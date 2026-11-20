El conductor se refirió al momento de salud que atraviesa la pareja de Mariana Fabbiani

Guardar

Mario Pergolini expresó su apoyo a Mariano Chihade, fundador de Mandarina y esposo de Mariana Fabbiani, mientras permanece internado en la clínica Fleni de Belgrano a la espera de una intervención quirúrgica. El productor ingresó este martes para estudios preoperatorios luego de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro; según el primer parte médico, se encuentra clínicamente estable.

En su programa Otro Día Perdido (Eltrece), Pergolini envió un mensaje a Chihade y a sus seres queridos. “Todos los que hacemos este programa, también la gente de Vorterix, conocemos a Mariano Chihade, que es quien lleva adelante Mandarina”, señaló. Luego, se refirió a la situación del productor y remarcó: “Desde acá le queremos mandar un abrazo a toda su familia”. “Es alguien que conocemos, que vemos, un tipo joven. Ojalá que salga todo bien, seguramente va a ser así”, concluyó.

PUBLICIDAD

La internación de Chihade se conoció el martes, cuando Mandarina Contenidos difundió en sus redes sociales el primer comunicado del Instituto Fleni. El centro médico informó que el productor había ingresado para completar estudios preoperatorios después de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro. En ese parte, firmado por el director médico Hernán Cohen Arazi, se precisó que se encontraba “clínicamente estable” y que sería intervenido quirúrgicamente.

La operación se realizó el miércoles 18, un día después de su llegada a la clínica de Belgrano. En la actualización posterior, el Fleni informó que la cirugía transcurrió sin complicaciones y señaló que el productor inició la recuperación acompañado por su familia. El documento no detalló el tipo de procedimiento realizado ni fijó una posible fecha de alta.

PUBLICIDAD

Mario Pergolini habló de Mariano Chihade en Otro Día Perdido y manifestó su deseo por su recuperación

De acuerdo con la información publicada por Teleshow, las primeras horas del posoperatorio mostraron una evolución favorable. Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina y vocera autorizada por la familia, indicó al medio que Chihade pasó bien la primera noche y que el cuadro era alentador.

“Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana”, sostuvo Lepere. La vocera agregó que la evolución era “superfavorable” y que la recuperación avanzaba según lo previsto por el equipo médico.

Además, explicó que Mariana Fabbiani permanece junto a su esposo de manera permanente desde la intervención. Según relató, ella estaba a su lado cuando Chihade despertó y pudo hablar con él tras la cirugía.

PUBLICIDAD

Mariana Fabbiani y su pareja Mariano Chihade posan junto a sus dos hijos en una playa durante la puesta de sol

Respecto de las próximas comunicaciones oficiales, Lepere aclaró que la familia evaluará junto con el Fleni cuándo informar novedades a la prensa. “No va a haber parte médico hasta que no lo determine la familia y creamos necesario informar algún cambio significativo”, afirmó, aunque remarcó que la evolución del productor se ajustaba a lo esperado.

Antes de la operación, Fabbiani había usado sus historias de Instagram para agradecer los mensajes recibidos. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora de DDM, junto a una imagen de la Virgen María Desatanudos.

PUBLICIDAD

La internación de Mariano Chihade generó preocupación entre colegas y referentes de distintos sectores de la televisión. En ese contexto, Beto Casella interrumpió el tono habitual de BTV para referirse al estado de salud del productor y enviarle un mensaje de acompañamiento. El conductor también incluyó en sus palabras a Mariana Fabbiani y al resto de la familia, y pidió una oración para la intervención que Chihade debía atravesar.

Un informe televisivo aborda la internación del productor Mariano Chihade en la sede Belgrano del Instituto Fleni. La cobertura incluye un móvil en vivo desde las puertas del centro médico, declaraciones de Beto Casella y la lectura del parte médico institucional, en el que se informa sobre la realización de estudios programados y una intervención quirúrgica debido a una imagen nodular detectada en el cerebro.

El mensaje fue emitido el martes por la noche, en los últimos minutos del ciclo producido por Mandarina y antes de la cirugía. “Les quiero contar que no solo el universo de este programa, sino de todo el canal está preocupado, sería el término, por la salud de nuestro amigo Mariano Chihade”, expresó Casella. Luego lo definió como “un joven empresario, un hombre de Mandarina” y señaló que los cambios que atravesaba la productora quedaban en un segundo plano ante la situación de salud.

PUBLICIDAD

“Importa que está atravesando un trance de salud embromado, está en el Fleni, en muy buenas manos”, agregó el conductor. “Los que somos creyentes, rezaremos esta noche para que mañana, que se hace una operación, salga todo bien”, sostuvo. Por último, se dirigió al productor y a sus seres queridos: “A Mariano, a Mariana, su pareja, y toda su familia, nuestro respeto desde acá y saben que cuentan con nosotros para lo que sea”.

Las palabras de Casella se conocieron después de la difusión del primer parte médico del Instituto Fleni, que informó el ingreso de Chihade a su sede de Belgrano para completar estudios programados. El comunicado precisó que las evaluaciones estaban vinculadas a una imagen nodular detectada en una resonancia magnética de cerebro realizada previamente.

PUBLICIDAD