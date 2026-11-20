Tres guitarras cayeron en el estudio del ciclo Fonograma mientras Gustavo Spinetta brindaba una entrevista sobre su familia (Video: Instagram)

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Tres guitarras cayeron solas mientras Gustavo Spinetta hablaba de las muertes de sus padres y de su hermano Luis Alberto en una entrevista para Fonograma, el ciclo del canal de YouTube Goura’s Music. El momento se viralizó en las redes sociales por la llamativa coincidencia: exactamente tres instrumentos se derrumbaron en simultáneo desde una escalera de la escenografía en el instante en que el músico y escultor comenzaba a quebrarse emocionalmente al recordar las pérdidas de su familia más cercana.

La escena ocurrió durante una conversación distendida en la que Gustavo repasaba algunos de los momentos más dolorosos de su vida. Cuando comenzó a mencionar que en un mismo año murieron su padre y su hermano Luis —el legendario músico conocido como “El Flaco”, fallecido el 8 de febrero de 2012 a causa de un cáncer de pulmón—, el estruendo interrumpió su relato de manera abrupta. La frase quedó trunca: “En un año murieron mi viejo, Luis—”, y las guitarras cayeron antes de que pudiera terminar.

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El conductor del programa, conocido como Goura, reaccionó de inmediato con una mezcla de asombro y humor: “Confirmado”, dijo entre risas, en alusión directa al peso emocional del momento. Pocos segundos después, en un intento de retomar la charla, señaló que acababan de hablar sobre espiritualidad. Fue entonces cuando Spinetta pronunció la frase que más circuló en redes: “La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas”, antes de agregar, visiblemente impresionado: “Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas”.

El incidente interrumpió el relato de Gustavo Spinetta sobre el fallecimiento de su hermano Luis Alberto Spinetta y de su padre (Archivo)

El clip generó un debate inmediato entre los seguidores de Luis Alberto Spinetta y el público en general. Una parte significativa de los usuarios que reaccionaron al video interpretó el episodio como una señal o un guiño simbólico del más allá, y subrayó un detalle que consideraron imposible de ignorar: que fueran exactamente tres los instrumentos los que cayeron, en alusión a las tres personas que Gustavo mencionaba en ese preciso instante —su padre, su madre y su hermano—. En esa línea, muchos recordaron que Luis Santiago Spinetta, el padre de ambos, era un cantante de tangos aficionado que también reparaba guitarras, lo que añadía una capa de simbolismo adicional a la escena.

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Otros usuarios, en cambio, optaron por una lectura más terrenal en los comentarios del video. Señalaron que los instrumentos habían quedado mal apoyados en la escenografía del estudio (una sala repleta de guitarras colgadas en las paredes y distribuidas por todo el espacio característico de la guitarrería de Goura) y que su caída respondió a causas físicas concretas, sin ningún componente sobrenatural. Goura mismo, en medio de la confusión, reconoció: “Estaban quietas”, pero no ofreció ninguna otra explicación sobre por qué cayeron en ese momento particular.

Parte de la audiencia atribuyó el suceso a causas físicas vinculadas al apoyo de los instrumentos en la escenografía

Desde ese espacio, que funciona en la propia casa de Goura —una guitarrería donde conviven decenas de instrumentos con estantes llenos de discos y libros—, el conductor entrevista a músicos y melómanos para explorar la historia detrás de los instrumentos, los artistas y los álbumes que lo apasionan. La relación del canal con el universo Spinetta no es nueva: en episodios anteriores, Goura ya había conversado con especialistas sobre las guitarras más emblemáticas de Luis Alberto.

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Gustavo, nacido el 16 de agosto de 1954 en Buenos Aires, compartió su infancia y gran parte de su trayectoria artística junto a su hermano. Participó como baterista en el disco Artaud (1973) —considerado por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de la historia del rock argentino— y también integró la Banda Spinetta a fines de los años 70. Luego de alejarse del ambiente musical, se dedicó a la cerámica y la escultura, aunque regresó a los escenarios con la banda Amel. Actualmente vive junto a su hermana Ana en la histórica casa familiar de Arribeños, en el Bajo Belgrano, donde Luis Alberto fundó Almendra y grabó buena parte de su obra.