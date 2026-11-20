La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, designó al primer vicepresidente Francisco Gamboa Soto (izquierda) como nuevo ministro de Comercio Exterior. REUTERS/Raquel Cunha

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció este jueves 19 de noviembre de 2026 el nombramiento del primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa Soto, como nuevo ministro de Comercio Exterior, una responsabilidad que asumirá sin abandonar su cargo dentro del Poder Ejecutivo.

La designación entrará en vigencia el viernes 20 de noviembre, según informó la Presidencia mediante el comunicado oficial MCE-DIC-CP-0016-2026.

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El Gobierno confirmó que el economista ejercerá ambas funciones simultáneamente, por lo que continuará como primer vicepresidente y asumirá adicionalmente la dirección del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

La decisión coloca al funcionario al frente de la política comercial del país, en medio de cambios recientes en la conducción de la cartera y debates sobre el rumbo de los acuerdos comerciales internacionales.

Nombramiento ocurre tras salida de Indiana Trejos

La llegada de Gamboa al Ministerio de Comercio Exterior se produce aproximadamente tres semanas después de la destitución de Indiana Trejos Gallo, quien había ocupado el cargo desde mayo de 2026.

La salida de Trejos fue anunciada por Fernández el 28 de octubre, cuando también comunicó la decisión del Gobierno de no continuar con la firma del protocolo de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

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Este acuerdo comercial reúne a diferentes economías de Asia y América y había generado debate nacional sobre sus posibles efectos para diversos sectores productivos.

Tras la destitución, el Ejecutivo nombró a Arianna Arce Camacho como ministra interina, mientras definía quién asumiría permanentemente la institución.

El propio Francisco Gamboa, cuando ejercía temporalmente la Presidencia de la República, firmó los acuerdos relacionados con la salida de Trejos y la designación interina de Arce.

La cartera de Comercio Exterior permanecía bajo la conducción interina de Arianna Arce, tras la destitución de Indiana Trejos (traje azul) a finales de octubre. (Redes Ministerio de Comercio Exterior)

¿Quién es Francisco Gamboa?

El nuevo ministro es economista y cuenta con una trayectoria profesional vinculada con el sector productivo, la administración pública y las políticas económicas y comerciales.

Entre 2006 y 2014, se desempeñó como director de Inteligencia Empresarial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), institución encargada de promover las exportaciones y apoyar la internacionalización de las empresas costarricenses.

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Posteriormente, entre 2015 y 2019, fue director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, organización que representa intereses de empresas del sector industrial.

También ocupó el cargo de director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional de Costa Rica.

Durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles, ejerció como ministro de Economía, Industria y Comercio, experiencia que ahora incorporará a sus nuevas responsabilidades.

En mayo de 2026 asumió la Primera Vicepresidencia de la República, desde donde ha participado en el seguimiento de proyectos relacionados con la agenda económica gubernamental.

Gobierno destaca su experiencia en política económica

En el comunicado oficial, la Presidencia señaló que el nombramiento responde a la experiencia de Gamboa en la gestión pública y en el desarrollo de políticas vinculadas con el crecimiento económico.

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Según el Ejecutivo, desde la Primera Vicepresidencia el funcionario ha tenido bajo su responsabilidad el seguimiento y la coordinación de proyectos estratégicos del Gobierno.

Estas funciones continuarán bajo su supervisión, ahora complementadas con la conducción del Ministerio de Comercio Exterior.

La institución tiene entre sus responsabilidades la definición y dirección de la política comercial externa, así como la coordinación de acciones relacionadas con el comercio internacional y la inversión extranjera.

El nuevo jerarca de Comex cuenta con experiencia en instituciones como la Promotora del Comercio Exterior, la Cámara de Industrias y el Banco Nacional. Créditos: Presidencia de la República

Los desafíos que encontrará en Comex

Gamboa asumirá una cartera que enfrenta decisiones relevantes sobre la participación de Costa Rica en acuerdos comerciales, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las exportaciones.

Uno de los asuntos más recientes es la decisión presidencial de detener el proceso de incorporación al CPTPP, pese a que las negociaciones sustantivas habían concluido durante 2026.

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El 13 de noviembre, la entonces ministra interina Arianna Arce comunicó formalmente que Costa Rica no procedería con la firma del protocolo de adhesión, siguiendo instrucciones del Ejecutivo.

El nuevo jerarca deberá conducir la agenda comercial bajo esa orientación y mantener la coordinación con las instituciones vinculadas con la promoción de inversiones y exportaciones.

Por ahora, el Gobierno no ha comunicado modificaciones específicas a la política comercial que acompañarán el nombramiento.

Con esta designación, Francisco Gamboa se convierte en una de las principales figuras de la agenda económica del Ejecutivo, al concentrar las responsabilidades de la Primera Vicepresidencia y el Ministerio de Comercio Exterior durante la administración de Laura Fernández.

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