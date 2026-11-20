La jornada "Cuatro abordajes de la nueva longevidad" tuvo lugar en la sede de la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, y fue moderada por el director del Centro Hirsch, el doctor Marcelo Rohr (der)

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[Lo que sigue es el contenido de mi intervención en la jornada “Cuatro abordajes de la nueva longevidad”, convocada por el Centro Hirsch y la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires]

Hondura y extensión de la problemática silver

Hasta no hace muchos años, la percepción acerca de la comunicación de los temas relacionados con adultos mayores se asociaba casi exclusivamente a la jubilación, a la consulta sobre temas previsionales. Las cosas han cambiado mucho en el último tiempo.

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Los intereses y la problemática de las personas de esta franja de edad no tienen límites.

Entonces, de las dos dimensiones que voy a abordar, la primera que se hace evidente a quien analiza estos temas es la de la extensión.

Un nuevo pueblo

El papa Francisco dijo que las personas mayores ya son casi un nuevo pueblo, por su dimensión.

Y esto explica el crecimiento que ha tenido esta temática en los medios.

Hoy la cuestión desborda en mucho lo previsional, lo que no quiere decir que la jubilación haya dejado de ser una cuestión importante. Por el contrario, es incluso muchas veces urgente. Una emergencia.

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Se ha instalado una nueva mirada debido al crecimiento en número de esta franja etaria y la extensión de la longevidad activa, gracias a los avances médicos.

La vejez se ha convertido en un objeto de estudio y en una franja poblacional a la que le están destinados un número cada vez mayor y más variado de productos y servicios.

Lo principal es que ha cambiado el enfoque: la etapa silver ya no es necesariamente vista como de retiro, pasiva, sino de continuidad de trabajo o de reinvención.

La temática entonces es inagotable porque, parafraseando a Terencio, a la generación silver “nada de lo humano le es ajeno”.

Cada vez son más numerosos los septuagenarios y octogenarios influyentes en el mundo, en diversas áreas de actividad. Lula Da Silva acaba de ser reelecto para un nuevo período presidencial a los 81 años. Hoy los silver ocupan primeras magistraturas, dirigen grandes corporaciones, actúan en escenarios geopolíticos, se destacan en la ciencia, el arte, la literatura, la comunicación, la economía.

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El error es ver a la generación silver como un sub grupo humano o, peor, aunque suene feo, hay que decirlo, como un grupo sub-humano, uno que, como ya tomó la última curva, no tiene los mismos intereses, deseos, pasiones, conflictos. que el resto de la sociedad.

Frente a enfoques atravesados por la condescendencia, la mirada lastimosa u otros estereotipos asociados a la edad, optamos por darles la palabra a los protagonistas de la nueva longevidad, ya que son ellos los que irán cambiando con su ejemplo y su empuje el tratamiento de esta temática: ni destrato, ni paternalismo ni desdén.

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También descubrimos y privilegiamos en cobertura los ejemplos de intergeneracionalidad, porque los adultos mayores no son la clase pasiva, sino el reservorio del saber y de la experiencia, el anclaje de la identidad y una fuente de afecto y consejos. Muchos jóvenes lo saben y lo valoran. Muchos más deben saberlo y valorarlo. Y disfrutarlo. Por eso hay que imaginar y promover oportunidades para el diálogo y la convivencia intergeneracional.

La medicina ha producido una nueva longevidad que algunos califican de activa, pero la sociedad todavía no se ha acomodado por completo a esta realidad. Falta la revalorización del silver en el mercado del trabajo y en otras actividades públicas en las que muchas veces es descalificado o ignorado. Faltan avances en el tema del hábitat, soluciones habitacionales y de cuidados que, posiblemente todos vayamos a necesitar en algún momento. Porque tampoco hay que negar la realidad.

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Simone de Beauvoir cuenta en su libro La vejez que cuando cumplió 55 años dijo que estaba en el umbral de la vejez, y eso generó un gran escándalo. Mucha gente se indignó. Le decían: ¡No existen los viejos, la vejez no existe! Hay gente menos joven que otra, eso es todo.

La generación silver tiene más vivido que por vivir. Es una realidad contundente, pero hay que evitar que eso lleve a una nostalgia paralizante. A vivir de los recuerdos y nada más. No hay que pensar que es tarde para todo.

En general, casi todos los que reflexionan sobre esta temática coinciden en que es esencial en esta etapa tener un propósito.

¿Y qué significa esto? la pregunta me lleva a la otra dimensión de la problemática silver: la hondura. Porque reflexionar sobre esta etapa de la vida equivale a reflexionar sobre el sentido de la vida. Entramos en un tiempo de balance, pero todavía nos queda mucho por delante, aunque no sepamos cuánto.

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La vida vale mucho más cuando la entregamos a una causa y a los demás.

En concreto, cuando digo hondura, pienso en el factor espiritual que en definitiva es el más importante. La influencia de la dimensión espiritual, de la motivación, en el bienestar es innegable.

Sin embargo, para la mayoría de los silver, la lucha todavía es, antes que nada, por evitar el descarte —material y espiritual—, la tendencia a dejar de lado a las personas mayores porque “ya fueron”, perdiéndose así la oportunidad de aprovechar la sabiduría que da la experiencia.

El papa Francisco, que hizo mucha catequesis sobre esto en sus últimos años decía: “La cultura dominante tiene como modelo único el joven-adulto, es decir un individuo hecho a sí mismo que permanece siempre joven. Pero, ¿es verdad que la juventud contiene el sentido pleno de la vida, mientras que la vejez representa simplemente el vaciamiento y la pérdida?"

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Creo que estamos todavía en un momento de transición en lo que hace a la percepción de la problemática. Por eso todavía podemos decir que el principal desafío de la generación silver, de las personas mayores, es seguir siendo consideradas personas, porque la discriminación por edad es una de las discriminaciones más toleradas. Discriminación laboral, porque se los ve como demasiado viejos para… discriminación economica, porque en muchos casos viejo se ha vuelto sinonimo de pobre porque los recursos que se destinan a sus pensiones son míseros; esto hace que “durante los 15 ó 20 últimos años de su vida un hombre no sea más que un desecho y es la prueba del fracaso de nuestra civilización“.

También discriminación social porque se los descalifica, se minimiza o ningunea su opinión.

Para la sociedad, la responsabilidad es ir diseñando las herramientas necesarias para una integración completa y provechosa de esa franja clave de la población.

Pero también hay una responsabilidad de los mismos mayores.

Sólo estamos al margen de la sociedad cuando dejamos de darle un propósito a nuestra vida, cuando dejamos de vivir para un fin. Eso, que formatea todo nuestro camino en este mundo, se vuelve crucial en la adultez avanzada, cuando ya se ha recorrido un largo trecho, adquirido muchos conocimientos y experiencia y se está en condiciones óptimas de aportar al conjunto. Por cronología, el silver tiene por misión la custodia y transmisión de una herencia. Pasar el testigo para que no se corte el hilo conductor de una cultura, una historia, una fe, unas tradiciones. Muchos se interrogan acerca de cómo será el mundo en el cual crecerán los propios nietos. Esa pregunta debe ser movilizante.

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El diálogo entre generaciones

Por eso la intergeneracionalidad ocupa un lugar central porque los adultos mayores aportan saber, experiencia, identidad, afecto y consejos a las nuevas generaciones.

Las preguntas que nos hicimos durante toda la vida, se vuelven más urgentes en esta etapa que por ello puede convertirse en el tiempo oportuno para iniciar o retomar una vida espiritual. O volcarnos a la filosofía.

Una edad que cada vez es más numerosa y que se extiende a casi un tercio de la vida, es objeto de asistencialismo, pero no de proyectos de existencia, decía el Papa Francisco.

Por eso es importante evitar el gueto. Si los adultos mayores se aislan del resto, se refugian en el pasado, en la melancolía, están privando de su experiencia, de su conocimiento a las nuevas generaciones.

Aquello de que “el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo” es una gran verdad. Por eso es nuestra obligación compartir los dones recibidos y lo que fuimos multiplicando a lo largo de nuestra vida, como dice la parábola de los talentos.

Por eso las diferentes generaciones tienen que dialogar.

Antes de envejecer, todo esto nos parece lejano y ajeno. Por eso sucede con frecuencia que no vemos a los viejos como nuestros semejantes. Están despersonalizados.

En vez de hacernos trampa a nosotros mismos, negar lo inexorable, tenemos que pensar que en el futuro que nos aguarda está en juego el sentido de nuestra vida;

La vejez es parte de la condición humana y no tiene por qué ser menos trascendente que las anteriores etapas, incluso puede serlo más.

Casi todos los que reflexionan sobre esta temática descubren o denuncian que la sociedad actual mide todo por el rendimiento económico.

No se considera a los viejos como personas porque “sólo interesa el material humano en la medida en que rinde; después se lo desecha”, dice De Beauvoir, filósofa atea. Una deshumanización que lleva a negarles el derecho a sentir, a soñar, a vivir de modo pleno.

Se les pide contención, serenidad, en lo posible, que no molesten.

Aprendiendo a envejecer

Hay otro pensador que fue pionero en promover una nueva mirada hacia la vejez, que es Paul Tournier, médico suizo. Su libro, Aprendiendo a envejecer, es del año 1971, publicado en Argentina en 1976.

Tournier consideraba fundamental abarcar la dimensión espiritual en todo abordaje de la persona y en los adultos mayores en particular, pero también era muy crítico del ambiente calvinista en el que creció, sobre todo por una mirada productivista del hombre y por haber inspirado un capitalismo sin rostro humano.

Señalando que también Marx “basa todo el valor en el trabajo”, concluía que “las dos grandes corrientes ideológicas de nuestro tiempo (liberalismo y marxismo) concuerdan en otorgar una importancia fundamental al ‘hacer’ en detrimento del ‘ser’”.

Como “el retiro de la vida activa se define por el cese del trabajo profesional”, “el hombre de hoy siente que no hay un interés fundamental por su persona, que se lo considera un mero instrumento de producción”, el retiro equivale a un descarte. Decía esto hace más de 50 años.

“En la sociedad de consumo las personas tienen interiorizado el dogma de la productividad como si a ello se redujese el sentido final de la vida”, señalaba.

Por lo tanto, los adultos mayores deben antes que nada “recuperar la noción de dignidad innegable del ser humano”.

Tournier fue uno de los primeros en afirmar que la calidad de una sociedad se mide por el trato dado a los adultos mayores, por si era capaz de integrarlos en vez de descartarlos.

Ventaja argentina

Los argentinos tenemos una ventaja respecto de otras sociedades. Es bueno decirlo, porque solemos autoflagelarnos más de la cuenta. Somos amigueros y sociables. Hay toda una red asociativa que une a la gente, que sostiene a los que están desplazados por el sistema o a los que simplemente están solos.

Tournier escribió: “Sin duda hay que aceptar el hecho de envejecer, aceptar el retiro jubilatorio, asumir serenamente la perspectiva de la muerte; mantenerse activos, sociables y abiertos en la medida de lo posible y a pesar de una cierta inevitable soledad. A la vez, interesarse por nuevos temas, por los jóvenes, por los cambios ideológicos, reflexionar sobre uno mismo, meditar, adquirir sabiduría, ser agradecidos. También es necesario que la sociedad restituya a los viejos la conciencia de su valor personal, el sentimiento de ser aceptados de verdad, y que les asegure el restablecimiento de su dignidad, mediante recursos financieros adecuados y atenciones específicas”.

La visita del papa León ha representado un gran aporte en este sentido. Aunque no se lo haya explicitado, el hecho de que todo un país, y muy especialmente los jóvenes, hayan estado pendientes de la palabra de un hombre de 71 años, que lucía sus canas, que no pretendía parecer moderno ni aggiornado, y que con sencillez les habló de todos los temas importantes, es una muestra de los beneficios que tiene para una sociedad la unión de las generaciones.

Un país entero, y en especial los jóvenes, pendiente de la palabra de León XIV

Ahora bien, los adultos mayores no solo tienen derechos sino también obligaciones, incluso una responsabilidad, una misión, de cara al resto de la sociedad, sobre todo si ésta está atravesada por heridas.

De ellos depende que no se corte el hilo de transmisión cultural, sobre todo en momentos en que la escuela ha abandonado este rol o lo cumple de modo muy defectuoso.

Esa transmisión abarca no solo los conocimientos, sino también los valores.

“Hago un llamamiento a todas las personas que tienen una cierta edad a “estar atentos” al “modo de vivir relativista” como “si todo fuera lícito”, advertía Francisco.

Partiendo de la tarea que Dios encomienda al patriarca Noé, se preguntaba: “¿La vejez salvará el mundo? ¿En qué sentido? ¿Y cómo salvará el mundo la vejez?"

“Las nuevas generaciones —decía— esperan de nosotros los mayores una palabra que sea profecía, que abra las puertas a nuevas perspectivas”.

“El mundo necesita jóvenes fuertes y ancianos sabios.”

Al llegar a esta etapa de la vida, valoramos más la riqueza intangible que tenemos: es decir, los afectos, los logros, el reconocimiento de los demás.

Podemos ayudar a las nuevas generaciones a separar la paja del trigo, a valorar lo verdaderamente importante y no desgastarse en lo efímero y superficial.

Las personas mayores, aunque sean frágiles o dependientes, no son víctimas, ni pasivas, pueden seguir teniendo las riendas de sus vidas, luchando por su espacio, por reconocimiento, y al mismo tiempo buscando mecanismos para seguir aportando a la sociedad con su tiempo, su talento y su voluntad.

Entonces, extensión y hondura: todas las dimensiones de la actividad humana conciernen a los silver, y sobre todo el ahondar en el sentido de la vida, en su rol en el mundo y en el legado que van a dejar.

En síntesis, no hay que permitir que el cabello blanco sea sinónimo de muerte civil o muerte social. La persona sigue ahí, la misma persona en su esencia, pero enriquecida por la experiencia de lo vivido.