En el segundo día de Mauricio Pochettino como entrenador de los Diablos Rojos, un dron grabó 12 minutos de la sesión de entrenamiento

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Mauricio Pochettino dirigió su primer entrenamiento como técnico del Manchester United con la urgencia de revertir la situación del equipo en la Premier League. El argentino asumió el desafío con los Diablos Rojos ubicados en la zona de descenso y con un estreno de máxima exigencia previsto para este domingo frente al Liverpool. La práctica inicial, realizada en Carrington, debía servir para comenzar a instalar su idea futbolística, aunque una situación inesperada alteró la jornada.

Un dron registró 12 minutos de la sesión y luego difundió el material en YouTube. Las imágenes expusieron las primeras indicaciones de Pochettino y mostraron a los jugadores divididos en tres grupos de trabajo. La filmación se concentró en los ejercicios tácticos desarrollados durante una práctica que no estaba abierta a la prensa, por lo que el episodio instaló interrogantes sobre la seguridad de las instalaciones.

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Mauricio Pochettino encabezó su primera práctica en el Manchester United (@ManUtd)

Sky Sports informó: “La primera sesión de entrenamiento de Mauricio Pochettino al frente del Manchester United se ha filtrado hoy en internet, lo que supone un grave fallo de seguridad”. El hecho cobró una dimensión mayor porque los carteles colocados en Carrington advierten que el uso de drones está “estrictamente prohibido” y que cualquier persona sorprendida con uno de estos dispositivos será “denunciada para su procesamiento judicial y estará sujeta a acciones civiles”.

Los encargados del video, identificados como CC Overview, sostuvieron: “Para quienes preguntan sobre la legalidad: se trata de espacio aéreo no restringido, lo que significa que cualquiera puede sobrevolarlo”. Esa fue la explicación con la que buscaron justificar la grabación realizada sobre el predio de entrenamiento del United. La persona que aparece vinculada a la publicación añadió: “El dron permaneció a la vista en todo momento, no voló sobre nadie ni cerca de nadie, por lo que fue un vuelo perfectamente legal según las normas de la CAA que regulan el uso de drones”.

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Además comentaron: “El dron está debidamente etiquetado y cuento con todas las licencias, el seguro de responsabilidad civil y demás permisos necesarios. En cuanto a la filtración de información o tácticas del equipo, ocurrió media hora después del inicio de la primera sesión de entrenamiento de los entrenadores; había muchos medios de comunicación presentes, así que sin duda no serán las únicas imágenes del entrenamiento que se publiquen”, según contó Sky Sports. La cadena destacó que el material había dejado al descubierto parte de un trabajo que el club pretendía mantener fuera del alcance público.

El entrenador argentino trabajó con el grupo enfocado en el partido del domingo frente al Liverpool (@ManUtd)

El técnico argentino se presentó este miércoles en Carrington para comenzar formalmente su etapa al frente del Manchester United. Su arribo se produjo pocas horas después de concluir su última labor con la selección de Estados Unidos, que derrotó 6-0 y 2-0 a Haití y avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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La institución inglesa difundió la intimidad de su primer día en el club y de su regreso al fútbol británico. La nueva experiencia será la cuarta de Pochettino en la Premier League, luego de sus pasos por Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea. “Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor, un privilegio estar en este club increíble. Y sí, deseando empezar a trabajar”, manifestó al canal oficial de la entidad, que comunicó su contrato hasta junio de 2029.

Una de las primeras decisiones que trascendieron antes de la llegada oficial del entrenador fue la obligación de que los futbolistas se presenten a trabajos de recuperación al día siguiente de cada encuentro, sin importar el desgaste acumulado. La medida marca una diferencia con el funcionamiento aplicado por Michael Carrick, su antecesor, quien acostumbraba a otorgar descanso después de los partidos más exigentes.

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Tras su llegada al club inglés, la primera sesión de entrenamiento de Pochettino se difundió en Youtube (@ManUtd)

El antecedente más cercano fue el empate 4-4 ante Aston Villa, jornada posterior a la cual los jugadores no tuvieron entrenamiento. La cuestión física ya había sido objeto de críticas dentro del ambiente del club: Gary Neville, exdefensor del Manchester United, cuestionó en Sky Sports que algunos integrantes del plantel “caminaran” durante los partidos. La nueva rutina aparece como una respuesta a ese diagnóstico sobre la intensidad competitiva del equipo.

El cambio de entrenador también puso en marcha la planificación para el mercado de pases de enero. Según el periodista Fabrizio Romano, la prioridad será desprenderse de futbolistas que no estén dentro de los planes de Pochettino para liberar masa salarial. Entre las posibles salidas figura Marcus Rashford, tasado en alrededor de 40 millones de euros, mientras que el cuerpo técnico deberá atender las lesiones recurrentes de Luke Shaw y Harry Maguire y encontrar una función más definida para Bruno Fernandes.

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El debut del argentino en el banco de suplentes llegará este domingo, cuando el Manchester United visite a Liverpool en Anfield desde las 13.30, hora argentina. El derbi inglés encontrará al conjunto visitante con ocho puntos en 10 fechas de la Premier League, ubicado en zona de descenso, eliminado de la Copa de la Liga y en puestos de playoff dentro de la fase de liga de la Champions League.