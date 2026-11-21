Dos militares de El Salvador murieron y otros dos sufrieron heridas tras un estallido con material explosivo en Haití. (REUTERS/Patrice Noel)

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El Gobierno de Haití y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su siglas en inglés) expresaron este viernes sus condolencias a El Salvador por la muerte de dos militares. Otros dos integrantes del contingente salvadoreño resultaron heridos durante una explosión mientras manipulaban material explosivo.

Por medio de un comunicado de prensa, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé transmitió su pesar y del pueblo haitiano a las autoridades salvadoreñas, a los familiares de las víctimas y al personal desplegado en el país caribeño.

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“Haití expresa su profunda solidaridad con el pueblo salvadoreño y rinde homenaje a los dos compatriotas fallecidos en misión en su territorio”, señaló el comunicado oficial.

La declaración detalló que el hecho ocurrió en uno de los campamentos donde se encontraba el contingente, cuando los militares manipulaban material explosivo.

Fils-Aimé, en representación de su administración, expresó sus “más sinceras y sentidas condolencias” al Gobierno de El Salvador, a los allegados de los fallecidos y a los miembros del despliegue salvadoreño.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, transmitió sus condolencias oficiales a las autoridades y a las familias de las víctimas. (REUTERS/Patrice Noel)

El primer ministro afirmó que reconocía el dolor de los allegados ante la pérdida y manifestó su solidaridad en este momento.

La declaración incluyó un mensaje para los dos heridos. El jefe de Gobierno les deseó una pronta recuperación y expresó su buenos deseos a los militares que recibieron asistencia médica luego de la explosión.

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A su vez, Fils-Aimé sostuvo que la tragedia expone los riesgos que enfrentan quienes participan en misiones de campo. También destacó “el valor, la dedicación y el sentido del deber” de los efectivos desplegados.

El hecho se produjo mientras persiste la búsqueda de cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en Puerto Príncipe. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

El Gobierno haitiano reafirmó sus vínculos de amistad, cooperación y fraternidad con El Salvador. “Haití se inclina respetuosamente ante la memoria de los fallecidos”, concluyó el texto oficial.

La GSF aclaró que los fallecidos no integraban su contingente

Por su parte, la GSF difundió un pronunciamiento para lamentar la muerte de los dos militares y enviar sus deseos de recuperación a los heridos. La fuerza antipandillas precisó que los efectivos fallecidos cumplían funciones en Haití bajo el mando salvadoreño y que no eran parte de su contingente.

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“La Fuerza de Represión de Pandillas expresa sus más sinceras condolencias a las familias de los dos militares salvadoreños que perdieron la vida hoy y desea a los heridos una pronta y completa recuperación”, indicó la organización.

También manifestó que la pérdida afectaba a sus compañeros, familiares y a quienes trabajan para que la población haitiana cuente con condiciones de mayor seguridad.

La GSF sostuvo que reconocía el compromiso de las personas desplegadas en operaciones internacionales. “Tenemos presentes los riesgos que afrontan quienes son desplegados para apoyar los esfuerzos internacionales en favor de la paz y la seguridad”, agregó.

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La GSF lamentó las muertes y destacó el compromiso de los militares desplegados para apoyar la paz y la seguridad. (Cortesía: Fuerza de Supresión de Pandillas)

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que cuatro de sus integrantes fueron afectados durante el trabajo con material explosivo. Dos de ellos murieron y los otros dos quedaron bajo atención médica.

El incidente ocurrió mientras El Salvador mantiene un contingente en Haití, en medio de la búsqueda de cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre tras una emboscada cerca de Puerto Príncipe.