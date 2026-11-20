La caminata a paso sostenido estimula el trabajo aeróbico y la resistencia para los desplazamientos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de los 60 años, una rutina útil no depende de un único ejercicio, sino de la combinación de actividad aeróbica, fuerza muscular, equilibrio y movilidad. Caminar o pedalear trabajan la resistencia, los ejercicios con carga ayudan a sostener la capacidad muscular y las prácticas de estabilidad se incorporan para desafiar el control corporal.

La pregunta sobre cuáles son los mejores ejercicios en esta etapa no admite una respuesta universal. La condición física previa, las enfermedades crónicas, el dolor y el riesgo de caídas modifican la elección de cada actividad. Un estudio publicado en Cochrane Database of Systematic Reviews, publicación especializada en revisiones sistemáticas de evidencia sanitaria, reunió 108 ensayos con 23.407 personas mayores que vivían en la comunidad. La revisión encontró que los programas de ejercicio redujeron la tasa de caídas en un 23 %, con resultados favorables en propuestas que combinaron equilibrio, ejercicios funcionales y resistencia muscular.

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El estudio ofrece un criterio para ordenar una rutina: reunir capacidades físicas en lugar de concentrar todo el trabajo en caminar, estirar o hacer pesas por separado. La progresión debe ajustarse a las posibilidades individuales y el inicio de una actividad requiere una valoración profesional ante enfermedades cardiovasculares, trastornos del equilibrio, dolor persistente o antecedentes de caídas.

Caminar aporta resistencia, pero no reemplaza el trabajo de equilibrio y fuerza

La caminata a paso sostenido, la bicicleta fija, la natación y el baile son actividades aeróbicas que pueden formar parte de una planificación semanal. Elevan la respiración y la frecuencia cardíaca durante un período continuo, por lo que permiten trabajar la resistencia física que interviene en los desplazamientos cotidianos.

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Caminar por sí solo no reúne los componentes de un programa orientado a reducir caídas. La revisión de Cochrane Database of Systematic Reviews señala que las intervenciones con resultados más consistentes incluyeron ejercicios de equilibrio, movimientos funcionales y trabajo de resistencia muscular. El enfoque apunta a reunir capacidades que participan en actividades habituales, como girar, levantarse, subir escalones o cambiar de dirección.

Una planificación puede alternar sesiones de caminata, bicicleta o natación con ejercicios que involucren piernas, tronco y estabilidad. La intensidad, la duración y la frecuencia dependen de la experiencia previa, de la movilidad disponible y de las indicaciones que correspondan a cada estado de salud.

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La fuerza muscular acompaña las tareas de la vida cotidiana

El entrenamiento de la fuerza muscular con bandas elásticas o pesas livianas requiere posturas estables y entornos seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza propone que los músculos trabajen contra una resistencia, que puede provenir de pesas, bandas elásticas, máquinas o el propio peso corporal. Levantarse de una silla, elevar los talones con apoyo o empujar una pared son movimientos que pueden adaptarse al nivel físico y a la movilidad de cada persona.

El trabajo muscular adquiere especial relevancia en piernas y tronco porque esas zonas intervienen en la marcha, los cambios de posición y el mantenimiento de la postura. La revisión científica citada incorporó programas que combinaban resistencia con ejercicios funcionales, una asociación que permite considerar la fuerza como parte de una práctica más amplia y no como una disciplina aislada.

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Las cargas deben comenzar en un nivel que permita cuidar la técnica, controlar la respiración y evitar dolor. A medida que la persona adquiere mayor seguridad, es posible aumentar de modo gradual las repeticiones, la resistencia o la complejidad del movimiento, sin modificar todos esos factores a la vez.

El equilibrio necesita ejercicios específicos y un entorno seguro

El equilibrio se trabaja con movimientos que exigen conservar la estabilidad tanto al permanecer quieto como al desplazarse. Mantenerse sobre un pie con un punto de apoyo cercano, caminar con un pie delante del otro, levantarse de una silla o realizar pasos laterales son ejemplos de tareas que pueden incorporarse de manera progresiva.

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La revisión publicada en Cochrane Database of Systematic Reviews concluyó que los programas centrados en equilibrio y función física estuvieron entre los principales componentes de las intervenciones que redujeron las caídas. Ese resultado no implica que un movimiento aislado resuelva el riesgo individual, pero respalda la inclusión de ejercicios de estabilidad dentro de una rutina que contemple varias capacidades.

Estas prácticas requieren un espacio despejado, una pared o una silla firme como apoyo y calzado que ofrezca buena sujeción. La aparición de mareo, dolor, falta de aire fuera de lo habitual o pérdida de estabilidad es una señal para detener la actividad y solicitar orientación profesional.

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El ejercicio funcional de levantarse de una silla firme fortalece las piernas y el tronco para sostener la autonomía diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estiramientos complementan la rutina, sin sustituir sus otros componentes

Los estiramientos apuntan a la flexibilidad, es decir, al rango de movimiento de las articulaciones. Pueden realizarse después de una entrada en calor o al finalizar la práctica, sin forzar posturas que causen dolor ni utilizar rebotes bruscos.

Su función dentro de una rutina es complementaria. La flexibilidad puede acompañar los movimientos cotidianos y facilitar otras actividades, pero no reemplaza el trabajo de fuerza, la actividad aeróbica ni los ejercicios de equilibrio que integraron los programas evaluados en la revisión.

Una estructura posible reúne una actividad para la resistencia, ejercicios de fuerza adaptados, prácticas de estabilidad y estiramientos de movilidad. El orden, las cargas y la frecuencia deben adecuarse a la condición de cada persona y progresar sin apurar etapas.

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