipo rosarino durante el tiempo regular. La bronca de La Lepra llevó al entrenador Frank Darío Kudelka a increpar al juez en el campo de juego y se pudo leer de sus labios la frase “ya sabemos todo”. Luego el propio DT lo fue a buscar al referí a su vestuario y le manifestó sus discrepancias.

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