Varios cerdos permanecen en un corral de tierra y paja junto a un cobertizo rústico en una granja de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cientos de familias vinculadas a la crianza de cerdos en Panamá podrían quedarse sin ingresos si los criadores se ven obligados a recortar personal.

La advertencia llegó de Juan Pastor Guevara, dirigente de los porcinocultores, quien expuso en Aguadulce, provincia de Coclé, el deterioro financiero que atraviesa el sector.

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Los pequeños y medianos productores no logran vender los animales que tienen listos para el mercado. La acumulación se repite en chiqueros, fincas de crianza y centros de ceba de todo el país.

La falta de compradores dejó a numerosos criaderos con un excedente de animales que no encuentra salida comercial.

Guevara explicó que esta situación se agrava porque el sector había depositado sus esperanzas en el cierre de año.

Un carnicero corta una pieza de cerdo sobre un bloque de madera mientras una clienta señala los productos exhibidos en la vitrina refrigerada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, los últimos meses del año elevan el consumo de carne de cerdo en los hogares panameños.

Panamá tiene el consumo per cápita de carne porcina más alto de Centroamérica, con 20,8 kilogramos anuales por persona.

Los productores esperaban que ese repunte estacional absorbiera buena parte de la producción nacional represada.

Esa expectativa no se cumplió. Las pérdidas económicas siguen acumulándose en paralelo a los animales que no se venden, según describió el dirigente gremial.

Los criadores no consiguen colocar su producción en el mercado por falta de compradores, mientras enfrentan competencia de importaciones cárnicas. La combinación generó pérdidas económicas, deudas con la banca y el riesgo de despidos que afectarían a cientos de familias que dependen de esta actividad.

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El país cuenta con una guía que incorpora tecnologías como biodigestores, compostaje, humedales artificiales y lagunas de estabilización para reducir la carga contaminante de la actividad porcina. Tomada de MiAmbiente

En 2025 se sacrificaron en Panamá 696.268 cerdos, un 5 % más que en 2024, y se elaboraron 58.428 toneladas de carne de cerdo nacional, complementadas con 32.828 toneladas importadas, según los indicadores de la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor).

En su momento este gremio de productores advirtió que el mercado atravesaba por un desequilibrio, mientras que la oferta se disparaba, el poder adquisitivo del consumidor panameño no acompañaba el ritmo y la competencia con otras proteínas se intensificaba.

Juan Pastor Guevara cuestionó la eficacia de las conversaciones mantenidas con las autoridades agropecuarias y con las instancias que manejan los temas de exportación.

Según el dirigente de los porcicultores panameños sostuvo que los acercamientos realizados hasta ahora con las autoridades correspondientes arrojaron resultados mínimos o prácticamente nulos.

“Los resultados hasta el momento han sido mínimos o prácticamente nulos”, señaló Guevara en referencia a esas gestiones con las autoridades gubernamentales.

El lomo de un cerdo suspendido en una sala de faena lleva estampado un sello circular con la palabra "Importación". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo se suma a los compromisos financieros que los productores deben seguir cubriendo pese a no poder comercializar sus animales. Los criadores necesitan responder a préstamos con la banca local, pagar los insumos de alimentación y mantener al día los salarios de sus trabajadores.

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La presión de esos gastos fijos, sin ingresos que los compensen, llevó al dirigente a advertir sobre un escenario de recortes laborales. Si la situación se prolonga, explicó el porcicultor, muchos criadores podrían verse forzados a reducir sus planillas.

Esa reducción impactaría de manera directa en centenares de familias que dependen del sector porcino para el sustento diario. El temor del gremio es que la crisis financiera termine trasladándose al empleo en las zonas productoras.

Los porcinocultores también apuntaron contra el volumen de productos cárnicos que ingresa desde mercados internacionales. Para el gremio, ese flujo de importaciones representa una competencia fuerte frente a la producción nacional.

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Se reitera que la combinación de animales sin vender, compromisos financieros pendientes y productos importados que disputan el mismo mercado agrava las dificultades que enfrentan los pequeños y medianos empresarios del sector. La asociación de los porcicultores panameños que dirige Guevara insiste en que, sin cambios en esa dinámica, la crisis seguirá golpeando a los criaderos del país.