Luck Ra estrenó un nuevo videoclip y un detalle despertó comparaciones con La Joaqui en redes

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El estreno de “Me extrañarás”, el nuevo remix de Luck Ra junto a Papichamp y BM, abrió una serie de comentarios en redes sociales por un detalle que aparece en el videoclip. En una de las escenas, una joven que baila entre el público llamó la atención de los fans por el parecido físico que le encontraron con La Joaqui, expareja del cantante cordobés.

El video muestra a los tres artistas durante una presentación al aire libre, con un grupo de personas que acompaña la canción desde el frente y baila al ritmo de la base. En ese contexto aparece, por pocos segundos, una de las extras: lleva el pelo negro, varios tatuajes visibles, un conjunto deportivo y una gorra blanca.

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La participación de la joven fue suficiente para que parte del público la vinculara con La Joaqui. Las comparaciones se multiplicaron porque su aparición coincide con uno de los fragmentos de la letra que más interpretaciones generó entre quienes siguieron el lanzamiento.

“Porque ayer sonó tu tema favorito y hoy lo bailás con un guachín. Cuando te da, cerrás los ojos para imaginarme a mí”, dice la canción en ese pasaje. Más adelante, el tema agrega: “Te vi de la mano con él, pero no me morí, tampoco lloré”.

El estreno del remix de “Me extrañarás” de Luck Ra, Papichamp y BM generó repercusión por la presencia de una extra similar a La Joaqui

El propio Luck Ra también compartió ese momento del videoclip en sus redes sociales, un gesto que sumó elementos a las lecturas de sus seguidores. Aunque el artista no hizo referencias públicas a La Joaqui ni explicó si la elección de la extra tuvo algún sentido particular, el recorte circuló con fuerza entre los comentarios sobre el estreno.

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La relación entre ambos músicos tuvo alta exposición pública y, tras la separación, La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK. Desde entonces, cada novedad musical de Luck Ra suele despertar especulaciones sobre posibles referencias a esa etapa de su vida personal, sobre todo cuando las letras abordan vínculos terminados, celos o la aparición de una nueva pareja.

No es la primera vez que una canción del intérprete cordobés queda atravesada por esas interpretaciones. Con el lanzamiento de “El que se la queda pierde”, varios usuarios también relacionaron algunos versos con su expareja, aunque Luck Ra no confirmó que el tema estuviera dirigido a ella.

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La Joaqui confirmó su noviazgo con Tiago PZK tras finalizar una relación de más de dos años con Luck Ra

En el caso de “Me extrañarás”, la combinación entre la letra, el momento elegido para mostrar a la joven y la difusión que hizo el cantante alimentó las versiones en redes. Por ahora, ninguno de los protagonistas se refirió de manera directa a las teorías que surgieron alrededor del videoclip.

Las interpretaciones sobre los últimos mensajes y decisiones de los artistas también volvieron a crecer a partir de una publicación de La Joaqui. La cantante compartió imágenes de un cambio de look, pero sus seguidores repararon en otro detalle: el tatuaje de la silueta de la provincia de Córdoba que llevaba en el muslo izquierdo ya no se veía como antes.

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En las fotos, la artista mostró un corte carré con trenzas cortas a la altura de la mandíbula, en reemplazo de la melena larga que había llevado durante años. Sin embargo, la atención se concentró en su pierna izquierda. Allí, un diseño de animal print cubre la zona donde desde marzo de 2025 podía verse el contorno de Córdoba.

El diseño de la provincia cordobesa cobró notoriedad pública en el videoclip de “Mi señora”, realizado junto a Duki y Khea

El tatuaje se había vuelto conocido tras su aparición en el videoclip de “Mi señora”, la canción que La Joaqui lanzó junto a Duki y Khea. En ese momento, usuarios de redes interpretaron que la figura era una referencia a Luck Ra, oriundo de esa provincia y autor de “La Morocha”. La cantante nunca explicó públicamente el significado del diseño.

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En las nuevas imágenes todavía parecen distinguirse algunas líneas de la figura anterior, aunque el nuevo dibujo cubre casi toda la zona. Por eso, los seguidores interpretaron el cambio como una señal de que La Joaqui buscó modificar un tatuaje que muchos vinculaban con su relación pasada.

La Joaqui y Luck Ra mantuvieron una relación durante más de dos años antes de su ruptura. Tras la separación, ambos quedaron en el centro de comentarios y versiones en redes sociales. El intérprete explicó en declaraciones públicas que el vínculo había terminado porque “ya no estaba el amor de antes” y negó haber sido infiel.

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También circularon rumores que involucraron a Tuli Acosta, aunque esa versión no tuvo confirmación de los protagonistas. Por su parte, La Joaqui publicó un mensaje luego de que se conociera su relación con Tiago PZK: “Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”.

Entre los comentarios de la nueva publicación, varios usuarios mencionaron el tatuaje. “Te quedaba lindo el tatu de Córdoba”, escribió una seguidora. Otros señalaron que la provincia “se leopardizó” y asociaron el nuevo diseño con una etapa distinta en la vida personal de la artista.