A Salvadoran soldier walks on the street during a patrol after El Salvador deployed thousands of troops to Haiti in response to four Salvadoran members of a UN-backed force that went missing in a gang ambush, in Port-au-Prince, Haiti, November 12, 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

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La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) confirmó este viernes la muerte de un tercer militar salvadoreño a causa de una detonación registrada dentro de uno de sus campamentos en Haití. El efectivo había resultado herido en el hecho y murió mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde fue trasladado por vía aérea, de acuerdo con el reporte oficial.

“Con su caída, tres elementos han perdido la vida”, comunicó la FAES por medio de sus redes sociales. Hasta el momento, no hay información oficial de las identidades de los fallecidos.

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A su vez, el ejército salvadoreño también expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y señaló que acompaña a sus allegados ante la pérdida.

(Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

Por otra parte, la institución castrense informó que el cuarto integrante afectado por la explosión ya se encuentra fuera de peligro.

La FAES señaló en su pronunciamiento inicial que los involucrados se vieron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo.

Más de 2,500 militares fueron enviados para buscar a cuatro aerotécnicos desaparecidos

El presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de más de 2.500 militares salvadoreños hacia Haití después de la desaparición de cuatro aerotécnicos, quienes integraban una misión de seguridad en ese país caribeño.

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Los cuatro técnicos de aviación desaparecieron tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre. Desde entonces, el Gobierno salvadoreño sostuvo que el objetivo prioritario de su contingente consiste en localizarlos, en coordinación con las autoridades haitianas.

La presencia militar salvadoreña también incluyó apoyo a operaciones contra grupos armados que mantienen control territorial en sectores de la periferia de Puerto Príncipe. El contingente cuenta con unidades de fuerzas especiales, vehículos blindados y helicópteros de ataque, de acuerdo con información divulgada sobre el despliegue.

Durante los últimos días, Bukele difundió imágenes de ataques contra inmuebles que vinculó con jefes de pandillas haitianas. Uno de los operativos tuvo como objetivo una propiedad atribuida a Lanmò San Jou, señalado como líder de la banda 400 Mawozo. Otra acción se dirigió contra un inmueble relacionado con Jeff Larose, también conocido como Jeff Canaan o Talibant.

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A Salvadoran soldier walks on the street during a patrol after El Salvador deployed thousands of troops to Haiti in response to four Salvadoran members of a UN-backed force that went missing in a gang ambush, in Port-au-Prince, Haiti, November 12, 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

Haitianos salieron a las calles para respaldar a los soldados salvadoreños

El despliegue ha recibido muestras públicas de apoyo. Muchas personas marcharon el 17 de noviembre por las calles de Puerto Príncipe y otras localidades con pancartas a favor de la presencia salvadoreña y mensajes de respaldo a Bukele.

En las movilizaciones se observaron carteles con frases como “Gracias, Bukele” y “Viva Bukele”. Varios participantes esperaban que la presencia de tropas extranjeras ayudaría a reducir el poder de las pandillas en barrios críticos.

La movilización ocurrió en medio de una crisis de seguridad que mantiene bajo presión a las autoridades haitianas. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que al menos 4,595 personas murieron y otras 2,050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en un contexto marcado por la violencia de organizaciones armadas.

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