Tres décadas de caminatas diarias y entrenamiento de fuerza permiten a la mujer conservar su movilidad sin necesidad de bastón (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

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Judy, de 89 años y suegra de la bestseller y comentarista de CNN Mel Robbins, propuso viajar por Europa durante un año junto a su pareja, John de 85 años, después de una salida en Nueva York y durante una caminata grabada para The Mel Robbins Podcast, en la que explicó que quiere aprovechar su estado de salud para cambiar una rutina que considera agotada.

La iniciativa surgió tras asistir con John a un espectáculo de luces en la Catedral de San Patricio. La mujer planteó la posibilidad de alquilar sus viviendas, preparar el equipaje y recorrer distintos destinos europeos.

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Robbins conversó con su suegra mientras caminaban junto a su esposo, Christopher, y sus perros. La conductora presentó la propuesta como un ejemplo de que los cambios personales pueden comenzar a cualquier edad, mientras la protagonista insistió en una idea central: “No esperes”.

La propuesta contempla un año de viaje y aún no tiene acuerdo definitivo

Judy, de 89 años, propuso a su pareja John recorrer Europa durante un año para cambiar su rutina cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja evalúa comenzar el viaje en agosto, aunque ella aclaró que su compañero todavía no aceptó plenamente el plan y mantiene dudas por su casa, su gato y la organización que requeriría una ausencia prolongada.

La mujer señaló que imagina una travesía flexible, con alojamiento de alquiler y desplazamientos en tren. Ella planea utilizar una mochila, mientras que John prefiere viajar con maleta. También mencionó su intención de regresar a Londres, ciudad en la que vivió anteriormente con su difunto esposo.

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“Si estamos en tan buenas condiciones como ahora, aprovechemos”, sostuvo Judy. Explicó que no necesita bastón para caminar y que conserva una vida activa gracias a los paseos diarios que realiza desde hace tres décadas y al entrenamiento de fuerza.

La decisión responde, según contó, a su deseo de salir de actividades que se volvieron previsibles. Durante el verano suele asistir a cenas en un club, jugar al bridge —un juego de cartas por parejas— y practicar golf. Aunque afirmó valorar esos privilegios, dijo que desea atravesar una etapa distinta.

La muerte de una amiga reforzó su decisión de no postergar planes

El fallecimiento de una amiga en un accidente vial impulsó la determinación de Judy de concretar el viaje sin postergaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto tomó mayor fuerza tras el homenaje a una amiga de 62 años que murió en un accidente de tránsito. Un familiar de la fallecida recordó que habían acordado hablar al día siguiente, una conversación que nunca ocurrió.

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Judy relató que ese mensaje confirmó su voluntad de concretar el viaje. “No esperes para decir ‘te quiero’, para ir a tu restaurante favorito o para hacer el viaje que siempre quisiste hacer”, resumió al recordar las palabras escuchadas durante el memorial.

Otra escena que influyó en su reflexión ocurrió en una partida de bridge. Al mirar a los participantes, pensó que muchos de ellos podrían no estar allí cinco años después. El instructor le respondió que el juego está perdiendo jugadores de esa generación, lo que la llevó a concluir que debía actuar mientras aún tuviera autonomía.

Robbins vinculó ese razonamiento con la tendencia a aplazar decisiones por responsabilidades familiares, laborales o económicas. La conductora afirmó que cambiar una rutina no exige necesariamente mudarse de país, sino reconocer cuándo una forma de vida dejó de resultar estimulante.

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La salud, el dinero y la curiosidad aparecen como temas centrales

La mujer cuestionó la costumbre de reservar todos los ahorros para la herencia familiar en lugar de financiar vivencias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la charla, la entrevistada definió su situación actual como afortunada porque conserva su salud y sus capacidades cognitivas. Reconoció que se mueve con menor velocidad que antes, pero remarcó que todavía puede hacer las actividades que considera importantes.

También cuestionó la idea de reservar todos los ahorros para los hijos. A su juicio, muchas personas mayores renuncian a experiencias que podrían afrontar porque priorizan dejar una herencia. La conductora coincidió en que ese deseo puede ser valioso, aunque advirtió que no debería impedir disfrutar de oportunidades disponibles.

Judy planteó que mantener el interés por otras personas y por nuevas experiencias ayuda a evitar conversaciones centradas únicamente en dolencias o recuerdos. “Si no estás interesado, no serás interesante”, dijo al recordar un consejo que había dado años atrás a su hijo.

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La posible estadía europea todavía depende de que John acepte el plan y de resolver los aspectos prácticos del viaje. Sin embargo, la protagonista cerró la conversación con una invitación directa a realizar llamadas, encuentros o proyectos sin trasladarlos indefinidamente al futuro: “El presente es un regalo. Por eso se llama presente”.