Arabia Saudita interceptó y destruyó tres misiles balísticos de los rebeldes hutíes lanzados contra Riad (Europa Press)

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La coalición liderada por Arabia Saudita informó este sábado que interceptó y destruyó tres misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra Riad, en el segundo ataque contra la capital saudita en pocos días tras el impacto del jueves contra su rascacielos más alto.

Un testigo de Reuters vio un proyectil que atravesó el cielo de Riad antes de que se oyera una fuerte explosión. El misil dejó una estela de humo sobre la ciudad.

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La ofensiva se produjo después de una escalada de ataques transfronterizos el viernes. La coalición indicó que atacó el puerto de Hodeidah, en el mar Rojo, y que llevó a cabo operaciones contra capacidades de misiles y drones de los hutíes en Saná, la capital yemení.

Los hutíes, alineados con el régimen de Irán, amenazaron con atacar puertos sauditas situados sobre el mar Rojo y advirtieron a las aerolíneas que eviten el espacio aéreo de Arabia Saudita. Además, reivindicaron bombardeos contra una central eléctrica y un puerto en el sur del país.

El jueves, un ataque hutí dañó la torre del Fondo de Inversión Pública, que alberga al fondo soberano saudí y es el edificio más alto de la capital. El episodio antecedió al lanzamiento de los tres misiles balísticos interceptados este sábado.

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Vista de los daños en la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF) —sede del fondo soberano de inversión de Arabia Saudita— tras un ataque hutí en Riad, Arabia Saudita, el 19 de noviembre de 2026 (Saudi Press Agency/Material facilitado vía REUTERS)

Arabia Saudita apoya desde hace más de una década al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente en su guerra contra los hutíes. El conflicto quedó estancado en 2022, pero volvió a intensificarse en julio. Las fuerzas hutíes tomaron el control de la costa yemení sobre el mar Rojo y obligaron a las unidades respaldadas por Arabia Saudita, alineadas con el Gobierno, a replegarse para defender Adén, la capital provisional situada en el sur.

La preocupación por el pacto nuclear entre Trump y Arabia Saudita

La escalada de ataques hutíes contra instalaciones sauditas abrió nuevos cuestionamientos en el Senado de Estados Unidos sobre el acuerdo de energía nuclear propuesto por el presidente Donald Trump con Arabia Saudita, que podría someterse a una votación durante la semana del 30 de noviembre.

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Asesores republicanos y demócratas del Senado, familiarizados con el tema, indicaron a Reuters que los legisladores evaluarán una resolución para bloquear el denominado Acuerdo 123, presentado por Trump ante el Congreso en agosto. El mandatario anunció el pacto en julio, una decisión que tomó por sorpresa a integrantes del Capitolio.

Los ataques de los insurgentes generaron dudas sobre la capacidad del reino para proteger las centrales nucleares previstas en el acuerdo. Las objeciones al pacto también incluyen la falta de una disposición sobre una posible adhesión saudita a los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones con Israel, y la ausencia de exigencias como inspecciones sin previo aviso en las plantas nucleares proyectadas.

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Humo se eleva desde un incendio en la refinería de Aramco, al sur de Riad, Arabia Saudita, el 3 de octubre de 2026 (Fotografía tomada con un teléfono móvil/REUTERS)

Hasta ahora, el debate en Washington se concentraba en la posibilidad de que Arabia Saudita pudiera desarrollar un arma nuclear en el futuro. Los ataques hutíes añadieron el riesgo de que grupos armados ataquen o tomen el control de instalaciones nucleares.

Henry Sokolski, director ejecutivo del Centro de Educación sobre Políticas de No Proliferación, y Sharon Squassoni, profesora investigadora de la Universidad George Washington, plantearon que Estados Unidos debería exigir planes de seguridad para las instalaciones antes de avanzar con el pacto.

“Lo último que debería hacer Washington es construir un kit de iniciación para bombas en Arabia Saudita, solo para que los yemeníes —o algún otro grupo hostil— se apoderen de él”, escribieron Sokolski y Squassoni en National Interest.

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(Con información de Reuters)