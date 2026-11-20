La actriz se mostró divertida y bailando en el Caribe (Video: Instagram)

Guardar

Florencia Peña volvió a mostrarse en redes sociales desde República Dominicana, donde compartió un video bailando entre el mar y la arena antes de su regreso al teatro con Chicago. La actriz eligió una bikini rosa estampada para disfrutar de sus vacaciones en el Caribe y acompañó la publicación con una pregunta para sus seguidores: “¿Así o mejor?”.

En la secuencia, la artista aparece primero dentro del agua y luego sobre la orilla, con los brazos en alto y al ritmo de la música. Las olas, el cielo despejado y algunas cometas de kitesurf completan el paisaje de las imágenes que difundió desde la playa.

PUBLICIDAD

Florencia Peña compartió un video bailando en una playa de República Dominicana durante sus vacaciones (Instagram)

Peña alternó pasos de baile, sonrisas y gestos a cámara. El posteo recibió comentarios de sus seguidores, que celebraron su vuelta a Instagram después de meses de alta exposición pública.

El viaje llegó en un momento de cambios para la actriz. En mayo de 2027, Florencia Peña volverá a la calle Corrientes como protagonista de Chicago, la producción que desembarcará en el Teatro El Nacional Sancor Seguros de Buenos Aires.

Entre el mar, la arena y el sol caribeño, Florencia Peña volvió a mostrarse activa en redes sociales

La actriz interpretará a Roxie Hart y compartirá escenario con Juliana Gattas, integrante de Miranda!, quien asumirá el papel de Velma Kelly. Las dos figuras se pondrán al frente de la historia de dos mujeres detenidas por asesinatos pasionales que transforman sus causas judiciales en una batalla por la fama.

PUBLICIDAD

El espectáculo tendrá dirección de Mariano Demaría, coreografías de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer Wolf. La producción está a cargo de Adrián Suar y la gestión de los derechos de la versión argentina quedó en manos de Ricky Pashkus, de acuerdo con la información difundida por el equipo de la obra.

Florencia Peña bailó frente al mar con una bikini rosa estampada y consultó a sus seguidores: “¿Así o mejor?”

Para Peña, el proyecto tiene un significado especial. Chicago se suma a Sweet Charity, que protagonizó en 2006, y Cabaret, en 2019, tres títulos ligados al universo de Bob Fosse. “Me faltaba Chicago para completar esta trilogía del amor”, escribió al anunciar su incorporación al musical.

PUBLICIDAD

La actriz sostuvo además que ese recorrido la convierte, según sus propias palabras, en “la única actriz del mundo” que interpretó las tres obras. “Tengo una felicidad que no cabe en mí”, señaló al contar que volverá a estudiar y prepararse para un nuevo desafío en los escenarios.

La actriz volverá a la calle Corrientes como protagonista de Chicago, junto a Juliana Gattas

El futuro teatral llega después de un año complejo para la conductora. El 18 de junio, durante una emisión en vivo de El show del verano por Luzu TV, comunicó la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La información era falsa y fue desmentida pocos minutos después, cuando la producción advirtió que no existía una confirmación oficial.

PUBLICIDAD

La familia del capitán de la Selección Argentina aclaró que Jorge Messi atravesaba un problema de salud y expresó su malestar por la circulación de una versión sin verificar. Peña pidió disculpas públicas, explicó que había recibido el dato desde la producción y asumió su parte en el error. “Me equivoqué”, expresó al anunciar que daría un paso al costado de la plataforma.

Con Roxie Hart como nuevo desafío, Florencia Peña se prepara para regresar a los escenarios porteños

Luzu TV informó luego la desvinculación de los responsables involucrados y la salida de la actriz de su programación. En los días posteriores, Peña reconoció que el episodio la había afectado y dijo que había pensado en “borrarme un poco”, en alusión a la exposición mediática.

PUBLICIDAD

Ahora, desde el mar y a meses de ponerse en la piel de Roxie Hart, la artista retomó el contacto con sus seguidores con una postal de descanso. El baile en República Dominicana marcó una nueva aparición pública de Peña antes de su vuelta al escenario.