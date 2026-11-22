Hawái pasó de ser un territorio anexado en 1898 a constituirse formalmente como estado de Estados Unidos en 1959.

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El 2 de septiembre de este año, paseaba por Honolulu, capital del estado de Hawái, y fui a conocer la famosa playa de Waikiki sobre el océano Pacífico. Al regresar caminando hacia el hotel donde me hospedaba, descubrí, inmediatamente luego de salir de la zona de arena, un cuidado parque con una señalética en la que se leía: Museo del Ejército de Estados Unidos en Hawái. Despertó mi curiosidad el anuncio y me dirigí hacia la gran estructura edilicia que se alzaba a pocos metros.

Al pasar la puerta de ingreso, un amable señor —con todo el aspecto de un auténtico silver norteamericano— me invitó a recorrer el lugar y me aclaró que la entrada era gratuita.

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Agradecido, le pedí algún folleto informativo. Me lo entregó al instante y me explicó con orgullo que el personal trabajaba como voluntario; en su gran mayoría eran retirados. Me vi reflejado en él: esa generación que, lejos de retirarse de la vida, elige seguir activa, custodiando la memoria para que otros no la olviden.

El Museo del Ejército de Estados Unidos en Hawái se sitúa junto a la playa de Waikiki, en Honolulu.

El tríptico describía las áreas de exhibición: la historia bélica y la participación de los nativos de estas islas desde el derrocamiento de la reina de Hawái hasta Vietnam, pasando por ambas guerras mundiales y Corea. Comprendí que la visita requería tiempo y respeto, no algo para hacer a las apuradas después de la playa, así que le prometí a mi anfitrión silver que volvería al día siguiente.

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Al regresar el 3 de septiembre, observé atentamente la arquitectura horizontal y casi laberíntica del museo, montado dentro de una antigua batería de defensa costera de 1911. A lo largo del recorrido, entre piezas materiales y recursos audiovisuales, comprendí cómo se gestó la incorporación del archipiélago a Estados Unidos.

Todo comenzó con intereses comerciales ligados a la caña de azúcar y el permiso para construir una base naval en Pearl Harbor a cambio de exclusividad comercial. La historia se precipitó en 1893 con el derrocamiento de la reina, siguió con la anexión como territorio en 1898 y culminó en 1959, cuando Hawái fue declarado estado. Un negocio azucarero que terminó convertido en un enclave geoestratégico para el Pacífico Sur.

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El personal del museo militar realiza sus labores de forma voluntaria y está compuesto en su mayoría por personas retiradas.

Hacia el final del recorrido, una escalera me condujo a la terraza donde se exhibía un helicóptero AH-1S Cobra, diseñado en 1965, de fuselaje verde y aspas negras, utilizado para misiones de ataque en Vietnam. Me impactó profundamente tener frente a mí semejante herramienta de destrucción. Para quienes pertenecemos a la generación silver, Vietnam no es un capítulo lejano de un manual: es el eco de nuestra juventud, de las noticias que nos marcaron en el siglo pasado. Volvieron a mi mente las imágenes trágicas de aquellos combates.

Salí del museo conmovido y retomé el sendero hacia la playa. Al intentar acercarme al mar, me topé con un sector cercado con balizas que impedía el paso hacia un espigón. Un cartel pedía distancia y explicaba que allí descansaba una foca monje hawaiana, una especie en peligro de extinción y una de las pocas focas capaces de vivir y reproducirse en aguas cálidas.

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La foca monje de Hawái pertenece a una especie en peligro de extinción con capacidad de vivir y reproducirse en aguas cálidas.

Estaba recostada con el vientre al sol; cada tanto movía sus aletas caudales y giraba mostrando el dorso de su esbelto cuerpo. Todos los presentes la observábamos en silencio, con una mezcla de asombro y reverencia. Era una criatura única, descansando en un entorno primitivo y contemporáneo a la vez, resguardada por seres humanos que elegían protegerla.

Sin embargo, percibí una tensión en el aire. Apenas cincuenta metros a nuestras espaldas se erguía el Museo del Ejército. El contraste era brutal: de un lado, la humanidad organizándose para cuidar a una especie vulnerable; del otro, el monumento a las máquinas que diseñamos para aniquilarnos entre nosotros.

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Con su combinación única de playas vírgenes y montañas verdes, el archipiélago hawaiano es el refugio ideal para los amantes de la naturaleza. (Getty)

Hoy vemos las mismas contradicciones a escala global: esfuerzos genuinos por salvar el planeta conviviendo con guerras actuales, nuevas tecnologías aplicadas a la destrucción y la amenaza nuclear. Mirando a esa foca, sentí que la verdadera sabiduría de los años —ese capital que acumulamos— nos exige no ser meros espectadores.

Nos convoca a asumir nuestra interdependencia, a derribar prejuicios y a ejercer un compromiso activo con los demás y con el futuro de quienes vienen detrás.

No basta con proteger a la foca monje. Nosotros, humanos, animales racionales y frágiles, también necesitamos que ese cuidado pase de la intención a la acción perentoria. De lo contrario, el futuro corre el riesgo de encontrarnos expuestos en el espigón de una isla lejana, junto a la foca, con un cartel delante nuestro que diga: Especies en extinción.

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