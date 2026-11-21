La selección de Panamá enfrentará a Perú el próximo 9 de diciembre en Cusco, en su último compromiso internacional de 2026. REUTERS/Dylan Martínez

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La selección mayor de fútbol de Panamá disputará el próximo miércoles 9 de diciembre un partido amistoso frente a Perú, en la ciudad de Cusco, en lo que se perfila como su último compromiso internacional de 2026, después de conseguir su clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurar su participación en la Copa Oro de 2027.

El encuentro se celebrará a las 6:00 de la tarde, hora de Panamá y Perú, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

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La Federación Panameña de Fútbol confirmó oficialmente el enfrentamiento este viernes 20 de noviembre, mediante una publicación en sus redes sociales.

La programación representa una nueva oportunidad de preparación para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, aunque el encuentro se desarrollará fuera del calendario oficial de fechas FIFA.

Panamá llega al amistoso contra Perú después de conseguir su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf. REUTERS/Aris Martínez

Por esta razón, Panamá tendría una convocatoria integrada principalmente por futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol, debido a que los clubes extranjeros no están obligados a liberar a sus jugadores.

El anuncio llega después de que Panamá derrotara 2-0 a Curazao, el pasado 15 de noviembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con dos anotaciones del delantero José Fajardo. El resultado permitió al conjunto nacional avanzar por cuarta edición consecutiva al Final Four de la Liga de Naciones y garantizar su presencia en la Copa Oro de 2027.

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La serie frente a Curazao había comenzado con un empate sin goles en Willemstad, por lo que Panamá necesitaba una victoria en el partido de vuelta. Fajardo abrió el marcador al minuto 45, tras un centro de Amir Murillo, y amplió la ventaja al minuto 51, para asegurar el pase a las semifinales, previstas para marzo de 2027 en Los Ángeles.

Por su parte, Perú afrontará el compromiso bajo la dirección del brasileño Mano Menezes, quien busca consolidar un nuevo proceso deportivo. La selección sudamericana viene de derrotar 2-0 a Bolivia el 13 de noviembre, en Lima, con anotaciones de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro, resultado que representó su segunda victoria del año.

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Thomas Christiansen tendrá la oportunidad de evaluar a futbolistas del campeonato local durante el amistoso frente a la selección peruana. EFE/ Bienvenido Velasco

El conjunto peruano ha disputado nueve encuentros durante 2026, con un balance de dos victorias, dos empates y cinco derrotas. Antes de superar a Bolivia, había perdido 2-0 frente a Colombia y Canadá, además de empatar 1-1 contra México, resultados que reflejan las dificultades de su proceso de renovación.

La prensa peruana destaca que el partido permitirá evaluar el rendimiento de la selección en condiciones de altura, una alternativa que estudia la Federación Peruana de Fútbol para futuros compromisos internacionales. El estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, representará una exigencia física adicional para los panameños, poco acostumbrados a disputar encuentros a semejante altitud.

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El último enfrentamiento entre ambas selecciones se produjo el 16 de enero de 2022, cuando empataron 1-1 en el Estadio Nacional de Lima. En aquella oportunidad, Abdiel Ayarza anotó el gol de Panamá, en un encuentro de preparación previo a la continuación de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar.

El historial de enfrentamientos favorece a Perú, con nueve victorias, frente a tres triunfos panameños y un empate, según el registro de 11v11. Entre los antecedentes destaca la victoria de Panamá por 2-0 en territorio peruano en agosto de 2006, mientras que los sudamericanos consiguieron un triunfo por 3-0 en agosto de 2014.

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La selección peruana, dirigida por Mano Menezes, utilizará el amistoso frente a Panamá para evaluar nuevas alternativas de cara a las eliminatorias mundialistas. Crédito: Paloma del Solar

El amistoso también permitirá a Panamá ampliar sus alternativas de cara a las semifinales de Concacaf, programadas para marzo de 2027, y continuar la preparación hacia la próxima Copa Oro.

La posibilidad de observar nuevos jugadores adquiere importancia ante las exigencias del calendario internacional, después de un año en el que el equipo consiguió mantenerse entre los protagonistas del fútbol regional.

Para Perú, el encuentro significará el cierre de su calendario internacional de 2026, mientras que para Panamá será una oportunidad de finalizar el año con otra presentación fuera de casa. La convocatoria definitiva de ambos equipos permanece pendiente, por lo que todavía no se conocen los futbolistas que estarán disponibles para el compromiso en Cusco.

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