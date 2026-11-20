El sentido del olfato conecta de forma directa con la amígdala y el hipocampo sin pasar por el tálamo cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El olfato es el único sentido que llega al cerebro sin pasar por el tálamo, una estructura que actúa como estación de relevo para casi toda la información sensorial. Esa vía directa hacia la amígdala y el hipocampo, las regiones que procesan las emociones y los recuerdos, explica por qué un perfume puede traer de golpe una escena de hace décadas, con toda su carga emocional intacta.

Esa conexión privilegiada impulsó el interés por la aromaterapia como posible herramienta para mejorar la memoria o frenar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Sin embargo, los mecanismos precisos por los que el cerebro vincula los aromas con las experiencias siguen sin esclarecerse, y la evidencia acumulada hasta ahora resultó contradictoria.

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Un nuevo trabajo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) llega a una conclusión inesperada: difundir lavanda en una sala no mejora la memoria de forma generalizada, pero sí puede beneficiar a los adultos mayores, siempre que el aroma esté presente desde el inicio del aprendizaje. Si aparece más tarde, el efecto desaparece; entre los participantes jóvenes, en cambio, el momento no importó en absoluto.

El hallazgo, que contradice en parte las expectativas iniciales del propio equipo, sugiere que el factor determinante no es el tipo de aroma, sino la novedad de ese estímulo en el momento exacto en que se forma el recuerdo. La investigación fue publicada en la revista Frontiers in Aging Neuroscience.

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Una investigación de la Universidad de California evaluó el impacto de la lavanda en la memoria de jóvenes y adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ha habido trabajo interesante vinculando la disfunción olfativa relacionada con la edad con el Alzheimer, lo que ha despertado interés en usar los cambios en el olfato como herramienta de detección temprana”, afirmó Stephanie Leal, neurocientífica de UCLA y autora principal del estudio, según el comunicado de prensa institucional.

“Diseñamos nuestro estudio para pensar en cómo las señales olfativas podrían ser capaces de modificar la memoria en el contexto de la disfunción olfativa”, completó en el mismo comunicado.

El aroma de lavanda no mejoró la memoria de forma global en ningún grupo

El estudio reclutó a 47 adultos sanos, 24 jóvenes de entre 18 y 35 años y 23 personas de entre 60 y 85 años, en la Universidad de Rice, en Houston, Texas. Antes de comenzar, todos completaron una prueba para evaluar qué tan bien podían identificar olores.

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Luego, la mitad ingresó a una sala en la que ya estaba encendido un difusor de aceite esencial de lavanda, mientras la otra mitad pasó a una sala sin aroma. La elección de la lavanda no fue casual: se trata de uno de los aromas más populares y ampliamente reconocidos, con reacciones que pueden variar entre el agrado y el desagrado según cada persona.

En ambos lugares, los participantes observaron en una pantalla de computadora dos bloques de imágenes de objetos cotidianos, entre ellos un secador de pelo o un tomate, que variaban en la cantidad de características en común entre sí.

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La prueba midió la separación de patrones, un proceso del hipocampo que distingue entre recuerdos de objetos parecidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño fue contrabalanceado: quienes vieron el primer bloque en la sala con lavanda vieron el segundo en la sala sin aroma, y viceversa. Después de un lapso de espera, los voluntarios realizaron una prueba de memoria en la que debían identificar si cada imagen era idéntica a la vista antes, ligeramente diferente -por ejemplo, un secador que antes era rojo ahora era azul- o completamente nueva.

Este tipo de tarea mide dos procesos distintos: el reconocimiento general, es decir, recordar haber visto ese tipo de objeto, y la memoria de detalles, que implica retener las características precisas de cada imagen.

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La capacidad de distinguir entre objetos similares pero no idénticos depende del hipocampo y de un proceso conocido como separación de patrones: la habilidad del cerebro para registrar experiencias parecidas como recuerdos distintos y evitar así que se confundan entre sí.

Los resultados iniciales desconcertaron al equipo. “Cuando analizamos las medidas de memoria general y de detalles, los adultos mayores tuvieron dificultades para recordar los detalles, lo cual era esperable”, señaló Leal en el comunicado institucional.

“La presencia o ausencia del olor no hizo ninguna diferencia, ni en adultos mayores ni en jóvenes. Nos desconcertó, porque trabajos anteriores sugerían que el olfato podría mejorar la memoria”, indicó la investigadora.

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El orden de exposición al aroma cambió el resultado en adultos mayores

Al analizar los datos con mayor profundidad, el equipo detectó un patrón que el diseño del estudio estaba en condiciones de capturar: el momento en que los adultos mayores se exponían al aroma marcaba una diferencia significativa. Quienes olieron la lavanda durante el primer bloque de imágenes recordaron los objetos con mayor precisión que quienes la encontraron recién en el segundo. Este efecto no se observó en los participantes jóvenes.

Según se detalla en el estudio, el análisis estadístico mostró una interacción significativa entre el aroma y el orden de presentación, específicamente en el grupo de mayor edad. Quienes recibieron el estímulo olfativo desde el comienzo distinguieron mejor entre objetos similares que quienes aprendieron esas imágenes sin ningún aroma. En el segundo bloque, el efecto fue el opuesto: los participantes mayores expuestos al aroma en esa instancia rindieron peor que los que habían estado en una sala sin olor.

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La exposición al aroma en una etapa posterior del experimento redujo el rendimiento en los participantes de mayor edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una posible explicación, planteada en el trabajo, es que la fragancia funcionó como una señal novedosa del entorno que facilitó la formación de recuerdos más diferenciados. Según las teorías sobre cómo se forman los recuerdos, las características del ambiente que acompañan una experiencia pueden actuar después como claves para recuperarla, y esa integración resulta más efectiva cuando el aroma está presente desde el inicio. Para las personas mayores, que suelen tener más dificultades para vincular lo que aprenden con su contexto circundante, esa señal temprana podría ofrecer un marco de referencia que reduce la interferencia entre experiencias similares.

Los adultos mayores que percibieron el aroma como agradable y los que tenían una mejor capacidad olfativa al inicio también mostraron una memoria de detalles superior. Según se observa en el trabajo, quienes identificaban mejor los olores tendieron a encontrar la lavanda más familiar y placentera, y tuvieron más facilidad para describirla.

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El olfato como ventana al envejecimiento cerebral

Más allá del efecto del aroma, el estudio confirmó algo que la literatura científica ya venía señalando: los participantes mayores tuvieron peor desempeño que los jóvenes tanto en la identificación de olores como en la distinción entre recuerdos similares. No se trata de hallazgos aislados: el deterioro de ambas capacidades tiende a seguir trayectorias paralelas con la edad, lo que convierte al sentido del olfato en un indicador con creciente peso en la investigación sobre Alzheimer.

“Si queremos apoyar la memoria en adultos mayores, necesitamos ir más allá de si un estímulo ayuda o perjudica, y considerar cuándo y cómo se experimenta”, afirmó Leal según el comunicado de prensa de UCLA.

El deterioro conjunto de la capacidad olfativa y de la memoria ofrece nuevas vías para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un componente importante del aprendizaje en el envejecimiento es la novedad. Involucrarse en un contexto enriquecido puede facilitar incorporar cosas nuevas”, completó la investigadora.

Los autores reconocen en el trabajo varias limitaciones. La muestra fue reducida, apenas 23 participantes mayores, lo que restringe la capacidad para detectar asociaciones más sutiles. El aroma fue administrado de forma pasiva mediante un difusor, con una intensidad posiblemente menor a la que producirían métodos más directos.

Para los próximos estudios, el equipo propone manipular de forma sistemática variables como la intensidad y la carga emocional del estímulo, e incorporar técnicas de neuroimagen que permitan observar cómo el contexto sensorial modifica la actividad de los circuitos cerebrales implicados en la memoria.