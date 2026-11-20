Carlos Alcaraz saca durante su partido ante Frances Tiafoe por las ATP Finals de Turín (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) prepara una serie de cambios que modificarán el circuito profesional masculino a partir de 2028. Algunos de los movimientos ya están encaminados, mientras que otros todavía forman parte de las discusiones que lleva adelante el Board. La reorganización del calendario, las superficies, los premios, los puntos para el ranking y el formato de los torneos de dobles están entre los principales temas sobre la mesa.

En pocos años, el paisaje del circuito profesional de tenis masculino, tal como lo conocemos, habrá cambiado. Torneos que modificarán sus fechas, otros que dejarán de formar parte del calendario y otros que buscarán adaptarse a las nuevas exigencias son cuestiones que, por estas horas, se encuentran en la órbita de la Junta Directiva.

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Distintas informaciones surgidas durante las ATP Finals en Turín, entre ellas las del medio especializado Spazio Tennis, se hicieron eco de los temas que la dirigencia de la ATP analiza en torno a una reestructuración del circuito. Entre los principales ejes que trascendieron aparecen:

Mejorar la calidad de los torneos.

Que los torneos en Medio Oriente se agrupen y tengan mayor jerarquía en premios y puntos.

Incrementar la proporción de la temporada disputada sobre cemento.

Revisar los gastos y los formatos de los torneos de dobles.

Recategorizar torneos y modificar la distribución de puntos para el ranking

Elevar el porcentaje destinado a premios y mejorar los de las primeras rondas.

Uniformidad en la fabricación de pelotas

Como se ve, la mesa de discusiones tiene mucho trabajo por delante. Sin embargo, la incorporación de un nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita, prevista para 2028, ya obliga a reorganizar buena parte del calendario y es uno de los principales motores de esta transformación.

Los países de Medio Oriente se preparan para concentrar una parte importante de la actividad durante febrero. La incorporación del nuevo Masters 1000 saudí, que contará con una fase de qualy y un cuadro principal, obligará a redistribuir fechas y competencias. Con los ATP de Doha y Dubai dentro de ese esquema, la región tendrá una presencia todavía más importante en el calendario. La reorganización también contempla la continuidad de los torneos europeos y el traslado del ATP de Rotterdam, que dejará de disputarse en febrero para sumarse a la gira de canchas cubiertas de fin de año.

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El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El torneo neerlandés mantendría sus características actuales, pero pasaría a jugarse durante el otoño europeo, con la intención de reforzar la programación de los ATP 500 de octubre y noviembre, junto a los ya existentes Basilea y Viena.

En principio, Rotterdam compartiría semana con el ATP 250 de Estocolmo, aunque la propuesta contempla que los tres torneos europeos puedan rotar en esa fecha, para evitar una superposición permanente entre los certámenes.

De esta manera, y regresando a febrero, la idea es que los tenistas lleguen desde Oceanía, previa escala en la Copa Davis, y puedan continuar en Medio Oriente y luego trasladarse a Europa, para luego viajar a los Estados Unidos para jugar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, en marzo.

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Habrá torneos que podrían dejar de formar parte del calendario y otros que buscarán cambiar de superficie. Los certámenes mexicanos de Acapulco y Los Cabos aparecieron entre los afectados por la reorganización. Acapulco dejaría de formar parte del circuito ATP a partir de 2028.

En tanto, el Argentina Open y el Río Open estudian pasar del polvo de ladrillo al cemento también en 2028. La posibilidad de un cambio de superficie en ambos torneos forma parte de las propuestas que se discuten, aunque todavía no hubo anuncios oficiales. Por el momento, tampoco hay precisiones sobre el futuro del certamen de Santiago de Chile.

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Otros torneos que, según las mismas fuentes, podrían abandonar el polvo de ladrillo son Kitzbühel, Umag, Gstaad y Bastad. Todos se disputan después de Wimbledon, en una etapa del calendario que queda entre la temporada de césped y el comienzo de la gira de cemento en Norteamérica. Esa ubicación hace que muchas de las principales figuras prioricen la preparación sobre canchas duras y, entonces, los organizadores buscan alternativas para mejorar la convocatoria. Los posibles cambios de superficie se proyectan para los próximos años, aunque todavía no tienen aprobación definitiva.

Uno de los temas que genera mayor debate es el futuro de los torneos de dobles. La ATP estudia distintas alternativas para reducir los costos y reorganizar los cuadros, una discusión que podría afectar a numerosos jugadores que se especializan en esa modalidad.

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El británico Henry Patten (izquierda) criticó a las autoridades de la ATP por su ausencia durante la premiación a la pareja N°1. Aquí junto a su compañero de dobles, Harri Heliovaara (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Entre las propuestas que se analizan aparecen modificaciones en el tamaño de los cuadros y en la distribución de los recursos económicos destinados a la competencia. La posibilidad de reducir la cantidad de parejas en los torneos de mayor categoría forma parte de las discusiones, aunque todavía no existe una decisión oficial sobre el formato que se aplicará a partir de 2028.

También se estudia modificar los puntos que entrega cada torneo por ronda para el ranking. Una de las posibilidades es que la cantidad de unidades que se otorgan pueda variar no sólo de acuerdo con la instancia alcanzada, sino también según el rival al que se enfrente el jugador. Una especie de bonus. Otra alternativa contempla directamente modificar el sistema de puntuación por ronda. Por el momento, no hay una definición ni una fecha de aplicación.

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Otro de los temas en estudio refiere a las pelotas que se utilizan en el circuito, que han recibido quejas de parte de muchos jugadores. La ATP intenta que las diferentes empresas logren uniformidad en criterio y elección, y lo mismo esperan de los fabricantes.

En algunos casos, las pelotas de competencia no son las mismas que se pueden adquirir en el mercado. Los torneos reciben especificaciones expresas de ATP o ITF respecto de qué tipo de pelotas utilizar de acuerdo a la superficie, altura sobre nivel del mar o si se juega indoor o outdoor.

La clasificación de ITF divide a las pelotas en Tipo 1 (rápidas, para pistas lentas como polvo de ladrillo), Tipo 2 (estándar, para pistas duras o mixtas) y Tipo 3 (lentas, para superficies rápidas como césped).

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Las discusiones avanzan en el Board, donde llegan las inquietudes que surgen de las reuniones de directores de torneos, dirigentes y jugadores. Se espera que las novedades se anuncien una vez comenzada la temporada 2027.