Nicki Nicole presentó su canción "Rayo de Sol" con un video 360°

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Después de dos años sin lanzar música, Nicki Nicole sorprendió a sus fans con “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad”, un doble single que presenta el inicio de Jazmines para ti, su próximo álbum. La rosarina retoma su actividad discográfica tras NAIKI, publicado en 2024, con dos canciones que trasladan a la música un proceso personal atravesado por el miedo a la soledad y la búsqueda del amor propio.

Los lanzamientos inauguran “Las Trampas”, el primer acto de un disco dividido en tres partes. La historia continuará con “El Despertar” y “Las Enseñanzas”, capítulos que ordenan una narrativa sobre los vínculos, las inseguridades y las herramientas que la artista encontró durante ese recorrido.

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Los dos primeros temas llegaron con videos en formato 360°, una decisión que despertó nerviosismo en la cantante antes de mostrarlos. “Ay, Dios, qué nervios tenía”, dijo Nicki Nicole durante la presentación. La artista explicó que los clips se pueden recorrer desde YouTube, con el movimiento del teléfono, o en un televisor mediante el control remoto: “Es algo nuevo que hice, nunca lo había hecho. Lo hizo Björk en un gran video hace tiempo. Así que quería mostrárselos a ver qué pensaban. Me alegro si les gustó porque tenía un miedo”.

Ante la consulta sobre si ese formato se repetirá en todo el disco, aclaró que se limita a los primeros dos lanzamientos. “No. Son los primeros dos, porque era como algo inmersivo, como para llevar a la gente a algo más íntimo, que ellos eligiesen qué querían ver. Se buscan esos puntitos artísticos: está el que lo ve y dice ‘mirá, un video que se ve todo’, o está el que lo ve y dice ‘un video 360°’. Estoy muy agradecida con eso”.

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Nicki Nicole presentó las canciones Rayo de Sol y Eterna Soledad como inicio de su próximo álbum titulado Jazmines para ti (Sony Music)

“Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”, expresó Nicki Nicole al presentar el proyecto. Esa reflexión funciona como uno de los ejes de Jazmines para ti, una obra que pone la soledad en el centro, aunque lejos de plantearla únicamente como una ausencia.

La experiencia personal de Nicki Nicole estructura las tres etapas del álbum

La cantante nacida en Rosario construyó el álbum a partir de un proceso de revisión de sus propias emociones. En las transmisiones en vivo realizadas antes del estreno, explicó que cada canción representa una sensación y un aprendizaje dentro de una transformación que termina en la aceptación de la propia compañía.

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El nombre del disco también forma parte de esa construcción. La simbología del jazmín, con sus pétalos y espinas, representa las distintas dimensiones del camino que propone el álbum. La búsqueda del amor propio es la enseñanza que organiza el relato de Jazmines para ti, según adelantó la artista.

El nuevo disco de la cantante rosarina tiene una estructura narrativa dividida en las etapas Las Trampas, El Despertar y Las Enseñanzas (Sony Music)

“Rayo de Sol” aborda lo que ocurre cuando las emociones permanecen contenidas

En “Rayo de Sol”, Nicki Nicole se refiere a la represión emocional, al impulso de callar aquello que duele y a la tensión que se acumula cuando los sentimientos quedan guardados. La canción retrata el momento en que ese silencio deja de ser posible y la rabia reclama un lugar.

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El videoclip incorpora una referencia a Ever Is Over All, de la artista suiza Pipilotti Rist. En la obra, una mujer destruye autos con una flor de gran tamaño. Nicki retomó esa imagen para hablar de la dificultad que enfrentan las mujeres al expresar enojo. “Es la cita de su obra, de una mujer que va con una especie de flor gigante y rompe un auto, en honor a que las mujeres no tienen espacio para enojarse o sentir rabia, porque siempre se las ve como si fuesen locas o desquiciadas”, explicó. “Cita esa obra, como esto de poder enojarse siendo mujer y que no esté esa exigencia”.

El proceso de afrontar el miedo a la soledad y encontrar el amor propio articula el concepto de la obra musical (Sony Music)

Ante una pregunta de Teleshow sobre la grabación de la secuencia en la que rompe los vidrios del auto, Nicki Nicole respondió: “Fue rarísimo. Me sentí muy bien después, pero al principio fue raro porque era de una sola toma. Más que el 360, es un plano secuencia: no hay manera de engañar al espectador, porque no lo podés superponer con nada. Entonces, o rompés el auto o rompés el auto”.

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El tema presenta una de las trampas que la artista identifica en su recorrido: la tendencia a replegarse y postergar la expresión de lo que sucede internamente. La primera etapa del álbum se concentra en esos obstáculos emocionales que preceden al despertar personal.

“Eterna Soledad” retoma el mito de Narciso para hablar de desconexión

Por su parte, “Eterna Soledad” parte del efecto Narciso y cuestiona la confusión entre amar y admirar una imagen de uno mismo. La letra plantea una mirada sobre la necesidad de encontrar respuestas en una identidad construida, incluso cuando esa búsqueda puede conducir a nuevas formas de aislamiento.

Los dos primeros lanzamientos estrenaron videoclips en formato inmersivo de 360 grados que no se repetirá en los siguientes temas (Sony Music)

Con ese contrapunto, la canción profundiza la idea de que algunas certezas personales pueden convertirse en límites. El tema integra el mismo universo de “Rayo de Sol”, aunque desde una perspectiva vinculada con la percepción propia y los vínculos.

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Los videoclips en 360° invitan al público a recorrer cada canción

Los videos de ambos singles fueron dirigidos por Agustín Puente y se presentan en formato 360°, una herramienta que permite al público observar las escenas desde varios ángulos. La dirección creativa general de Jazmines para ti estuvo a cargo de Clemente Bruzzone.

La propuesta audiovisual amplía el relato de las canciones y acompaña el carácter conceptual del disco. “Rayo de Sol” y “Eterna Soledad” abren el camino de un álbum que continuará con “El Despertar” y “Las Enseñanzas”, las dos etapas restantes de la historia que Nicki Nicole comenzó a revelar.