Javier Milei en Tesla

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El presidente Javier Milei participó este viernes en La Boca del lanzamiento oficial de la operación de comercialización de vehículos eléctricos de Tesla en Argentina. El jefe de Estado destacó la apertura de la tienda de la compañía de Elon Musk, quien también intervino de forma remota en la presentación.

Milei cuestionó el esquema de protección comercial que, según sostuvo, rigió en la Argentina durante décadas y limitó las opciones de los consumidores. A la vez, afirmó que la economía permaneció detrás de una “Cortina de Hierro” por la aplicación de “teorías económicas obsoletas”. “Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera”, dijo, antes de señalar que los aranceles, los cepos y las trabas comerciales marginaron al país del intercambio mundial.

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Milei contrapuso ese diagnóstico con la política económica de su Gobierno, basada en la apertura y la competencia entre marcas. “La competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios”, sostuvo.

El Presidente destacó la eliminación del impuesto PAIS y de los impuestos internos a los automóviles, y aseguró que esas medidas facilitaron el ingreso de fabricantes que antes solo estaban presentes en Brasil y Uruguay. También afirmó que, entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el valor de los vehículos 0 km cayó 26% en relación con el resto de los precios de la economía y que se requieren menos salarios promedio para adquirir uno.

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A la vez, los organizadores proyectaron una videollamada de Elon Musk desde un avión. “Es una alegría poder compartir Tesla con todos ustedes y establecernos allí. Esperemos que disfruten nuestros autos”, indicó el magnate.

La intervención remota generó algunos momentos de incertidumbre durante la presentación. El empresario hizo pausas prolongadas y ensayó varias intervenciones breves antes de que se interrumpiera la llamada.

Inmediatamente finalizada la conexión, Javier Milei regresó al escenario para destacar que el empresario es un “benefactor de la humanidad” y consideró que su objetivo primordial es hacer que la gente viva mejor. Además, pidió un aplauso para el dueño de Tesla y SpaceX.

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Elon Musk - Tesla Argentina

El acontecimiento reunió a invitados especiales y ejecutivos de la compañía norteamericana que llegaron especialmente a Argentina para el acontecimiento. Entre los presentes estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador de EEUU, Peter Lamelas; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri.

Además de exhibir el portafolio de automóviles completo, las tres versiones del sedán Tesla Model 3 y las dos del SUV Tesla Model Y, se presentaron oficialmente los ejecutivos de la marca a nivel local, encabezados por Joaquín Larrizalde, Country Manager de Tesla.

En las primeras horas del día, por medio de su cuenta de X, Tesla Latinoamérica hizo el primer anuncio oficial al postear “Hola Argentina, ¡llegamos!”, y a continuación se informó que el configurador online ya está habilitado para conocer las especificaciones técnicas de sus dos modelos, los precios de contado de cada versión con su desglose de gastos, y los planes de financiación prendaria, que se puede hacer a través del Banco Santander en plazos de entre 12 y 60 meses.

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También se oficializó que los vehículos tendrán disponible el servicio de Tesla Full Self-Driving (FSD), que en ciertos estados de Estados Unidos y en algunos países de Europa incluye la conducción semi autónoma desarrollada por la marca.

En Argentina, ese servicio todavía no está homologado ni reglamentado por la autoridades, por lo tanto, en el sitio web se informa que “en futuras actualizaciones, tu vehículo podrá manejarse solo, casi en cualquier lugar y con una mínima intervención de tu parte”. Este servicio, que se adquiere por separado a la compra del vehículo y que se utiliza bajo el sistema de suscripción mensual, tiene un costo en Argentina de USD 119 o $185.581 por mes.

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Sin embargo, en esta primera etapa en el mercado local, habrá tres servicios que incluye dentro del paquete de FSD. Uno es “Actually Smart Summon”, que permite solicitar al auto que autónomamente salga de un lugar en un estacionamiento público y se dirija al sitio desde el que se activó la función en el teléfono móvil de su usuario; otro se llama “Dumb Summon”, con el que el usuario puede pedir a su auto que salga del garage doméstico y se estacione en el exterior del domicilio; y finalmente el sistema Autopark, que tal como lo indica su nombre, es un sistema que estaciona autónomamente el auto en la vía pública sin intervención del conductor.

A pesar de ser una compañía norteamericana, Tesla llega a Argentina comercializando autos que provienen de su Gigafactoria de Shanghai, China, la segunda más grande del mundo y la primera que abrieron fuera de su país de origen. Los vehículos entran al mercado local dentro del programa del Gobierno argentino de promoción de la electromovilidad, que admite un cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas que están exentas del pago del arancel de importación extrazona del 35 por ciento.

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Sin embargo, dentro de ese cupo, Tesla entra en la categoría de nuevo importador con inversión en infraestructura de cargadores para autos eléctricos, lo que le asegura, si no hay otra marca que cumpla esa condición, de acceder a un subcupo de 2.500 unidades con ese beneficio arancelario.