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A pocas horas de que cierre el plazo, las inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador permanecen bajo expectativa por la llegada del presidente Nayib Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa. La fórmula de Nuevas Ideas debe presentar su solicitud de inscripción para competir en las elecciones presidenciales de 2027.

El plazo para que los partidos políticos entreguen sus candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia vence este jueves 26 de octubre. Los otros partidos que competirán por el Ejecutivo ya presentaron sus solicitudes ante el organismo electoral, por lo que la atención se concentra en la postulación del oficialismo.

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En las cercanías de la sede del TSE, ubicada en San Salvador, se reúnen simpatizantes de Nuevas Ideas para expresar su respaldo a la fórmula. Algunos portan banderas celestes del partido, mientras otros llegaron con carteles y prendas alusivas al presidente.

La presencia aumenta a medida avanza la noche, junto con la de comunicadores digitales, periodistas y equipos de televisión. Todos esperan la llegada de la fórmula oficialista para acompañar la presentación de los documentos requeridos por el TSE.

La movilización de los seguidores oficialistas busca exhibir apoyo a la candidatura de Bukele para un tercer periodo presidencial, después de ganar las elecciones de 2019 y 2024.

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En el lugar se escuchan consignas a favor de la continuidad del gobierno y de la dupla integrada por los actuales presidente y el vicepresidente.

Simpatizantes de Nuevas Ideas se concentraron frente a la sede del TSE en San Salvador para expresar respaldo a los candidatos oficialistas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Simpatizantes esperan la llegada de Bukele a la sede del organismo electoral

La candidatura de Bukele se formalizará mientras su gobierno mantiene una operación militar en Haití, donde más de 2,000 soldados salvadoreños participan en acciones contra pandillas armadas.

La intervención comenzó tras la desaparición, el 18 de octubre, de cuatro aerotécnicos salvadoreños que integraban una fuerza multinacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las autoridades salvadoreñas enviaron tropas con el objetivo de ubicarlos y recuperarlos.

La operación amplió su alcance con acciones contra cabecillas de grupos criminales que operan en zonas de Puerto Príncipe. También existe un acuerdo de cooperación entre El Salvador y Haití.

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Las banderas haitianas entre los simpatizantes de Bukele frente al TSE reflejan la atención que ha generado esa misión militar. El despliegue exterior se suma al discurso de seguridad que el mandatario ha sostenido desde el inicio de su gobierno, centrado en el combate contra las pandillas.

La nueva postulación apunta a un tercer periodo presidencial para Bukele tras sus victorias en los comicios de 2019 y 2024. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El actual período de Bukele finalizará en 2027, luego de que una reforma constitucional redujera dos años su mandato para sincronizar las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales. De formalizarse la inscripción, el presidente enfrentará en las urnas a Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y a la exdiputada Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

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La presentación de documentos no equivale a una inscripción definitiva. El TSE debe revisar cada expediente y resolver si las fórmulas cumplen los requisitos establecidos en la legislación electoral.

Hasta el cierre de esta nota, Bukele y Ulloa no han llegado a la sede del órgano electoral. La espera mantiene en vilo a los simpatizantes concentrados en los accesos al edificio, donde la circulación de vehículos y la presencia de seguridad aumentaron ante la posible llegada del mandatario.