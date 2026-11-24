Vista del primer acercamiento entre representantes del gobierno panameño y de Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals. (Tomada de La Prensa)

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Una comisión interministerial del Gobierno panameño sostuvo este lunes una reunión de carácter informativo con representantes de Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.

En las misma se comunicó formalmente las cinco condiciones que el Estado exige para avanzar en cualquier proceso de diálogo sobre el futuro de la mina de Cobre Panamá, cuyas operaciones de extracción permanecen suspendidas desde noviembre de 2023.

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La información gubernamental señaló que el encuentro fue encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Por parte de la empresa participaron John Dean, gerente general de Cobre Panamá; Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas; Ana Luisa Casto, gerente Legal; Briant Dominici, jefe de Sostenibilidad Ambiental; y Lilmarie Langmaid, jefa de Tierras y Permisos.

Según un comunicado oficial de la Comisión Interministerial, “la empresa aceptó las condiciones expuestas por el Gobierno Nacional durante la reunión, cuyo cumplimiento será indispensable para cualquier eventual avance”.

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Una vista de la mina Cobre Panamá, propiedad de la empresa canadiense First Quantum Minerals, una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo, cuyo cierre fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, luego de determinar que su contrato era inconstitucional. REUTERS/Enea Lebrun

Los representantes de Minera Panamá reiteraron, a su vez, su disposición al diálogo.

“Cobre Panamá reitera su disposición de participar constructivamente en las conversaciones formales lideradas por el Gobierno de Panamá, con transparencia, pleno respeto a la soberanía nacional y al proceso de participación ciudadana”, señaló la compañía en un comunicado posterior al encuentro.

Las exigencias formuladas por el Gobierno incluyen el reconocimiento de que los recursos minerales pertenecen al Estado panameño, la garantía del máximo beneficio económico para el país, el respeto a la soberanía nacional, el cumplimiento de los más altos estándares ambientales y la adecuación de cualquier decisión a la Constitución y las leyes vigentes.

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La Comisión Interministerial subrayó que el encuentro no representó una decisión sobre el futuro del proyecto minero.

No se fijó una fecha para el inicio de negociaciones formales ni se dio a conocer el modelo de operación y gestión que se aplicaría en caso de autorizarse una actividad minera limitada.

Las exigencias formuladas por el Gobierno incluyen el reconocimiento de que los recursos minerales pertenecen al Estado panameño, tal y como está consignado en la Constitución.

La reunión se produjo una semana después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara en cadena nacional, el pasado 16 de noviembre, su autorización al equipo interministerial para iniciar conversaciones con Minera Panamá.

El Ejecutivo ha planteado evaluar una operación limitada que genere los recursos necesarios para financiar un cierre definitivo y ordenado de la mina, sin posibilidad de prórrogas.

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Entre las condiciones del Estado figura también la suspensión de todos los arbitrajes internacionales presentados contra el país por el caso de la mina, reclamaciones que, según denuncias, podrían alcanzar alrededor de USD 27.000 millones.

La semana pasada el ministro Moltó recibió a representantes de la Alianza Minera de América Latina (ALMA), la primera organización internacional con la que se reúne en esta etapa de intercambio con especialistas del sector minero.

La reunión, de acuerdo con la información oficial, permitió conocer experiencias sobre generación de empleo, bienestar de las comunidades y participación ciudadana.

Gran parte de la sociedad panameña se opone a la reapertura de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón. REUTERS/Enea Lebrun

Se indicó que entre las experiencias compartidas estuvo Obras por Impuestos, un mecanismo de Perú que permite a empresas privadas financiar y ejecutar proyectos públicos y aplicar la inversión reconocida al pago de impuestos.

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Se presentó como una referencia sobre cómo pueden trabajar el Estado y el sector privado para mejorar la infraestructura y los servicios de las comunidades, y generar oportunidades para los pequeños negocios.

“Venimos a aportar conocimiento, facilitar el diálogo y poner a disposición nuestras capacidades técnicas y nuestra red de expertos para que el país pueda evaluar las distintas alternativas”, indicó Francisco Lecaros, presidente de ALMA.

Este ofrecimiento, agrega la información oficial, se suma a la búsqueda de conocimiento y experiencias internacionales impulsada por las autoridades panameñas.