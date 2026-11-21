Maypi Delgado posa junto a su expareja Matías Ricciardelli y su hija en las instalaciones de una piscina cubierta.

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El martes 18 de noviembre murió Matías Ricciardelli, quien había sido pareja de la modelo e influencer Maypi Delgado y era el padre de India, la hija que ambos tenían en común. La noticia provocó conmoción en el mundo del espectáculo y fue comunicada por la periodista Pochi, de Gossipeame, después de recibir numerosas consultas de sus seguidores. Las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento no fueron reveladas de manera pública, aunque se informó que se trató de un hecho “profundamente doloroso y delicado”.

Maypi se expresó en sus redes sociales después de la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de India, su hija, quien falleció el martes 18 de noviembre. La modelo e influencer, conocida por su participación en Gran Hermano 2015, pidió respeto frente a la situación que atravesaba y se refirió a la fortaleza que debía mantener como madre en medio del duelo.

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Maypie Delgado solicita respeto para su familia y explica su silencio público tras el fallecimiento de su expareja.

La información se hizo pública a través de Pochi, conductora del canal de Instagram Gossipeame y panelista de Puro Show (El Trece), quien decidió responder las numerosas consultas y preguntas de sus seguidores. “Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes”, escribió la periodista en sus historias de Instagram. Junto con ese texto, Pochi publicó una fotografía de la expareja.

Ante la insistencia de usuarios que buscaban conocer más detalles acerca de lo ocurrido, Pochi fue categórica en su respuesta. “Su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles”, aclaró la periodista. Hasta ese momento no existía una confirmación oficial por parte de la familia, ni habían trascendido públicamente las causas de la muerte.

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Hasta el momento no se sabe la causa de la muerte de Matías

Horas después de que la noticia empezara a circular y difundirse, Delgado compartió un mensaje en sus redes sociales. En esa publicación explicó por qué había permanecido en silencio desde el martes y realizó un pedido expreso para quienes seguían de cerca lo que ocurría. “Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto”, escribió la modelo.

La frase más contundente de aquel mensaje estuvo dirigida a su hija. “India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”, expresó Delgado. La modelo cerró la publicación con otro pedido destinado al público: “Cuiden a toda la familia en general”. A esa frase le sumó emojis de manos en oración y un corazón roto.

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Maypi y Matías se convirtieron en padres en el año 2023 (Instagram)

La relación entre Delgado y Ricciardelli atravesó diferentes etapas y estuvo marcada por tensiones que llegaron a hacerse públicas. La modelo había mostrado a sus seguidores el proceso de su embarazo y celebró un baby shower con temática selvática. Después del nacimiento de India, el 15 de abril de 2023, presentó a su hija en redes sociales mediante una fotografía en la que apareció junto al padre de la niña. En octubre de 2022, apenas un mes después de anunciar el embarazo, Delgado había comunicado que la pareja se había separado. En esa oportunidad explicó que Ricciardelli no tenía entre sus planes convertirse en padre.

En julio de 2024, cuando India ya había cumplido un año, Delgado habló públicamente sobre la relación que había mantenido con Ricciardelli y denunció que había atravesado situaciones de maltrato psicológico. También cuestionó que Ricciardelli no sostuviera un contacto regular con su hija y señaló que no realizaba aportes económicos. Más tarde, en enero de 2025, la modelo presentó públicamente su nueva relación con Matías Poropato, a quien había conocido en el jardín al que asiste India.

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