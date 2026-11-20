Paul Aron dialogando con un integrante de Audi en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, San Pablo

Guardar

Fue el final de una crónica anunciada y la desvinculación de Paul Aron del equipo Alpine de Fórmula 1 abre el paso para que el estonio pueda llegar de forma definitiva a otro equipo. Infobae pudo registrar un encuentro que es un indicio de dónde podría recalar.

Fue en el marco del Gran Premio de San Pablo que el ahora ex compañero de Franco Colapinto se acercó al sector corporativo (hospitality) de la escudería Audi y se lo vio hablando con un integrante de la escuadra alemana. La charla fue en la parte posterior, a la vista de todos y sin esconderse en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

PUBLICIDAD

Se trata de una ratificación del vínculo que tiene Aron con dicho team ya que formó parte de dos prácticas libres en esta temporada. Primero en Barcelona, donde reemplazó a Nico Hülkenberg al volante del Audi R26 y terminó en un destacado 6.º lugar. Luego fue en Austria donde condujo el monoplaza de Gabriel Bortoleto y finalizó 17.º tras una sesión condicionada con neumáticos blandos.

El año pasado también giró con un monoplaza de la escudería fundada en Hinwil y que aún tiene sede en dicha localidad suiza para la asistencia de los coches. En 2025 formó parte de las primeras prácticas en Gran Bretaña y Hungría.

PUBLICIDAD

El estonio con el Audi en la práctica libre en Barcelona (REUTERS/Bruna Casas)

Cabe aclarar que Audi no tiene un piloto de reserva oficial. Anunciaron a Freddie Slater, de 18 años, como el primer miembro de su Programa de Desarrollo de Pilotos, al que se unió poco después Emma Felbermayr, procedente de la Academia de Fórmula 1. Mientras que los pilotos de pruebas son los suizos Neel Jani y Ralph Boschung.

Si bien Bortoleto y Hülkenberg fueron confirmados como titulares para 2027, quizá Aron busca garantizar el lugar como reserva y mantenerse en el staff estable de la Máxima. El estonio tiene 22 años y juega sus chances para poder correr en algún momento.

PUBLICIDAD

El contexto de los últimos años es complicado para los novatos al haber 22 autos. En ocasiones, integrar una academia no asegura “graduarse” y eso depende de la política de cada equipo. Williams, por caso, se distinguió al haber promovido a Colapinto a fines de agosto de 2024 en lugar de Logan Sargeant, quien no cumplió con los resultados esperados.

En la segunda parte de la temporada Aron había sido postergado en Alpine por Gabriele Mini quien formó parte de dos prácticas libres, una en México donde reemplazó a Colapinto y luego en San Pablo, donde se subió al monoplaza de Pierre Gasly. Aunque en las tres últimas fechas el team galo determinó que Fred Vesti será su piloto de reserva. El danés tiene ese rol en Mercedes, pero es el tercero en prioridad para sustituir eventualmente a Kimi Antonelli y George Russell.

PUBLICIDAD

Paul Aron se despistó en su ensayo con el Gen4 de la Fórmula E en Jarama, España

La salida de Aron de Alpine ocurre en medio de un proceso de reacomodamiento de su carrera deportiva, mientras el piloto disputa esta semana la pretemporada de Fórmula E en el Circuito de Jarama, cerca de Madrid.

Durante la segunda jornada de pruebas, el 18 de noviembre, Aron se despistó en la curva tres, provocó una bandera roja y dañó la parte frontal del vehículo. El piloto resultó ileso. Paul condujo el nuevo auto Gen4 de Fortescue Zero Racing junto al piloto británico Dan Ticktum. Dicha escudería, que corre con la unidad de potencia de Jaguar, solo tiene confirmado a uno de sus corredores y es el propio Ticktum. La temporada comenzará el 16 de enero en México.

PUBLICIDAD

Paul Aron hizo toda la escalera hacia la F1 con buenos resultados en las categorías promocionales. Fue tercero en la Fórmula 4 Italiana (2019). También completó el podio en la Fórmula Regional en dos temporadas (2021 y 2022). Lo propio en la Fórmula 3 (2023) y la Fórmula 2 (2024).