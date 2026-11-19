Magaly Mascardi publica su primer libro sobre el caso de Mafalda Secreto con el sello Milena Pergamino.

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Con Legítima defensa. Memorias de Mafalda Secreto, la docente jubilada Magaly Mascardi publica su primer libro y demuestra que narrar historias complejas. Convocada por la propia Mafalda Secreto —absuelta a los 65 años tras matar a su pareja en un contexto límite de violencia de género—, la autora construye un relato coral que va más allá de los titulares policiales.

El encuentro entre ambas mujeres en Colón, la ciudad bonaerense donde ocurrieron los hechos en 2019 y donde se presentará la obra este lunes 23 de noviembre, da lugar a un cruce: el de una escritora que escribe para darle voz a una mujer que intenta reconstruirse y volver a empezar después de los 60.

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Mafalda Beatriz Secreto cobró notoriedad nacional en 2019, cuando mató a su pareja. El Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino la absolvió en julio de 2022 luego de evaluar la violencia que había atravesado durante la relación.

Secreto había acudido esa mañana a la casa de su hermano para decirle que había matado a su pareja y que necesitaba ayuda para deshacerse del cuerpo. Horas después, él se presentó en la comisaría local para informar el homicidio, y la mujer reconoció el hecho ante los policías que llegaron a su domicilio.

Durante los alegatos del 16 de junio, la fiscalía pidió una condena de dieciocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta. Aunque reconoció que la acusada había sufrido una perturbación de la conciencia por episodios previos, sostuvo que no alcanzaba para encuadrar el caso como legítima defensa.

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El Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino absolvió a Mafalda Secreto en julio de 2022 en un fallo con perspectiva de género.

La abogada Raquel Hermida Leyenda, defensora de Secreto, solicitó su absolución y planteó que debía contemplarse la emoción violenta. Según dijo, la mujer padeció “un trastorno mental transitorio” y, tras el disparo, sufrió “una amnesia disociativa que no es simplemente de olvidarse de las cosas, es ser otra persona”.

Hermida Leyenda sostuvo que la pareja de Secreto comenzó a amenazarla, hostigarla y ejercer violencia física apenas inició la relación con ella, una costurera y modista conocida en Colón. También afirmó que el hombre la drogaba y que, cuando ella estaba somnolienta, llevaba a otros hombres a la vivienda para que la violaran.

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El punto de quiebre, de acuerdo con la defensa, ocurrió cuando Secreto advirtió que su nieto, a quien cuidaba, también había sido drogado. Su pareja le dijo además que vendería la casa y amenazó con prostituir a sus hijas y a su nieta.

Mascardi sostuvo que el juicio oral permitió leer los hechos desde una perspectiva de género y desembocó en un fallo que, a su entender, sentó jurisprudencia. La autora señaló que Hermida Leyenda definía la violencia de género como una trama que puede incluir agresiones físicas, psicológicas, económicas, farmacológicas y sexuales.

La entrevista con Magaly Mascardi

—¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?

—La iniciativa surge del deseo de Mafalda de contar su historia, de su vida antes y después de ese único disparo que hizo que su nombre pasara a los titulares de la sección Policiales y se hiciera tristemente conocido. El juicio oral y público determinó una verdad, pero Mafalda también se propone no quedar presa de un estigma. Decide contar su historia para todas las mujeres que sufren violencias y para quienes quieran comprender, más allá de los prejuicios y del juicio, su vida antes y después de la espectacularidad de los titulares sensacionalistas.

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—¿Qué significa para Mafalda tomar la palabra?

—Es un gesto de valor: retomar la palabra para resignificar su historia. Está atravesada por interrogantes, reflexiones y procesos que por lo general no aparecen en la sección Policiales. Lo que encontré en la historia de esta mujer, protagonista del libro, es una historia que va más allá del suceso.

—¿Qué dimensión busca recuperar el libro?

—La de una mujer que nació, creció y vive en nuestra comunidad, que atravesó una experiencia extrema, límite y traumática. Al contar esa historia, se tensan cuestiones sociales y queda expuesto cómo eso fue posible: la impunidad, las tramas delictivas, el poder. La idea es que ahora puedan conocerla desde una dimensión humana, la de una mujer que atravesó una experiencia límite y se reconstruye a partir de narrar su historia.

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El relato reúne las voces de familiares, compañeros de taller y mujeres que compartieron encierro con Secreto.

—¿Cuál fue el principal desafío narrativo?

—Cómo poner en palabras cuestiones que son inenarrables y tan complejas como la violencia de género.

—¿Qué otras voces aparecen en Legítima defensa. Memorias de Mafalda Secreto?

—A partir de la historia de Mafalda se habilitan otras voces y otras historias: las de su entorno cercano, de quienes la acompañaron. También se reconstruyen las historias de quienes hablan de Mafalda. Está su primo, que fue su tutor; el abogado defensor de la Defensoría Pública, quien después la contactó con la abogada Raquel Hermida Leyenda; Margarita, otra mujer de nuestra comunidad, a quien conoció en la comisaría la primera noche de su detención y con quien compartió celda durante los primeros meses, además del penal; Paula, una compañera del penal; y Luisina, una compañera que trabajaba en su taller de costura y tiene una visión privilegiada por haber vivido la experiencia de Mafalda desde un lugar muy íntimo.

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—¿Por qué eligieron el formato de memorias?

—Porque los procesos de lectura permiten los tiempos que requiere el pensamiento, la reflexión y la comprensión de fenómenos íntimos y complejos. Elegimos “memorias” para hablar de vivencias que pueden ser fragmentadas, por momentos contradictorias, y que van y vienen en el tiempo. No son relatos lineales: estructuran el libro en capas, en un relato envolvente que se resignifica y puede dar cuenta de experiencias límite, como la desesperación, el dolor y el miedo.

La fiscalía pidió una condena de dieciocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta.

—El epílogo está escrito por el psiquiatra Enrique Stola, perito especializado en violencia de género. ¿Qué aporta su mirada?

—Él conoció a Mafalda como perito de parte, cuando integraba la fundación que estaba a cargo de la doctora Raquel Hermida Leyenda. Al analizar las problemáticas de la violencia de género, a partir de preguntas de Mafalda y de otras mujeres que dan su testimonio en el libro, plantea que las mujeres no eligen mal. Cualquier ser humano se enamora de quien, en un momento, aparece como una respuesta a sus necesidades afectivas y existenciales.

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—¿Dónde ubica el problema?

—En que quienes ejercen violencia extrema suelen ser estafadores afectivos. Despliegan conductas amorosas hasta que la mujer queda en una posición de subordinación y sumisión, reforzada por mandatos socioculturales persistentes. Desde ese punto se reducen drásticamente las posibilidades de elegir y de salir de esa trampa, donde se conjugan miedo, vergüenza, confusión, terror y culpa. Eso hace muy difícil romper el círculo y puede derivar en desenlaces como el del caso de Mafalda.

—¿Qué lugar tuvo la perspectiva de género en el juicio?

—El tribunal a cargo del juicio oral y público pudo escucharla y leer la escena de violencia desde una perspectiva de género. Eso culminó en un fallo absolutorio que sentó jurisprudencia.

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—¿Qué encontraste detrás del hecho policial?

—Personas con una profunda capacidad de reflexión y valentía para asumir y hacerse cargo de sus actos y acciones. El enfoque está puesto en lo humano, en vivencias que permiten comprender sin juzgar y sin prejuicios casos que suelen tratarse como grandes titulares espectaculares y de los que después nadie se ocupa.

—¿Qué procesos íntimos se abordan?

—No solamente el de Mafalda, sino también el de sus hijas, su familia, las personas que la quieren y sus vecinos. La propuesta es que, a partir de este libro, la comunidad y la sociedad puedan formularse preguntas y reflexionar sobre todas las violencias que implica la violencia de género.

La defensora Raquel Hermida Leyenda sostuvo que Secreto sufrió violencia física, psicológica, económica, farmacológica y sexual.

—¿Cómo fue el proceso de trabajo con los testimonios?

—Primero me centré en escuchar el relato de Mafalda y nos tomamos todo el tiempo necesario para que pudiera contar todo lo que tenía para decir. Después de muchas horas de entrevista y escucha, abrí las conversaciones con los otros entrevistados: su primo, sus hijas, su compañera del taller, su abogado defensor, sus compañeras del penal y su compañera de la comisaría.

—Raquel Hermida Leyenda murió durante el proceso de elaboración. ¿Cómo reconstruiste su participación?

—Falleció poco tiempo después de que iniciáramos este trabajo. Su testimonio se reconstruyó a partir de los alegatos, intervenciones periodísticas y publicaciones en redes sociales, además del testimonio íntimo de Mafalda, que es irremplazable.

—¿Qué planteaba Hermida Leyenda sobre el caso?

—Más allá de sus declaraciones públicas y de los argumentos que expuso durante el juicio, se enfocó en explicar todo lo que implica la violencia de género, que ella definía como todas las violencias. En el caso de Mafalda, sostuvo que había sufrido violencia física, psicológica, económica, farmacológica y sexual.

—¿Qué cuestionaba sobre la figura de legítima defensa?

—Analizaba el Código Penal como el más patriarcal de todos los códigos, porque cuando se incluyó la figura de legítima defensa fue pensada en función de los hombres. En los casos de violencia de género hay relaciones de asimetría de poder. Mafalda se había relacionado con una persona que tenía un largo historial delictivo como pirata del asfalto, y eso abre preguntas sobre todo lo que implican esas violencias en una relación asimétrica.

Mafalda asumió la autoría del hecho, la abogada se enfocó en demostrar que la violencia a la que era sometida era permanente y el peligro que padecía era constante. Todas las pericias coincidieron en que Mafalda sufrió una amnesia disociativa para explicar los vacíos y falta de registro posteriores al suceso. Los últimos 25 días vivió en situación de encierro, no sabia cuando era de día ni cuando era de noche, sin noción del tiempo agravada porque la obligaba a consumir.

La formación de la autora y el proceso de trabajo

—¿De qué manera influyó tu formación como profesora de Literatura?

—Me dio herramientas lingüísticas para narrar la historia desde formatos no tradicionales. Haber ejercido tantos años la docencia me preparó para escuchar testimonios. También trabajé en entrevistas con personas que atravesaron situaciones límite, sobre todo vinculadas con los derechos humanos y la dictadura.

Mafalda Secreto junto a la autora y Majo Di Pascuale, integrante y referente de Milena Pergamino.

—¿Cómo intervino tu experiencia como lectora?

—La formación en Literatura, y también ser lectora, me dio un cierto timing para pensar cómo leería esa historia. Creo que lo tuve presente mientras escribía: qué sería lo que a mí me conmovería para poder ponerlo en palabras y que otra persona pudiera entender procesos tan íntimos, profundos y vivenciales.

—El libro también recupera las historias de quienes hablan de Mafalda. ¿Por qué era importante incluirlas?

—No es un detalle menor. Luisina es una mujer trans que cuenta su proceso de transformación. Su primo habla de lo que significó ser gay durante la dictadura, ser perseguido, discriminado y golpeado. Son personas que, cuando hablan de violencia, también lo hacen desde el lugar de haber sido víctimas de violencias patriarcales.

—¿Cómo se construyen las redes que aparecen en el libro?

—Cuando decimos que estas memorias tejen tramas, hablamos de tramas comunitarias, sociales y de vínculos que sostuvieron a Mafalda. Son vínculos de solidaridad y acompañamiento, que también la ayudaron a reconstruir vacíos de su propia memoria.

—¿Qué fue lo que llevó a Mafalda a un límite?

—Después de situaciones totalmente degradantes, de sumisión, encierro y de todas las violencias que sufrió, lo que la hizo caer en la cuenta fue sentir amenazadas a sus hijas y, sobre todo, a sus nietas. En lenguaje popular, diríamos que colmó su límite.

El psiquiatra Enrique Stola analizó en el epílogo los mecanismos de sumisión en relaciones marcadas por la violencia machista.

Ella, como mujer, pudo sufrir y soportar todas esas vejaciones. Pero lo que cruzó el umbral de su tolerancia fue que él se metiera con sus nietas, a quienes amenazaba con que las tenía vendidas al Paraguay, y con sus hijas. “Vos me podés poner un perímetro alrededor de tu casa, pero no alrededor de la casa de tus hijas”, le decía.

La presentación en el terruño

La actividad será el lunes 23 de noviembre a las 19 h en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, ubicada en la calle 46 N.° 1027 de Colón, Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. El artista plástico Sergio Bonzón participará del encuentro junto con representantes de Milena Pergamino, sello editorial independiente que inaugura su colección de no ficción.

Fotos: Gentileza de Valentín Carbonelli.